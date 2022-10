Dispositivo especial de Policía en Granada para evitar el descontrol en un Halloween 'de primavera'

Cada año tiene más arraigo la celebración de la fiesta de Halloween. Y este además hay más ganas tras los años de la pandemia y sobre todo por el 'buen tiempo', una anomalía que 'llamará' a celebrar esta fiesta más si cabe ya que se espera que siga sin llover y que las máximas sigan superando los 30 grados, por lo que será una celebración de Halloween 'de primavera', una fiesta de la primavera pero entre esqueletos, fantasmas y brujas en lugar de flores.

Esto hace prever que el tardeo, las terrazas y la fiesta serán un 'punto caliente' no solo la tarde-noche del del 31 al 1, del lunes al martes, sino todo el fin de semana, desde este viernes. que habrá que controlar en la ciudad para evitar descontroles y garantizar, sobre todo, que se respeta el descanso vecinal.

Por este motivo, el área de Seguridad del Ayuntamiento de Granada ha vuelto a organizar un dispositivo de seguridad especial que además contará con el refuerzo de Policía Nacional. De hecho, el jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno, ha destacado la "colaboración intensa con Policía Nacional, que hará un esfuerzo para acompañarnos el sábado y la noche del 31 para mantener la seguridad ciudadana".

"Este puente es la fiesta de Halloween, que disfrutan especialmente los jóvenes, y vamos a tener un refuerzo de seguridad en zonas calientes como Ganivet, Pedro Antonio de Alarcón, calle Elvira y los parques de la ciudad para evitar principalmente que se produzcan botellones y poder disfrutar de la fiesta de forma tranquila", ha explicado la concejal del área, Raquel Ruz.

El control de Halloween junto a los controles de tráfico y accesos al cementerio contará con un dispositivo de 438 agentes en turnos, el mayor número de agentes de los últimos años, según destaca el Ayuntamiento. Para Halloween específicamente serán 70 agentes en exclusiva (turno ordinario más el extraordinario) y desde este viernes se vigilará especialmente que no hay ocupaciones de vía pública ilegales, se harán controles de aforos, de horarios de los establecimientos, se garantizará que no se mantengan abiertas las puertas de los bares y pub para que no salga el ruido fuera y además se harán controles de alcoholemia y de estupefacientes en distintos puntos de la ciudad para disuadir a la gente de que coja el coche privado y evitar conducciones de riesgo tras la fiesta.

La concejal Raquel Ruz ha sido tajante: "el control de aforos, horarios y ocupación va a ser exhaustivo".

Además, habrá una vigilancia especial de determinadas líneas de autobús urbano que otros años han sufrido actos de vandalismo. Así, en coordinación con Alsa y los sindicatos, se va a hacer un seguimiento de las líneas de autobús 5, N6, N5, U3 y U1. "Tres patrullas de policía local garantizarán que funcionan bien y no sufren vandalismo durante el horario de tarde-noche. Los incidentes son mínimos, otros años han tirado huevos o piedras, pero producen una sensación de inseguridad", asegura Ruz.