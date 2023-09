Directores de instituto en Granada: "Esto no puede continuar así"

Este viernes 15 de septiembre ha comenzado el curso educativo en los institutos de Granada, momento que han aprovechado desde la asociación que representa a los directores de estos centros, Adián, para reclamar de nuevo mejoras en los IES. "Comienza un nuevo curso, y su inicio se va a tener lugar con normalidad, a pesar de los innumerables problemas con los que nos encontramos en los centros educativos", señala la asociación Adián en un comunicado, en el que se explica que "esta normalidad, hay que achacarla al esfuerzo y trabajo de los equipos directivos, que con jornadas maratonianas de más de doce o catorce horas de trabajo diario (incluyendo fines de semana) ponemos en funcionamiento los centros".

Entre sus quejas está la falta de personal en los institutos. "Nos encontramos con que en la mayoría de los centros nos falta de personal de administración y servicios, debiendo los equipos directivos realizar las funciones de conserjes y administrativos. Es un problema endémico de la educación andaluza, que se ha agravado en los últimos años, siendo muy raro encontrar un Instituto donde no falten ordenanzas, administrativos, personal de limpieza o PTIS (Personal Técnico de Integración Social)", reseña el comunicado.

Además de esta demanda de personal, los directores representados por Adián señalan la dificultad del trabajo de planificación. "Hemos tenido que hacer unos horarios casi imposibles de cuadrar por la innumerable optatividad del alumnado, siendo especialmente complejo realizar los horarios de los grupos de cuarto de ESO". Aseguran en el mismo comunicado que han tenido que "trabajar a destajo para poder tenerlos a tiempo, y es que cuando se publica una normativa hay que ver la posibilidad de poder plasmarla en las aulas, lo cual no se ha tenido en cuenta desde la Consejería", lanzan los directores.

A estas quejas se une otra demanda. "El reparto de los cupos extra de refuerzo se ha llevado a cabo sin contar con las direcciones de los centros, de forma que se han repartido a los centros públicos que tienen un exceso de ratio en cuarto de ESO o sexto de Primaria, cuando donde más falta hacen estos cupos es en los grupos con exceso de ratio de primero y segundo de ESO, en el caso de Secundaria". Además de la crítica por este reparto, el comunicado señala que "lo más sangrante, en la concertada se han repartido por igual en todos los centros, sin tener en cuenta que hubiese una ratio más o menos alta".

La situación viene de atrás. "Desde 2010, cuando se publicó la norma que plasma las reducciones horarias de los equipos directivos, se nos han ido aumentando las tareas de forma exponencial, con nuevos protocolos, planes, programas, planes de lectura, burocracia y trabajo extra, que es inabarcable con estas reducciones. Para muestra un ejemplo, la señora consejera [en referencia a Patricia del Pozo], hace público que se van a llevar en los centros protocolos para alumnado con enfermedades crónicas (con lo cual estamos totalmente de acuerdo y vemos muy necesario), mientras nos quita las horas de reducción, que teníamos en los centros, para la coordinación de salud, y que asumían los equipos directivos", apostilla la nota de Adián.

"Donde falte un conserje, abrirá las puertas el director, y donde falte un administrativo, será el equipo directivo, el que realice todas las tareas burocráticas necesarias para la puesta en funcionamiento del centro, y los horarios estarán cuadrados para que el alumnado esté atendido durante toda la jornada", asumen los directores, que sin embargo recalcan el hartazgo que produce esta situación. "Pero esto no puede continuar así, llegará un momento en que los equipos directivos no aguantemos más, y la presión a la que estemos sometidos reviente por algún lado", indica el comunicado, firmado por el presidente de Adián en Granada, José Madero, que es también director del IES Arjé de Chauchina.

"No se puede abrir un centro sin el personal de administración y servicios necesario para ello, y no se puede cargar de trabajo, de la forma que lo está haciendo esta Consejería, sin tener horas suficientes para hacerlo. Es hora de que desde la Consejería se reflexione y se afronte la necesidad de valorar el trabajo que se hace desde los equipos directivos, reconociendo nuestra labor, cosa que hasta ahora no hace", finaliza la nota.