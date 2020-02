Emergencia climática: cuenta atrás para pasar a la acción en Granada

El Consejo de Ministros del Gobierno de España declaró la semana pasada la “emergencia climática y ambiental” en el país. Una situación sin precedentes que marca el gran reto de España y del mundo en las próximas décadas: frenar el cambio climático. Frente a los negacionistas que tildaron esta expresión de invención, ahora los gobiernos de todo el mundo van a marchas forzadas para tomar medidas que permitan reparar algunos efectos, no ir a más y protegernos frente a lo que ya se ha hecho. Porque ya no hay quien dude de los efectos del calentamiento global y del cambio climático, que están generando fenómenos meteorológicos como la reciente e histórica borrasca Gloria, y hay que ponerse manos a la obra sabiendo lo que puede pasar y conociendo sobre todo dónde hay que actuar. Porque No hay Planeta B y la responsabilidad está en estas generaciones.

El texto del acuerdo recoge los objetivos a alcanzar a nivel nacional y europeo pero en muchos de los 30 puntos la política local es importante. ¿Y cómo está Granada ante estos retos? ¿Ha hecho ya los deberes o tiene que ponerse a ello? Desde el Gobierno se basan en el consenso de la comunidad científica sobre “el impacto sin precedentes que la quema de combustibles fósiles, el cambio de usos del suelo, la urbanización, los procesos industriales, los modos de consumo y el modelo de desarrollo actual han generado en el sistema climático, incrementando la concentración de gases de efecto invernadero muy por encima de otro periodo conocido de la historia”.

El objetivo es, siguiendo el Acuerdo de París, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a “niveles compatibles con la seguridad climática”, por lo que hay que limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5º con respecto a los niveles preindustriales, lo que obliga a un cambio acelerado en el modelo de desarrollo en las próximas décadas.

Según datos del Observatorio de la Sostenibilidad con datos de la Aemet hasta 2018, Granada ha sufrido un incremento de 2,3 grados de la temperatura desde 1973. Desde 1988 han sido 1,52 grados, muy superior a la media nacional, que está en 0,87. Granada se sitúa así como la sexta ciudad del país donde más está subiendo la temperatura detrás de Barcelona, Ávila, Murcia, Cuenca y Teruel. La temperatura media de 1988 a 1992 era de 11,76 grados y de 2014 a 2018 subió a 13,50. Por otra parte, hay otras zonas en la provincia donde también se está analizando el cambio climático. El Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada hizo un estudio en 2015 que constataba un aumento de la temperatura y una reducción en las precipitaciones.

Además, la cubierta de nieve dura menos. Además, se reflejaba un aumento “intenso” en la media anual de las temperaturas máximas y otro menos intenso en la media de las mínimas. Se subirán hasta seis grados en Sierra Nevada.

Con datos como estos a nivel nacional y europeo, la UE ha hecho de la descarbonización y su nuevo Pacto Verde las líneas maestras de actuación para los próximos años.El informe de declaración de la emergencia climática habla también de que la región mediterránea está considerada uno de los puntos calientes globales en materia de cambio climático. No hay más que recordar el informe que advertía de que en 2050 Andalucía y el Levante iban a perder parte de su Costa por la subida del nivel del mar. En Granada la peor parte se la lleva Motril y Playa Granada, zona que podría desaparecer.

También se habla de la importancia de identificar de forma temprana a los colectivos vulnerables para frenar las desigualdades. Así, se incluye como único camino un nuevo concepto, la “neutralidad climática” fortaleciendo el tejido industrial y tecnológico, la movilidad, el entorno urbano, las infraestructuras y la calidad de vida en el entorno rural.

El objetivo que recoge el Gobierno es que en 2030 se haya reducido un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, el sistema eléctrico tendrá que contar con un 42% de renovables sobre el uso final de la energía y un 74% en la generación eléctrica. Granada, con poca industria, tiene en el tráfico su principal foco de emisiones. Según la Junta de Andalucía, son cuatro las provincias andaluzas en las que el transporte es el sector que más contribuye a las emisiones de CO2, alcanzando valores porcentuales importantes Granada, Málaga, Jaén y Sevilla.

El acuerdo que declara la emergencia climática incluye 30 medidas. Y Granada es protagonista en una de ellas, la 17, que busca “fomentar medidas para alcanzar una movilidad sostenible, intermodal y conectada” para mejorar la calidad del aire de las ciudades y la salud de la ciudadanía. Así, “se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente”. Según esta norma, Granada capital y Motril se tendrán que adaptar a la medida y fijar su ‘Madrid Central’, es decir, el protocolo para cerrar la ciudad al tráfico los días de alta contaminación.

