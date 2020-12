Educación asegura que los comedores de 45 colegios de Granada seguirán funcionando mientras se busca una nueva empresa adjudicataria

La Delegación provincial de Educación ha indicado en un comunicado que la declaración de desierto del proceso para licitar el servicio de comedor de 45 colegios de Granada no afectará a las familias usuarias de este servicio. La declaración de desierto del contrato fue publicada a finales de noviembre. Las actuales concesionarias finalizaban su contrato el día 31 de diciembre.

"Desde la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) se ha comunicado a esta Delegación de Educación que las empresas que prestan servicio de comedor a los 45 centros educativos de la provincia de Granada y cuyos contratos finalizan a finales de este mes de diciembre, van a continuar prestando este servicio con total normalidad a través de contratos menores con los actuales prestatarios hasta que haya un nuevo adjudicatario", señala el comunicado.

"Tanto la Delegación de Educación como la APAE lamentan profundamente la politización que distintos sectores están haciendo desde la semana pasada con este y otros asuntos relacionados con Educación, emitiendo noticias que no son ciertas y que generan alarma e incertidumbre social sobre un problema que no se ha producido ni se va a producir, dando por cierto un hecho que no ha sucedido", asegura la nota. La APAE declaró desierto el proceso al "no existir proposición u oferta admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego de clausulas administrativas particulares", según la información de la propia Agencia Pública.

Con respecto a los nueve centros educativos que están sin comedor desde septiembre (CEIP Tínar de Albolote, CEIP Nuestra Señora del Rosario de Dehesas Viejas, CEIP San Isidro de Deifontes, CEIP Sierra Arana de Iznalloz, CEIP San Andrés de Montejícar, CPR Los Montes de Pedro Martínez, CEIP San Pascual Bailón de Pinos Puente, CEIP Victoria Eugenia y CEIP Fuentenueva, ambos de Granada), se ha iniciado un nuevo procedimiento de urgencia. Mientras se solventa la licitación, se mantienen las medidas de conciliación acordadas con las familias a través del uso de las ‘aulas de espera’. En total, son aproximadamente medio millar los menores afectados, según la suma de los datos aportados por los propios centros.

"Desde la Consejería de Educación, la APAE y la Delegación de Educación de Granada, se está trabajando para garantizar la continuidad del servicio de comedor de los distintos centros educativos y se apela a la responsabilidad individual y compartida de toda la comunidad educativa y de los distintos sectores en estos difíciles momentos que atravesamos", concluye el comunicado.