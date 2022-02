Email marketing: consejos para una campaña exitosa

Las estrategias de marketing son determinantes para la visibilidad y el éxito de cualquier marca, independientemente del tipo de producto o servicio que comercialicen. Y dentro de esa amplia variedad de estrategias, el email marketing se ha posicionado como una apuesta segura para alcanzar los objetivos, de ahí que las grandes marcas siempre lo utilicen, aunque también es una opción magnífica para quienes recién comienzan a emprender y no disponen de muchos recursos de inversión.

Para alcanzar los objetivos, los emails masivos gratis son una opción perfecta para comenzar y así explorar el rendimiento de esta estrategia. Con una gestión adecuada y un buen estudio previo, es una alternativa que proporciona muchos beneficios, pero para ello es importante seguir algunos consejos básicos y así potenciar el impacto de dichos correos.

¿Cómo hacer una campaña exitosa de email marketing?

Generar una campaña exitosa de email marketing no es tan complicado como parece y más cuando utilizamos plataformas específicas para el envío de los correos, porque algunas de ellas también proporcionan ayuda extra para la creación y redacción de los emails. Esos formatos o plantillas son de gran ayuda porque inspiran y guían a través de una estructura que se ha demostrado que es muy efectiva. Por supuesto, ofrecer algo interesante al lector y captar su atención, dependerá de la forma de transmitir el contenido.

Es, justamente por lo anterior, que no se debe subestimar una estrategia tan poderosa como el envío de correos masivos. Se le debe dedicar un tiempo mínimo de creación, el cual puede ser más o menos, en función de la experiencia de la persona. Sin embargo, con la paciencia y la guía adecuada, será factible hacer una campaña exitosa sin ser un experto en marketing digital.

A continuación compartimos algunos aspectos importantes que siempre debes considerar al momento de crear una campaña de email marketing. Quizás algunos te parezcan obvios, pero incluso esos pasos evidentes deben ser tratados con la seriedad necesaria, porque si haces una buena campaña te sorprenderás con los resultados, ya que es una estrategia sumamente efectiva y con una gran tasa de retorno, así que merece la pena dedicarle un poco de tiempo para su creación.

Público objetivo y meta del mensaje

La base para la creación de una campaña exitosa pasa por la definición detallada de dos aspectos fundamentales: ¿quién es tu público objetivo?, ¿cuál es la meta u objetivo del mensaje? Definir el público objetivo es determinante para las estrategias de email marketing, pero también para las demás estrategias de marketing digital o tradicional. Cuanto más detallada sea esa definición, más conocerás a tu público y será un poco más sencillo vender tu producto, utilizando las palabras adecuadas, e indagando en sus gustos y necesidades.

El objetivo del mensaje, por otro lado, también es un aspecto de gran importancia y más cuando consideramos que el email marketing es una estrategia flexible que se puede utilizar con diferentes fines: aumentar el tráfico en una página web, promocionar un producto específico, generar fidelidad con la marca, entre otros. Dependiendo del objetivo, el contenido y el tono del mensaje será diferente, de ahí la importancia de crear una definición clara al respecto.

Utilizar plantillas de guía

Utilizar un copy para email marketing o plantillas estructuradas es una forma mucho más fácil de generar un mensaje de gran impacto y no perdernos en el proceso de creación del correo. Este tipo de copy es muy útil, tanto si estás comenzando y careces de experiencia, como también si necesitas inspiración porque debes enviar correos de ventas con mayor frecuencia, generalmente, una vez a la semana.

No dudes en aprovechar este tipo de herramientas completamente gratuitas, porque son de gran ayuda para generar un mensaje más adecuado y de mayor impacto, aspectos determinantes para captar la atención del lector y aumentar las probabilidades de que termine ejecutando la acción que deseamos.

En la creación del contenido, presta especial atención al título del correo, porque este debe expresar en cuatro o cinco palabras la esencia del contenido, y al mismo tiempo, generar intriga para que el lector decida abrir el mensaje y no seguir de largo. El título tiene un peso importantísimo, porque si no logra capturar la atención del lector, nunca leerá el contenido que tanto esfuerzo conlleva, de ahí la importancia de no subestimarlo y dedicarle el tiempo de creación necesario.

Analiza los resultados

Una gran ventaja del email marketing es que facilita la lectura de los resultados, prácticamente en tiempo real. Observarlos y analizarlos, te permitirá descubrir cuáles son los puntos que debes mejorar para tu próxima campaña e incluso hacer cambios sobre la marcha.

Para tener acceso a los análisis de la campaña, es indispensable utilizar una plataforma especializada en el envío de correos masivos, porque es una característica que no está presente en las plataformas que utilizamos de manera habitual para enviar nuestros correos personales.

¿Por qué no utilizar una plataforma de envío de correos tradicional?

Si realmente quieres crear una campaña de email marketing exitosa, debes utilizar la plataforma adecuada para ello. Utilizar las plataformas de envío de correos tradicionales como Gmail, Hotmail o Yahoo, entre otras, se traducirá en muchos inconvenientes y desventajas, entre las que se destacan las siguientes:

Limitación: hay un límite en la cantidad de correos que se pueden enviar diariamente desde una cuenta tradicional y personal. Ese límite se sitúa alrededor de los 500 correos por día, muy por debajo de las plataformas especializadas.

hay un límite en la cantidad de correos que se pueden enviar diariamente desde una cuenta tradicional y personal. Ese límite se sitúa alrededor de los 500 correos por día, muy por debajo de las plataformas especializadas. Menor porcentaje de entrega: si el mensaje cae en la bandeja de spam, nunca será leído y esto es mucho más probable que ocurra si utilizas plataformas de cuentas personales como Gmail.

si el mensaje cae en la bandeja de spam, nunca será leído y esto es mucho más probable que ocurra si utilizas plataformas de cuentas personales como Gmail. Emails sin personalización: personalizar el mensaje es importante para generar una mayor conexión con el lector y esto no es algo disponible en las plataformas tradicionales. Utilizar una opción especializada para el envío de correos masivos te permitirá personalizar los mensajes y utilizar herramientas para la creación de los mismos.

Tener en cuenta los aspectos anteriores puede ser determinante para la creación de una campaña de correos masivos exitosa. Tomar el tiempo necesario, aprovechar las herramientas disponibles y no subestimar ningún aspecto, son las claves para alcanzar el objetivo propuesto.