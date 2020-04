Una EPA irreal: 79.000 parados en Granada y una tasa de desempleo del 19%

Hay veces que los datos parece que no dicen, pero en realidad dicen mucho. Así los 79.300 parados que ha marcado Granada, con una tasa de desempleo del 19%, en la primera oleada de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística no se ajustan a la realidad laboral, económica y social de una provincia -como todas- devastada por la crisis sanitaria del coronavirus. Esto se explica en que es una encuesta trimestral de enero a marzo (que no tiene en cuenta las últimas semanas de marzo que han sido las claves) y a que las personas en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se las considera como activos laboralmente.

Pero en realidad los 79.300 parados de esta época dibujan, más o menos, la situación que podría tener Granada antes de la pandemia del Covid-19. Un diagnóstico que sirve para saber dónde podía estar ahora mismo el tope positivo de Granada y al que habrá que intentar que volver

Aunque, evidentemente, los datos no se ajustan a la realidad del momento con una destrucción de empleo masiva, una incertidumbre total con respecto a los ERTE y muchas personas que no saben si recuperarán su trabajo y unas previsiones económicas bastante catastróficas.

De esta forma, como destaca la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ni la evolución del número de parados (79.300, 4.500 menos que al cierre de 2019), ni la tasa de paro (19,08%, la más baja desde el año 2008), "corresponden a una economía en crisis como la que ha dejado la paralización de la actividad tras la declaración del estado de alarma".

En total, los datos dibujaban un panorama que no estaba nada mal para la provincia de Granada, pues según la EPA hay 12.700 menos que justo hace doce meses (92.000, cuando la tasa de paro fue de un 21,67%). La tasa de empleo se sitúa en el 43,80%, con 336.500 ocupados, 5.500 menos que hace tres meses (342.000) y 4.000 más que hace justo un año (332.500, cuando la tasa de empleo fue del 43,63%). Granada es provincia andaluza con menos tasa de paro, situándose una vez más, por encima de la tasa nacional (14,41%), pero por debajo de la andaluza (21,21%).

Tras conocer la última Encuesta de Población, el secretario general de CCOO Granada, Ricardo Flores, ha precisado que las consecuencias reales que está sufriendo nuestro mercado de trabajo por la crisis del Covid-19 se verán reflejadas en la estadística del segundo trimestre de 2020. No obstante, ha precisado Flores, en CCOO no nos vamos a olvidar de la precariedad laboral, ya que es "el principal campo de batalla a combatir cuando salgamos de esta crisis sanitaria".

Para el secretario general de CCOO Granada es imprescindible dotar con más recursos a la sanidad pública y a los servicios sociosanitarios, como bien ha demostrado esta gran crisis que estamos viviendo. Además, Ricardo Flores ha querido poner en valor el papel de los servicios públicos y su función insustituible en una sociedad, así como reconocer el papel de los trabajadores que están en primera línea de lucha contra esta pandemia: supermercados, transportes, limpieza, entre otros, que no están lo suficientemente valorados y reconocidos.

Por su parte, el secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, cree que esta EPA o sirve como indicador de tendencia. Así, considera que los datos se pueden asemejar más a los de una economía en estado de excepción, asolada por un shock externo que a la que se reflejaba en los últimos meses y años. En estos momentos, señala, sabemos ya que con toda seguridad entraremos en situación recesiva, y las preguntas relevantes son cuánto durará y qué hacer para combatirla.

Así, declara que la prioridad absoluta en este momento es que se frene la expansión del virus y que se recuperen las personas afectadas y, en lo laboral, evitar despidos y garantizar rentas a los granadinos y granadinas que se vean afectados por la crisis.

Por último, la secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios, María Vera, apunta que resulta difícil valorar unos datos que no se corresponden con la realidad de seis semanas de confinamiento y de limitación de los movimientos de la población. "La EPA es una media trimestral, y el impacto del Covid-19 solo afectaría a la segunda mitad de marzo. Además, los afectados por los ERTEs se consideran ocupados a efectos estadísticos, así que se trata de unas cifras poco representativas", apunta.

Con todo, hay un dato que, según el propio Instituto Nacional de Estadística , sí puede relacionarse directamente con la irrupción del Covid-19: el descenso de la población activa. En Granada, la caída del paro no se ha producido por un aumento del empleo, sino por un descenso del 2,35% de la población activa. "La estadística refleja que en el primer trimestre del año se han destruido 5.500 puestos de trabajo, pasando de 342.000 a 336.500 ocupados. Es decir, que ha caído el paro, pero también el empleo. Y eso solo lo explica el descenso de la población activa y el aumento del número de inactivos", indica Vera.