De la capital ya se sabe que trabajan para hacer uno. De hecho, se está a la espera de que se presente oficialmente las medidas de mejora de la calidad del aire. Sólo ha avanzado hasta ahora en palabras del concejal de Movilidad, César Díaz, “que serán restrictivas” y que compaginará el derecho de los residentes. Pero de Motril poco se sabía sobre su calidad de aire y medidas contra la contaminación. Pero por población estará obligada a poner en marcha estas.

Desde el Ayuntamiento de Motril quieren dejar claro que “la situación de Motril y Granada no son en absoluto comparables, ni por niveles de contaminación ni de tráfico y movilidad”. Así, adelantan que el Pleno del Ayuntamiento de Motril ya aprobó el pasado mes de septiembre la Declaración de Emergencia Climática y que cuenta, desde 2007, con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que, precisamente, va a ser objeto de revisión dentro de los proyectos de la Edusi.Y defienden que están mejor en materia de contaminación aludiendo al último Informe de Calidad del Aire Ambiente en Andalucía realizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible correspondiente al año 2018, que dice que “sólo se ha superado el valor límite anual de concentración de Dióxido de Nitrógeno (NO2) en la zona de Granada y Área metropolitana”. “Motril superó los niveles de contaminación atmosférica por Ozono (03) en 7 ocasiones y en Partículas por debajo de 10 micras (PM10) en 8 ocasiones, sin que en ningún caso se alcanzasen los valores de alerta o riesgo para la población”, aclaran.Así, el número de días de superación se sitúan por debajo de la media de Andalucía y de la zona de agrupación de la estación de Motril, que incluye a las ciudades entre 50.000 y 250.000 habitantes de Almería, Jaén, El Ejido y Motril.

Además, se encuentra muy lejos de los valores de superación de otras ciudades cercanas como Granada (59 días). “Motril no se encuentra entre las estaciones que superan el valor objetivo para la protección de la salud humana (120 µg/m3 como máxima media octohoraria del día, que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un periodo de 3 años).La declaración del Ministerio recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular, cosa que ya ha hecho Motril, siendo uno de los primeros municipios que se adhirió a la Declaración de Sevilla “El Compromiso de las Ciudades por la Economía Circular” por Acuerdo de Pleno de 5 de Mayo de 2017, así como una nueva Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050, asunto en el que está trabajando esta Ayuntamiento que está elaborando una nueva ordenanza de limpieza pública y residuos.

En cambio, la capital sigue ocupando los primeros puestos en el ranking de contaminación junto a Madrid y Barcelona. El BOE del pasado 24 de enero publicó el último informe del Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA). En el informe recoge la evolución de los contaminantes que han presentado problemas en el periodo 2005-2017 y Granada sigue apareciendo con malos resultados. Respecto al NO2, “los principales problemas están ligados al transporte y al tráfico y, por lo tanto, se han venido registrando en grandes aglomeraciones urbanas”, como Madrid, Granada y Área Metropolitana, Barcelona, Vallès-Baix Llobregat y L’Horta.

En PM10, las zonas con superaciones frecuentemente tienen un carácter más industrial, como, por ejemplo, ocurre en Asturias (Gijón hasta 2004 y, sobre todo, en Asturias Central, entre 2005 y 2016, y en Avilés en 2017), pero también en Andalucía (en las zonas Granada y Área Metropolitana o Zona Industrial de Bailén) o Cataluña (Área de Barcelona, Vallès Baix-Llobregat o Plana de Vic).En 2015 finalizó la prórroga que la Comisión Europea había concedido a la zona de Granada y Área Metropolitana para el cumplimiento del valor límite anual de NO2 y se seguía incumpliendo. A raíz de eso la Consejería de Agricultura se puso en contacto con el Ayuntamiento de Granada, que elaboró un nuevo plan para el término municipal de Granada, con medidas hasta marzo de 2020 esperando que se cumpla en la reducción de los niveles. Y se están haciendo cosas. Entre las medidas que ya se han tomado está la reducción de la velocidad tanto en la Ronda Sur como en la Circunvalación a 90 km/h, medida que se aplica desde hace dos semanas o la petición de reducir las horas de funcionamiento de las calderas.

También otras medidas complementarias como la dotación de vehículos eléctricos para el parque móvil municipal y otras en proyecto como el cambio de autobuses a híbridos (se hará en primavera con 39 coches), la ampliación del carril bus y del carril bici y los proyectos de ampliación de Metro con el Cinturón para reducir coches en circulación, para lo que se harán aparcamientos disuasorios.La norma del Gobierno habla también de actuar contra la pobreza energética y aquí Granada también es protagonista, con la situación de cortes de luz que vive la zona Norte. Otra rama es la estrategia contra la despoblación, en la que la provincia también trabaja. El reciclaje también se incluye, con el modelo de residuo cero para 2050, y proteger las áreas marinas.