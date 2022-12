Las incidencias se acumulan en Granada tras la tormenta: desprendimientos, calles cortadas y un 'nuevo' río

Tormenta en Granada equivale a caos en la ciudad. Un desprendimiento, varios subterráneos cortados y un nuevo río por las calles de la ciudad. La policía cuenta con seis incidencias hasta ahora en menos de una hora. Advierten que está todo controlado, pero que podría haber más problemas debido al temporal.

Alrededor de las 18:10 de la tarde de este miércoles comenzaba una tormenta en Granada. No ha sido hasta unos minutos después que se ha visto y se ha escuchado uno de los truenos más fuertes de este fenómeno meteorológico. Tan ha sido el volumen del trueno, que no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Después de eso, lluvia. Mucha lluvia.

La tromba de agua no ha cesado en Granada y eso ha provocado un "río", así lo han definido muchos transeúntes, en muchas calles de la ciudad. Esto no ha sido todo. La policía Local de Granada ha advertido que se ha producido un desprendimiento en la calle Verónica de la Virgen. El suceso ha ocurrido tras la caída de una cornisa del tejado de una casa en mitad de la calle. Los agentes han celebrado que no hay heridos y advierten que tienen todo controlado.

Además del desprendimiento, los subterráneos de varias zonas han sido cortadas al tráfico por la cantidad de agua que hay en estos momentos. "Esperamos volver a habilitar el tráfico pronto, pero ahora no es posible", añaden desde la policía.

Esto ha afectado a la Avenida de Andalucía, al Camino de Purchil y al acceso subterráneo de una gran superficie comercial. Desde estas zonas trabajan Inagra, Emasagra y Bomberos de Granada. La acumulación de hojas desprendidas de los árboles y la fuerza de la lluvia caída está detrás de algunas de las incidencias, han indicado estas mismas fuentes. Por otro lado, varias arquetas han saltado en el entorno de la Cuesta de San Antonio derivándose el agua hacia la calle Real de Cartuja.