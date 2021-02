Empleadas del hogar en plena pandemia de coronavirus: "Me obligan a trabajar con un positivo en la vivienda"

Aisha -nombre ficticio- es una empleada del hogar que trabaja en Granada. Es extranjera y está sola en España con su hijo de ocho años, trabaja rotando en varias casas, exponiéndose al virus en sus labores. El lunes acude a una de las viviendas en las que trabaja, encuentra todas las ventanas abiertas y la propietaria de la vivienda le informa de que su marido está a la espera del resultado de una PCR, confinado en su habitación.

Aisha se niega a entrar, tan solo dispone de una mascarilla para protegerse, mientras que los guantes se los proporciona su empleadora, por lo que han estado en la casa de un posible infectado y un contacto directo con el mismo. La mujer insiste, le dice que el marido está aislado y que no saldrá de la habitación.

Accede porque si no trabaja no cobra pero se siente intimidada por la actitud de la dueña de la vivienda. Termina limpiando toda la casa, "una vez empecé me confesó que su marido había pasado por todas las estancias", así que termina haciendo una limpieza completa con la esperanza de que el resultado sea negativo. "Después recordé que el jueves anterior ya había estado en la vivienda y el señor tenía síntomas leves", por lo que si es positivo, ella habría pasado el viernes por otro hogar, además del fin de semana con su hijo, que va a la escuela cada día.

Aisha termina su jornada y se marcha a casa, a la mañana siguiente recibe una llamada. "Me dijo que era positivo, pero que no pasaba nada, que no me preocupara y que tenía que ir a trabajar. Yo le dije que no iría y que diera mis datos al sistema de rastreo para recibir atención. La señora se negó y me dijo que me tendría que atener a las consecuencias si no iba a trabajar". Su hijo tiene que ir a la escuela y puede propagar el virus: "Así no vamos a parar la pandemia, es una cadena que se repite".

Desde Salud Responde le informan de que tiene que aislarse y es citada para realizarse una prueba el viernes. Aisha pierde una semana de trabajo porque sus empleadores no le informaron de que uno de ellos tenía síntomas, pero en el resto de casas donde trabaja entienden la situación. El domingo su centro de salud le informa de que el resultado de la PCR es negativo en Covid, pero debe mantener el aislamiento al menos diez días desde el contacto.

"Muchas somos extranjeras y nos sentimos aún más desprotegidas", explica, "nos tratan como esclavas porque quieren una chacha para todo; con la pandemia todo es peor, asumimos un riesgo muy alto y tenemos familiares a los que podemos poner en peligro". Aisha pide que se aplique una regla clara y sencilla que, lejos del resquemor, busca la comprensión de la parte contratante de las empleadas del hogar: "Nosotros cuidamos de ti, cuida tú de nosotras".

Muchas de las trabajadoras del sector recurren a sindicatos para buscar ayuda. Nos hemos puesto en contacto con CGT para conocer la situación: "En los últimos meses, la ya precaria situación de las empleadas del hogar, se ha visto agravada por la pandemia, dándose situaciones en las que la parte empleadora despide fulminantemente a la empleada del hogar que ha dado positivo en Covid-19. La escasa protección legislada, estableciendo la improcedencia y no la nulidad del despido, está favoreciendo dichas prácticas. Tras declarar el estado de alarma las instituciones se pasan la patata caliente en materia laboral, unos alegan que es competencia sanitaria y otros lo niegan, quedando la legislación en un limbo que favorece la violación de sus derechos".

Desde CGT insisten en que el problema no es solo el despido, sino que también se obliga a trabajadoras a continuar con su trabajo en casas donde viven positivos, como el caso de Aisha. "Otra situación, que estamos detectando de manera recurrente, es la de aquellas empleadas del hogar que son presionadas para seguir acudiendo a trabajar a domicilios en los que se encuentran confinadas otras personas por haber dado positivo en el virus, viéndose obligadas a elegir entre su propia salud o perder el trabajo."