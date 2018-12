"El PP lo único que ha sacado de una larguísima oposición institucional son pataletas"

Va en coche camino de Bailén para "echar una mano al general Castaños". Con este chascarrillo inicia su conservación Javier Nart (Laredo, 1947), el eurodiputado de Ciudadanos que ha estado ayudando a Juan Marín y al equipo naranja durante diversos actos de la campaña de las elecciones andaluzas. Nart tira de optimismo "histórico" y "moderado" para valorar esa pugna de Cs por adelantar al Partido Popular como segundo partido más votado en Andalucía.

-¿Sienten en el seno de Ciudadanos esa posibilidad de adelantar al PP en Andalucía?

-Nunca he sido un optimista porque mi optimismo es moderado y mejora si las cosas van bien, pero sin son peores entras de lleno en la melancolía. Por los datos que se van viendo y por la absoluta inoperancia que ha tenido aquí el Partido Popular, que tras su larguísima oposición institucional lo único que conseguido son pataletas, tengo la certeza de que vamos a sobrepasar al PP. Pero es que vamos no ya a sacar un magnífico resultado, sino de vamos a por todas.

-¿Y a gobernar?

-Eso lo tienen que decir los andaluces. Mi padre que era asturiano tenía razón cuando decía que todo lo que empieza por si y no es la sidra no le interesaba. Todos los potenciales y condicionales, "y qué haría usted en el caso de que pasase tal cosa" no sirve. Todas las promesas, como las de matrimonio o divorcio, duran lo que la realidad y la realidad se impone.

-¿Se tomarían como una derrota, entonces, no sobrepasar al PP?

-Tengo un optimismo histórico desde mis tiempos de militante en con Enrique Tierno Galván que nos hablaba de aquello del horizonte utópico. La derrota estaba en no salir a por todas, no en no llegar. El éxito está en ir y avanzar. Empecé en 1975 y no he envejecido ahí. Creo en ciertos valores como la igualdad, la unidad y la solidaridad y que hay cambiar las condiciones sociales cuando son las que existen en Andalucía con el peor índice de camas por habitante, de médicos por habitante o una situación de fracaso escolar con la calidad en la educación muy por debajo de la media española.

-¿En qué cree que quedó aquella esperanza andaluza de convertirse en la California del Sur?

-En Estados Unidos también existe el Valle Estacado y grandes desiertos, también está el Sillicon Valley. En 37 años de régimen continuado hay que ver si se ha producido el Sillicon Valley o el Valle Estacado. Es verdad que en Andalucía hay un clima extraordinario, gente maravillosa y una calidad de vida muy alta. Es algo que tiene Andalucía por su propia calidad cultura pero a partir de aquí todo es una impostación. Un eslogan no es producir sentimientos sino realidades.

-¿Acaso se pueden obviar los sentimientos en política o en cualquier aspecto de la vida?

-Yo entiendo el sentimiento bético, el sevillista, el del Cádiz o el del Recreativo de Huelva, pero cuando uno gestiona la vida de las personas los sentimientos son una forma de engaño, de ocultar y aplastar el criterio, la crítica o la capacidad de análisis. Si los andaluces están contentos con la sanidad, la educación, el futuro de la investigación o con el nivel de corrupción de Andalucía que es el más alto de toda España de largo pero no por los andaluces sino por la administración... ellos tendrán que ser los que participen o escojan lo que quieran.

-¿Es difícil conciliar un discurso en unas elecciones autonómicas en un partido que tiene un marcado carácter centralista como Ciudadanos?

-Yo creo en los partidos nacionales españoles. Ciudadanos nace en Cataluña porque no queremos ser una zona buscando privilegios. Me marché del PSC porque creo en la igualdad, no creo que tenga que tener unos derechos especiales, distintos. Cuando yo digo que quiero tener unos derechos mejores que el vecino, es que quiero más que él y para mí el vecino es mi compatriota y soy su conciudadano. Lo único que tengo es decir que creo profundamente en la autonomía y tengo un concepto común de que es la comunidad española.

-Lo que si parece es que Ciudadanos tiene más acogida en las ciudades, que es un partido urbanita ¿Cómo se lleva eso con intentar captar el voto rural?

-Somos Ciudadanos de ciudadanía, del concepto de las Cortes de Cádiz en 1812 de luchar por lo común que se llamaba España. Pero somos tan plurales como ciudadanos, somos de la gente, de cualquiera, no tenemos mayor afección ciudadana. Si puede ser cierto que tenemos un voto, así como el PP y el PSOE los tienen entre los de más edad, el nuestro es de los jóvenes de veintilargos a los 45 años, pero no todos son de ciudad con corbata y chaqueta.

-¿No parece que el candidato de su partido, Juan Marín, tenga el empuje de por ejemplo Inés Arrimadas?

-Creo mucho más en el trabajo que en el espectáculo, la apariencia o el relumbrón. Voy a un lugar y digo oculten el sentimiento y remítanse al pensamiento y eviten el sentimiento. Habrá un candidato mejor y otro peor pero el hecho de que Albert Rivera sea un magnífico candidato no significa que el candidato andaluz sea o no idóneo. Juan es un tipo ha trabajado con eficacia y le tengo enorme respeto y creo que la ciudadanía percibe.