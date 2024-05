Granada se va de Cruces: 24 horas de fiesta en dos días con récord de barras

Granada vive este 3 de mayo una de sus fiestas grandes y más esperadas, el Día de la Cruz, que se prolongará también el sábado 4 por segundo año consecutivo ya que fue el año 2023 cuando el anterior gobierno decidió abrir la mano tras 16 años de 'ley seca' y ampliar a dos días la fiesta. Este año vuelve a desarrollarse durante dos jornadas con un total de 24 horas de fiesta. Además, en el barrio de la Cruz están de fiestas del barrio en el preámbulo de una fiesta que llegará a todos los barrios de la ciudad.

Desde las 12 de la mañana las cruces instaladas en calles, plazas, patios y escaparates llenarán de fiesta la ciudad, de sevillanas, de flamenco, de claveles y de mucha alegría. Además, aunque no es festivo local (el año pasado sí lo fue) es no lectivo y los niños no tendrán colegio, por lo que se espera una jornada de mucha participación desde primera hora aprovechando también que subirán las temperaturas y se presagian dos días de buen tiempo, el sábado incluso rondando los 30 grados.

El inicio oficial de la fiesta será a las 12:00 con el pregón en el Ayuntamiento a cargo de Iván Centenillo, que ya anunció que ha compuesto unas sevillanas especiales para este día. También se entregarán los premios a las cruces ganadoras en las diferentes modalidades.

En total se instalarán 63 cruces, de las que 17 estarán en colegios (14 con barra y tres sin ella), 23 en patios (de los que 13 tendrán barra y 10 no), 9 en escaparates, 7 con barra en espacios privados y 7 sin barra en la vía pública. Los dos días, sábado y domingo, estarán abiertas de 12:00 a 24:00 horas. En total habrá 34 barras en colegios y recintos privados. Estos números son de récord ya que por ejemplo el año pasado se instalaron medio centenar de cruces y hubo 24 barras. Este año habrá diez barras más. Antes de la pandemia, por ejemplo en 2019, hubo 62 cruces (59 a concurso) y 19 barras.

Además de la propia instalación de las cruces, el 3 de mayo habrá actuaciones de grupos de baile y conciertos en Plaza del Carmen, Paseo del Salón y la Plaza de las Pasiegas (en una actuación a las 19:00 horas con la participación de Iván Centenillo). También en el Paseo del Salón a las 19:00 horas comenzará el concierto del Día de la Cruz de Radiolé con Ortigosa, Domingo Manguara, María Márquez, Retama, Alborea, Cristian Guerrero, Media Luna, Iván Gallego y Julia Garrido, que durará hasta las 22:00 horas.

Para que la fiesta discurra con normalidad el Ayuntamiento ha diseñado dispositivos especiales de limpieza y seguridad en los que además se tiene en cuenta que el sábado se celebra también la Media Maratón Ciudad de Granada Total Energies, con 5.500 inscritos.

Así, habrá 246 servicios de los agentes de la Policía Local que velarán por el buen desarrollo de la fiesta los días 3 y 4 de mayo y 53 operarios de Inagra que se encargarán de las labores de limpieza en 156 jornadas de trabajo.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha animado a los granadinos y visitantes a disfrutar de las cruces.

El viernes 3 de mayo los servicios de limpieza y recogida ordinarios funcionarán con normalidad al no tratarse de un día festivo, si bien la jornada de mañana comenzará con la instalación de contenedores y un refuerzo de la limpieza viaria atendiendo con mayor dedicación al Centro y al Albaicín, zonas que tradicionalmente cuentan con una afluencia más numerosa el Día de la Cruz. Igualmente, y en previsión de la instalación de cruces con barras en el resto de los distritos que conforman el mapa municipal, también se ha previsto un aumento de los medios disponibles respecto a años anteriores. Por la tarde, y una vez que haya dado comienzo de forma oficial la festividad, el Ayuntamiento e Inagra han organizado a ocho peones y a un equipo dotado con un camión de carga trasera que recorrerá de forma permanente la ciudad para atender cualquier tipo de incidencia o eventualidad que pudiera producirse.

“Estamos ante una de las fiestas de mayor envergadura de cuantas se celebran en la ciudad y aunque las Cruces y las barras están claramente delimitadas queremos estar preparados y coordinados para atender cualquier tipo de incidencia que se pueda plantear sin el menoscabo del disfrute de todos los granadinos ni de los visitantes que se quieran acercar a celebrar con nosotros una de las mayores tradiciones de la ciudad”, dijo Carazo.

Ya el sábado 4 de mayo el Ayuntamiento e Inagra reforzará el servicio con un total 22 peones de limpieza viaria (8 de ellos en jornada de mañana y 14 de tarde), además de con 3 hidrolimpiadores en turno mañana que tratarán de paliar los excesos de suciedad en la calle provocados por la afluencia de personas en la calle la noche anterior y con 2 hidrolimpiadores en turno de tarde para atender con agilidad posibles incidencias detectadas. Junto a ellos, un equipo dotado con un camión de carga trasera se encargará durante toda la jornada de la recogida selectiva de cartón, que tradicionalmente aumenta en esta fecha.

La alcaldesa también ha apuntado el esfuerzo que se realizará para eliminar cualquier tipo de mancha del pavimento con un refuerzo del servicio de riego mediante 16 peones, una barredora, una barredora de aceras, un equipo de carga trasera y un peón especialista con rascal para el vaciado de los contenedores tipo papelera y zonas más estrechas. En este sentido, Carazo ha resaltado que los servicios de limpieza de Inagra trabajarán en total coordinación con la Policía Local para atender incidencias y dando principalmente cobertura a las zonas con barras autorizadas, donde se prevé una mayor acumulación de personas y un nivel de ensuciamiento más elevado.

Además, durante todo el fin de semana la jornada se adelantará para dar comienzo a las 6 de la mañana y agilizar los trabajos con el objeto de devolver la ciudad a su estado natural de limpieza en el menor tiempo posible.

Dispositivo de seguridad

Por lo que se refiere al dispositivo de seguridad, el día 3 está prevista la intervención de 140 policías locales distribuidos en turnos de mañana (31 agentes), tarde (76) y noche (33). El sábado, día 4, habrá 27 efectivos en el turno de mañana, 48 por la tarde y un retén de 31 agentes durante la noche.

Entre sus funciones, según ha recordado Carazo, está la vigilancia de ‘botellones’, el control de flujos de personas -fundamentalmente en las zonas de Albaicín, Realejo o centro- la regulación del tráfico o la vigilancia periódica de los espacios donde se ubican las diferentes cruces.