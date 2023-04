Granada enseña a los empresarios las posibilidades de Cetarsa, la nueva 'fábrica' del talento tecnológico

Empresarios del sector de la tecnología han visitado este jueves, de la mano del Ayuntamiento de Granada, Círculo Tecnológico y SEPIDES, el interior de la antigua fábrica de tabacos de Cetarsa para conocer el estado y las posibilidades de lo que será el nuevo hub tecnológico de la ciudad, la nueva 'fábrica' del talento tecnológico granadino.

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, junto al presidente de Círculo Tecnológico, Marcelo Vázquez, y al presidente de SEPIDES, Antonio Miguel Cervera, han recorrido la antigua fábrica junto a una veintena de empresarios para ver el estado tras la intervención de consolidación que se hizo ya por SEPIDES, propietaria del edificio principal, en 2018. Y ha sorprendido para bien ya que los espacios están consolidados, son diáfanos, con mucha luz, techos altos y reforzados y conserva la estructura y disposición de un edificio industrial. Además han visitado la antigua capilla y otra pequeña construcción aledaña, estas propiedad municipal.

La intención es que el espacio, donde comenzarán las obras a finales de año con una inversión de 8 millones de euros del Gobierno para habilitar el interior del inmueble, acoja la sede de empresas en sus dos plantas, además de una sala de coworking, otra de formación, terrazas, zona de estar exterior y espacios verdes comunes en un complejo que se convertirá en un espacio tecnológico único en la ciudad que quieren acoja a unas 20 empresas y más de mil trabajadores.

Según ha explicado el presidente de SEPIDES, la obra que se realizará será principalmente para cambio de cerramientos, iluminación y climatización de forma que se quiere convertir en uno de los primeros edificios en contar con certificación verde de sostenibilidad.

Un espacio emblemático para empresas y coworking

El alcalde, Paco Cuenca, ha resaltado las posibilidades de este espacio dentro de un proyecto que supuso la apuesta del Gobierno por Granada tras la firma del convenio que se rubricó con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para financiar la reforma en un acto en el propio Ayuntamiento de Granada en un acto el pasado 3 de marzo. "Será la nueva fábrica del talento y la tecnología de Granada con más de 4.000 metros de espacio", ha dicho el alcalde, que matiza que ahora se están recibiendo las demandas de las empresas para ubicarse en este espacio con el objetivo de conocer sus necesidades de espacio y servicios para ubicarse allí y crear sinergias empresariales.

"En Granada ya aproximadamente el 7,5% del PIB lo generan las empresas tecnológicas", ha dicho el alcalde, que ratifica que la intención es que las obras, para las que ya han pedido licencia, comenzarán a final de año para que a mediados de 2024 ya pueda estar funcionando.

Las empresas interesadas van a ir trasladando sus peticiones a Círculo Tecnológico y desde ahí las trasladarán a SEPIDES para que ya adapte los espacios a los futuros ocupantes. Y ya se piensa incluso en el crecimiento ya que aseguran que para que no haya lista de espera, en caso de aumento de la demanda, hay posibilidad de ampliación en otro de los edificios que no tiene agotada la edificabilidad. "Lo vamos a dejar lo más industrial posible y estará catalogado con certificación verde y cero emisiones, de ahí la inversión prevista de 8 millones", ha apuntado Antonio Miguel Cervera.

Marcelo Vázquez ha dicho que los empresarios están "sorprendidos" por el espacio que han encontrado y ha dicho que es el sitio ideal para empresas que "no encuentran sitio en el núcleo urbano porque no hay espacio pero quieren estar cerca". "Esto fue un espacio clave en la revolución industrial y será un espacio emblemático en esta época también de revolución tecnológica", ha dicho. Además, apuestan porque no solo sea un edificio sede de empresas sino que se desarrollen dentro iniciativas, eventos, charlas, networking y todo lo necesario para que sea un "espacio vivo" que se vincule con el PTS o el nuevo centro para empresas de la Cámara en la ciudad.