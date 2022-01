EVO Banco, un banco con excelentes opiniones

¿Por qué unos bancos cobran comisiones y otros no? Esta es la pregunta que se hacen miles de usuarios que han visto como varias entidades han decidido cobrar por su cuenta, un coste que puede oscilar de media entre los 40 y 100 euros, según han explicado los expertos del comparador Help My Cash. Cada banco lo justifica a su manera, pero la realidad es que muchos usuarios ven que tener su dinero en el banco les sale más caro que antes.

Debido a estola alternativa está siendo el cambio a otras entidades que, como EVO Banco, dispone de una Cuenta Inteligente (1) sin comisiones ni requisitos, que se activa de forma 100% digital, desde la App y que ofrece una tarjeta inteligente gratis sin gastos de emisión, mantenimiento ni renovación y que además da acceso a una de las mayores redes de cajeros sin comisiones para retirar dinero a débito en España y en el mundo. Eso sí, algunas entidades propietarias de cajeros (2)en el extranjero pueden aplicar una tasa de recargo por su utilización.

A todo esto, hay que sumar que EVO Banco es una de las entidades con mejores opiniones y valoraciones entre la comunidad de usuarios, los cuales ya suman más de 900.000 en EVO. Y es que, según datos de EMO Insight en el IX Estudio sobre Emociones en el Sector Bancario Español que se realizó en 2021 durante la pandemia, EVO es el banco que más confianza genera entre sus clientes. Además, dentro de la categoría de Emotional Friendly Banks, las opiniones de los clientes de EVO le hicieron alzarse con el galardón de “Confianza”.

La App de EVO Banco es una de las mejor valoradas por los usuarios en las reseñas de iOS y Android y es que, aparte de ser uno de los mejores bancos según la opinión de los clientes y los usuarios, EVO es también una de las mejores entidades financieras que ofrece una respuesta totalmente integral desde su App.

Sin ir más lejos, la amplia cartera de productos es una de las que mejores condiciones ofrece a los usuarios gracias a la eliminación de las comisiones y condiciones. Y, para todo aquellos que están descontentos con sus bancos, EVO Banco ha lanzado hace unos meses, el servicio de cambio de entidad más sencilla. En tan solo 5 minutos podremos realizar el traspaso de todos los recibos a EVO, cambiar las nóminas, etc.

¿Aún no conoces EVO Banco?

El funcionamiento de EVO Banco es muy sencillo y 100% digital. Además, se caracteriza por utilizar un lenguaje natural, coloquial y cercano que hace que cualquier persona entienda fácilmente el mundo de las finanzas, lo que les ha permitido acercarse más al público, especialmente al más joven y a aquellos que quieren iniciarse en el mundo de las finanzas. De esta forma, EVO Banco consigue una relación más personalizada con los clientes, y es que, como ellos mismos afirman, sitúan al cliente en el centro de su estrategia.

Para ello, EVO Banco apuesta firmemente por la digitalización de todos sus productos y servicios y se basa en la tecnología para ofrecer el mejor servicio a través de su App móvil, sin necesidad de desplazarse y en cualquier momento del día, lo que sin duda es una gran ventaja para aquellas personas que no cuentan con el tiempo necesario para acudir a las oficinas físicas. A partir de aquí, EVO Banco funciona igual y ofrece los mismos servicios y productos que los bancos tradicionales.

Productos de EVO Banco

EVO cuenta con una amplia cartera de productos sin comisiones ni requisito alguno, como su Cuenta Inteligente. Esta cuenta, sin condiciones, combina dos cuentas, una con la que poder operar en el día a día y otra con la que poder generar ahorros. A ello se suma que los clientes de EVO cuentan con servicios avanzados de pago digital (Apple Pay (3), Google Pay, EVO Wallet, EVO Bizum (4), Hal Cash, etc.)

Muy similar a la cuenta inteligente es la Cuenta Joven (5)de EVO Banco que ofrece una tarjeta de débito gratis, libre de costes de emisión y comisiones por mantenimiento y/o renovación y que, además, permite también sincronizarla con un Smartphone, a través de Apple Pay y/o Google Pay, teniendo así la tarjeta integrada en el móvil, pudiendo pagar en cualquier lugar y en cualquier momento.

EVO Banco, una gran opción

Con todo lo anterior, se podría considerar que EVO Banco, banco 100% digital de Bankinter, tiene en el centro del negocio al cliente y en base a él, a sus gustos, inquietudes y necesidades desarrolla su negocio dejando de lado la preocupación por las finanzas y centrándose en la tecnología para generar así una red de clientes satisfechos y con un banco adaptado 100% a la experiencia de usuario. De hecho, toda esta adaptabilidad a la experiencia del cliente y toda la tecnología volcada en un banco ha dado como resultado que los usuarios cataloguen a EVO Banco como uno de los mejores bancos con los que operar.

