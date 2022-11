Emoción, recuerdo y gran afluencia de visitantes en un Día de Todos los Santos en Granada primaveral

La normalidad ha vuelto a los cementerios en este Día de Todos los Santos. Los atascos, la compra de flores y el recuerdo a los seres queridos han sido los protagonistas de una jornada llena de emoción y sentimiento. Un día tradicional que en los últimos dos años no había podido serlo a causa del Covid-19, y que hace 365 días se vio empañado por una lluvia que este martes sí que ha respetado.

Desde primera hora de la mañana cientos de personas han procesionado hasta el cementerio de Granada para vivir un día de simbolismo y luto en recuerdo a quienes ya no están entre nosotros. Flores en una mano, y escalera en la otra para poder llegar a los enterramientos más elevados, los granadinos no han querido faltar a la tradición de cada 1 de noviembre.

Centenares de vehículos han colapsado los accesos desde la Avenida de Santa María de la Alhambra. Antes del mediodía ya era casi una quimera acceder con el coche particular hasta los aparcamientos tanto del cementerio como del monumento, que por esta vez han hecho de apoyo a la afluencia del camposanto. Mientras los efectivos de la Policía Local de Granada se esmeraban para controlar el tráfico lo mejor posible, las líneas de autobús no han dejado de subir y bajar a personas, gracias al servicio especial que estaba previsto para este día, y que en algunos momentos se ha quedado pequeño.

El primaveral día también ha ayudado a que la gente saliera de sus casas. Algunos con chaquetas por si refrescaba a primeras horas, pero las mangas cortas han sido las protagonistas en un primero de mes atípico y más acostumbrado al chaquetón y al paraguas que al brillante sol instalado en el cielo de Granada. También han brillado, aunque por su ausencia, las mascarillas. La vuelta a la normalidad después de dos años de restricciones se ha podido palpar por los pasillos de la necrópolis, donde algún cubrebocas era la nota extraña aunque protectora de quienes aún prefieren protegerse y proteger a los demás.

La subida en los precios de las flores, provocada este año a causa de la guerra de Ucrania y la creciente inflación que vive todo el planeta, no ha frenado a los granadinos. "Un día es un día, y no voy a perder la costumbre aunque los claveles o las flores me suban uno o dos euros", comentaba una señora en un corrillo a las puertas del cementerio.

Por dentro, el aspecto de la ciudad sacramental era impecable. Tanto los técnicos de Emucesa, la empresa encargada de la gestión del camposanto granadino, los empleados de Inagra y los particulares se habían afanado en los últimos días porque las lápidas, los nichos, los pasillos y los jardines lucieran su mejor cara en esta jornada señalada.

Además, este año se ha celebrado, en el entorno del Patio de San Julio, el concierto ‘Música para el recuerdo’, en memoria de quienes no están. Dirigido por la directora Isabel Rubio, la Joven Orquesta Sinfónica de Granada ha interpretado las notas musicales mientras que el narrador José Manuel Arias leía textos seleccionados en despedida y en recuerdo a las personas, familiares y amigos que perdieron su vida. También se ha celebrado la tradicional Misa de Todos los Santos en memoria de los fallecidos en el espacio dedicado al culto de Emucesa.

Una jornada que, por el momento, ha transcurrido sin incidentes y que ha vuelto a ofrecer sus mejores estampas de tradición y recuerdo. Una visita a aquellos que quisimos y cuya memoria se sigue honrando en Granada aunque llueva, haga sol, llevemos mascarilla o las flores nos cuesten un poquito más. Porque mientras aquellos que se fueron sigan en nuestra memoria y recuerdo, no terminarán de marcharse del todo.