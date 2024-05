Dispositivo de seguridad y limpieza del Corpus de Granada: control y prevención en el ferial y el Centro

Recepción a la diseñadora del traje de la Tarasca: "Me siento muy feliz"

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha recibido en el Ayuntamiento de la capital a la modista granadina Arantxa Orantes, encargada de vestir a la Tarasca este año. Carazo ha agradecido a la diseñadora su implicación y entusiasmo para que el próximo miércoles de Corpus la Tarasca desfile impecable por las calles de Granada con los tradicionales gigantes y cabezudos que representan a otros personajes populares en la historia de la ciudad de Granada como son ‘Chorro Humo’, ‘Vilorio’ o los payasos Pompom y Teddy. “Estoy segura de que Arantxa y su equipo, harán un magnífico trabajo, poniendo su sello más personal para que los granadinos, junto a los visitantes que nos acompañen durante estos días, puedan admirar la belleza de La Tarasca en nuestras calles”. Carazo ha recordado que esta diseñadora granadina tiene su propio atelier, con creaciones que van desde looks de invitada a productos de uso diario como camisetas y sudaderas con bordados exclusivos. Un equipo compuesto íntegramente por mujeres, donde se apuesta por el comercio local, en su establecimiento se pueden encontrar diferentes productos de artistas granadinos a los que ceden su espacio. El estilismo lo completará con la peluquería de María Rosales, complementos Art by Noelia y maquillaje de Marta Cano. Por su parte, la diseñadora ha explicado que, “se siente muy feliz por vestir a la tarasca, cualquier diseñador granadino lo estaría”. Orantes ha explicado que “todo el equipo que diseñará el look de La Tarasca está compuesto por granadinas, lo que me llena de satisfacción, un equipo cien por cien de la tierra”. La diseñadora ha afirmado que será un diseño original, a la par que tendencia, manteniendo siempre la esencia granadina. “Será un estilo diferente, y original”, ha asegurado.