Educación dice que la familia de Camilo “se niega” a que un sanitario atienda al niño en el colegio

Hoy, la familia de Camilo, junto a la Fampa Alhambra denunciaban que el joven de 14 años con atrofia muscular no podía acudir a sus clases en el IES Soto de Rojas desde el pasado 18 de febrero porque no recibe la atención sanitaria que necesita. Y lo han hecho con la entrega de más de 85.000 firmas en la delegación de Educación recogidas a través de Change. Org.

Una situación según las declaraciones del delegado de Educación, Antonio Jesús Castillo, que se mantiene debido a que la familia no da su consentimiento para que un sanitario atienda a Camilo, tal y como exigen.

Según ha afirmado esta mañana Castillo, a través de un acuerdo con Salud, un sanitario podría dar de comer y administrar la medicación a Camilo en el centro, “y falta desde la semana pasada que la familia firme. Y la familia se niega”, explicaba.

Ante esta situación, el delegado avisa de que emprenderá una “una actuación con el protocolo de absentismo escolar” porque, ha dicho, “quieren chantajear con un niño en una situación dramática y nos parece injusto, inmoral y nada ético”. “Que se quiera utilizar la pena de un niño para vivir de él, me indigna”, sentenciaba.

Llevarán el protocolo “hasta las últimas consecuencias” porque “el derecho a la educación de un niño está por encima de los padres”. De esta manera, Castillo explica que por una parte, “la madre cobra la dependencia” por lo que deja caer que otras madres en su misma situación acuden a los centros para atender a los hijos, y por otro lado, reitera que es el padre quien ahora “no quiere que un sanitario vaya todos los días en la hora del recreo”.

“Llevamos con este problema 10 años con la misma familia”, no sabemos qué más recursos dar, explica Castillo que además afea a la Fampa el hecho de que no se hayan comunicado con la delegación anteriormente y apelando al respeto, dice el delegado, “qué menos que escuchar a la otra parte antes de sacar un comunicado dando por hecho unas cuestiones que no se ajustan nada a la realidad, porque hemos tomado las medidas”.

Desde el 18 de febrero que el niño no acude a clase, y explica el delegado que le han llevado las tareas a casa pero apunta que “el plazo se ha acabado hoy porque sale un edicto que dice que si no quiere que ir a darle la comida, irá un sanitario y si no, se abrirá el protocolo de absentismo escolar”.