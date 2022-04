Cuando Don Quijote se asomó a San Nicolás

"Vergüenza no me da porque no tengo ninguna". Con todo el desparpajo de su juventud, Agustín, alumno de cuarto de la ESO del IES Albayzín, espera su turno sentado en el poyo que delimita uno de los espacios más singulares de la geografía urbana de Granada, San Nicolás. Le toca leer un fragmento del capítulo XXII del primer libro del Quijote, el que narra el encuentro del caballero con un grupo de galeotes, condenados. "Está gracioso. Se cree que es un salvador. Al final le hacen la trece catorce y le estafan", resume Agustín. De la obra de Miguel de Cervantes sabe que es "muy importante". Eso sí, lo de leerla es harina de otro costal. "Me gusta mucho la novela histórica, pero de otra época, del periodo de guerras del siglo XX", defiende el estudiante.

Junto a Agustín, compañeros de instituto esperan su momento con el folio que recoge el fragmento que han de leer en la mano. Ana, de tercero de ESO, reconoce que está muy nerviosa. Le toca hacer la lectura en francés. En el mirador de San Nicolás del Albaicín, lugar elegido para esta lectura continuada del clásico de la literatura universal, se escucharon las andanzas de Alonso Quijano y Sancho Panza en latín, inglés, alemán, árabe, danés, holandés, finés e incluso ruso, apunta el promotor de la iniciativa, Alfonso Martínez Foronda. Ya jubilado, se mantiene ligado al centro mediante la promoción de actividades culturales y literarias como ésta.

"Hasta que llegó la pandemia teníamos todos los años iniciativas de poesía, teatro, fotografía, que sacábamos a la calle", reseña el profesor. Luz de Luna, que era como se llamaba ese programa de actividades culturales en el barrio, se vio interrumpido por el Covid-19. Ahora el instituto vuelve a tomar las calles de su barrio como parte de su manera de entender las relaciones con el entorno. En la lectura del Quijote, que comenzó sobre las diez de la mañana y estaba previsto que se prolongara hasta las pasadas las dos de la tarde, participaron profesorado y alumnos desde primero de ESO hasta los de los Ciclos Formativos de Grado Superior, apunta la vicedirectora del IES Albayzín, Cristina García Jaramillo.

San Nicolás "es un marco único para homenajear a Cervantes, conocer al Quijote, y que se pueda escuchar en inglés, en ruso... Son los idiomas de los chicos y chicas" del centro, explica Martínez Foronda, que subraya que la lectura -basada en la adaptación de Riquer- también conlleva un trabajo en clase previo. Desde la dicción a conocer el contexto de la obra cervantina, en el aula se ha podido trabajar de forma transversal con la excusa de esta lectura pública, que se hizo frente a la Alhambra y bajo un mar de nubes que amenazaban lluvia.

Además de recitar los fragmentos del Quijote, estaba prevista la representación de una pieza teatral basada en el episodio en el que el fiel Sancho Panza es designado gobernador de la Ínsula Barataria. La idea de la lectura y la representación, que comenzó a diseñarse hace tres años y que hasta ahora no ha podido ver la luz, es que se mantenga en el tiempo, se repita en los próximos años y que cuente con el apoyo de instituciones y el propio barrio.

Conchi Cortés, docente del Departamento de Lengua y Literatura del instituto, destaca que se han seleccionado distintos fragmentos de los dos libros que componen las andanzas del hidalgo con la idea de dar una "visión general del Quijote". Así, los alumnos dieron voz a la parte de la aventura en la cueva de Montesinos, a la lucha contra los molinos de viento o a los capítulos finales de la obra.

"Esta iniciativa pretende ofrecer tan solo una pequeña muestra de las actividades que se quedan encerradas en el aula y que necesitan salir a la calle, ocupar sus espacios, para que el barrio y sus gentes comprueben que en sus centros educativos hay espacio para la cultura en su más amplia dimensión reforzando los vínculos" entre las aulas y su entorno, explica la vicedirectora. El barrio es uno de los que con más intensidad sufre el proceso de gentrificación, por el que los vecinos abandonan progresivamente las viviendas de la zona, que pasan a formar parte del sector turístico.