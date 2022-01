Empiezan las prácticas de alumnos de FP en diez centros sanitarios de Granada

Más de un centenar de alumnos han comenzado las prácticas en el SAS correspondientes al módulo de formación en Centros de Trabajo de los diferentes Ciclos Formativos de FP en Granada. El inicio de estos ha estado marcado por un acto de acogida y recibimiento en el que participaron la delegada de Educación y Deporte, Ana Berrocal, junto con el delegado de Salud, Indalecio Sánchez-Montesinos.

Este módulo profesional, que se cursa en todas las enseñanzas de FP, es una fase de prácticas que se realiza en un entorno real de una empresa, en este caso en los centros sanitarios SAS. Tiene diversas finalidades, entre otras, está la de completar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales previstas en el ciclo formativo, adquirir conocimientos de la organización y funcionamiento de la labor de estos centros, contribuir a su integración en un entorno de trabajo y evaluar sus competencias profesionales que exigen situaciones reales de trabajo. En definitiva, desempeñan actividades y funciones propias de los distintos puestos de trabajo del perfil profesional y conocen los procesos productivos o de servicios y las relaciones laborales, explica la Junta en una nota.

Los diez centros sanitarios son: Hospital Universitario San Cecilio, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Distrito Sanitario Metropolitano de Granada, Área Sur: Área Costa y Alpujarra, Hospital Santa Ana, Área Nordeste: Guadix, Baza y Hospital de Baza, Centro de Transfusiones de Células y Tejidos, HARE de Guadix, HARE de Loja y Epes 061 (Nordeste, Sur y distrito Metropolitano).

Así, en este segundo trimestre se han incorporado 110 alumnos de 8 centros educativos, Instituto Pedro Jiménez Montoya, Centro Público Integrado de Formación Profesional Aynadamar, los Centros Docentes Privados Amor de Dios, San Agustín, Santiago Ramón y Cajal y Euroactiva Formación, y dos centros no andaluces.

En el primer trimestre de este curso se adjudicaron 500 plazas pertenecientes a 83 centros educativos, y en el tercer trimestre del curso será cuando se adjudique el mayor número de alumnado matriculado en 30 Ciclos formativos pertenecientes a 8 familias profesionales diferentes, como Sanitaria, Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, Industrias Alimentarias, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento u Hostelería y Turismo.

Ana Berrocal manifestó que “nuestro trabajo conjunto revierte en una formación de la más alta cualificación para nuestro alumnado y vuestros futuros trabajadores", mientras que el delegado de Salud agradeció “la actitud de los estudiantes por mantener su nivel de preparación, en este caso práctica, fundamental para la mejor asistencia sanitaria a nuestros pacientes, nuestro principal objetivo. Agradecer también su comportamiento activo con las medidas de prevención y seguridad ante esta pandemia y su disposición a la vacunación".

"Al tiempo que les reitero la necesidad de continuar en esta línea de compromiso y cumplimiento con estas medidas y muy especialmente en los Centros Sanitarios. Mi sincero agradecimiento a la Delegación de Educación y a todo su personal, identificado en su delegada, Ana Berrocal, por el trabajo extraordinario, perfectamente coordinado a lo largo de esta pandemia y que está manteniendo un pilar fundamental en el desarrollo vital de la sociedad como es la educación de los niños y jóvenes en su crecimiento intelectual y social y su repercusión en el día a día de la familia", comentó Sánchez-Montesinos.

Igualmente el delegado agradeció "a todos los profesionales de los centros educativos, a las asociaciones y a las madres y padres por su trabajo continuo sin el cual no hubiera sido posible el desarrollo educativo en estos dos años, incluyendo particularmente el de la formación en el ámbito sanitario. Finalmente agradezco la labor de todos los miembros de la Comisión de Educación-Salud, por su excelente y enorme trabajo para poder acoger de la mejor manera posible en el desarrollo curricular y de seguridad sanitaria, teniendo en cuenta la gran demanda de estudiantes de los diferentes ámbitos sanitarios no universitarios y universitarios. Y, como no, a los estudiantes para que mantengan su ilusión y vocación sanitaria tratando de obtener el máximo aprovechamiento de estas prácticas que redundará con seguridad en el mejor cuidado de nuestros pacientes", finalizó.