Detectan la presencia del mosquito tigre en la provincia de Granada

Este octubre, la plataforma de ciencia ciudadana Mosquito Alert ha detectado la presencia de este animal en 10 municipios en los que no se tenía constancia de su existencia. Entre los municipios donde se ha detectado hay 11 de Sevilla, 7 de Granada, 6 de Huelva, 5 de Albacete y 4 de Zaragoza, Huesca y Cádiz.

La participación ciudadana ha permitido la detección temprana del mosquito tigre (Aedes albopictus) en 70 municipios de toda España en lo que va de año, según datos dados a conocer este miércoles.

Este logro es el resultado de la colaboración entre Mosquito Alert y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad. Bajo el lema "Si te pica, notifica" se ha fomentado el uso de la aplicación Mosquito Alert con el doble propósito de concienciar a la población y contribuir al estudio y seguimiento de los mosquitos invasores.

La respuesta masiva de la ciudadanía preocupada por esta problemática ha permitido, en 3 meses, recopilar más de 10.000 informes con imágenes de mosquitos y 17.900 notificaciones de picaduras, lo que ha llevado a la detección temprana del mosquito tigre en 70 municipios destacando su primera detección en Galicia, en 4 municipios de Pontevedra.

La detección temprana del mosquito tigre en muchos de estos municipios se debe en parte a la implementación de un sistema de alertas impulsado por AIMA, el sistema de inteligencia artificial de Mosquito Alert, en el proceso de identificación de imágenes de mosquitos. Entrenada con más de 7.000 imágenes de mosquitos aportadas por la comunidad a lo largo de los años y clasificadas por los expertos de la ReNED (Red Nacional de Entomología Digital), ahora permite identificar con un porcentaje de probabilidad las fotos de mosquito tigre.

Esto no sólo ha aligerado el trabajo de los especialistas, permitiendo que su esfuerzo se concentre en aquellas imágenes de mayor dificultad, sino que ha acelerado la velocidad con la que se detectan los descubrimientos en aquellos lugares donde no se conocía la presencia de la especie. Si bien la clasificación casi instantánea de AIMA no reemplaza la validación posterior realizada por los especialistas de la ReNED, ha permitido implementar un sistema de alertas tempranas automáticas en el marco de colaboración con el Ministerio de Sanidad.

El sistema de alertas que combina la inmediatez de la inteligencia artificial con la supervisión de la experiencia humana ha llevado, entre otros descubrimientos, a la primera detección del mosquito tigre en Galicia: en Moaña y posteriormente en Vigo, Cangas y Redondela. La eficiente coordinación entre Mosquito Alert, la Xunta de Galicia y la ReGaViVEC (Red Gallega Vigilancia de Vectores), permitió confirmar la presencia del mosquito tigre sobre el terreno en menos de 24 horas.

Todos los descubrimientos, así como el total de las notificaciones proporcionadas por la ciudadanía están disponibles para su consulta y descarga en el mapa público de Mosquito Alert. El mapa, desarrollado como parte del proyecto Big Mosquito Bytes financiado por la Fundación "la Caixa, representa actualmente la única fuente de información a nivel estatal y europeo que ofrece información a casi tiempo real sobre la presencia y actividad del mosquito tigre y otros mosquitos de interés sanitario.

La plataforma Mosquito Alert está coordinada por cuatro instituciones públicas del ámbito de la investigación científica, el CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals), la Universidad Pompeu Fabra (UPF), ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados) y el CEAB-CSIC (Centro de Estudios Avanzados de Blanes).