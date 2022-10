Empresas granadinas entran en Big Science Business Forum, el gran foro de las infraestructuras científicas que moverá 37.000 millones de euros en los próximos años

El gran foro internacional de la ciencia, el Big Science Business Forum (BSBF) 2022 que se celebra hasta el próximo viernes en el Palacio de Congresos de Granada cuenta con varias empresas de la provincia acreditadas. La presencia en este encuentro internacional, que suma unos 1.200 participantes, resulta significativa por el volumen de negocio que tiene el sector y la relevancia de los participantes en el encuentro. El BSBF es el lugar en el que empresas tecnológicas y entidades científicas se sientan para hacer negocio y compartir sinergias que permitan, llegado el momento, formalizar contratos millonarios.

Granada fue elegida como la sede del Big Science Business Forum como gesto de apoyo explícito a la candidatura granadina al acelerador de partículas que ya se ha comenzado a construir en la localidad de Escúzar, un respaldo clave para que la opción granadina saliera adelante. Previsto para 2020, el foro científico tuvo que ser aplazado por la pandemia y se celebra en estos días en Granada con la participación de 120 empresas de carácter internacional. Anteriormente, esta cita únicamente se ha realizado en una ocasión, en 2018 en la ciudad danesa de Copenague.

Las infraestructuras científicas más potentes a nivel europeo moverán en los próximos cuatro años, hasta 2026, unos 37.000 millones de euros. Parte de ese negocio se hace en encuentros como el granadino, donde las empresas muestran sus avances y las grandes infraestructuras explican sus necesidades al sector. El congreso cuenta con, además del programa de sesiones, encuentros cara a cara entre unos y otros para posibilitar futuros contratos. Según explicó el jefe de Departamento de Grandes Infraestructuras Científicas y Programas Duales del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Roberto Trigo, en la cita hay acreditadas empresas granadinas, además de entidades de otras provincias andaluzas.

Trigo expuso que el nivel de contratación de España en estos grandes proyectos científicos rondó los 1.600 millones en los últimos quince años. "Lo que se busca es precisamente en el caso de las empresas españolas que conozcan de primera mano todas las oportunidades y estas cifras que tenemos del pasado puedan igualarse o incluso puedan mejorarse", añadió Trigo. La inauguración oficial del encuentro está prevista para la mañana del miércoles, que estará presidida por la directora general de Innovación y presidenta del CDTII, Teresa Riesgo.

Sobre el acelerador de partículas, proyecto científico en el que Granada tiene puesta la esperanza de un futuro cambio de modelo productivo por lo que va a suponer en cuanto a generación de empleo y avances en diversos campos de la ciencia, Trigo aseguró que la iniciativa en Escúzar "va bien, ya existe un acuerdo con Europa para para llevarla a cabo" en Granada. Eso sí, también reconoció que "todavía quedan pasos en cuanto a financiación para cubrir todos los los elementos que son que son necesarios, pero nosotros somos muy optimistas". Este miércoles a las 10:00 horas está previsto un encuentro en el que se hablará de las oportunidades industriales del IFMIF Dones, en el que participarán el responsable de Eurofusion Tony Donné; el director de la oficina IFMIF Dones España, Ángel Ibarra; el jefe de la unidad de Innovación Nuclear del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), Daniel Cano; el coordinador de Dones en Fusion for Energy, Philippe Cara; y el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, Enrique Herrera.

El BSBF agrupa a once de las grandes infraestructuras científicas que lideran en estos momentos la generación de nuevo conocimiento. Se trata de iniciativas como el CERN (European Oganization for Nuclear Research), el European Molecular Biology Laboratory (EMBL), la Agencia Espacial Europea (ESA), el Observatorio Europeo del Sur (ESO), el European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), la European Spallation Source (ESS), European X Ray Free Electron Laser, el Facility for Antriproton and Ion Reseach in Europe (FAIR), Fusion for Energy, el Institut Laue-Langevin (ILL) y el Square Kilometre Array (SKA). En esta última infraestuctura participa el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), centro del Consejo Superior de Investogaciones Científicas (CSIC) con sello de excelencia Severo Ochoa.

Las once grandes infraestructuras presentan en el encuentro públicamente sus presupuestos de inversión y contratación para los próximos cinco años, explican desde la organización. Las empresas tecnológicas pueden conocer así las áreas científicas de interés y planificar su participación en los procesos de licitación. En esos cinco años se prevé que el sector mueva 37.000 millones.

El encuentro -organizado por el CDTI y el Ministerio de Ciencia con la colaboración del Ciemat- posibilita el posicionamiento de las empresas que participan en el foro. De este modo se preparan para optar con posibilidades de éxito a nuevos contratos, además de impulsar las relaciones con posibles socios internacionales o colocarse en el escaparate. El foro granadino contará además con dos contenidos temáticos adicionales, la transferencia de tecnología y la presencia de mujeres en la ciencia.

El día previo a la inauguración oficial el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, aseguró que "la ciudad se sitúa ya en el mapa mundial de la ciencia y de la tecnología" con el encuentro que acoge el Palacio de Congresos. Asimismo, afirmó que "este congreso va a movilizar aproximadamente un millón de euros" cifra que elevó hasta los dos millones si se tiene el cuenta el impacto de "carácter indirecto".

En relación con la construcción del acelerador de partículas, el alcalde añadió que "estamos llegando a un acuerdo" con los responsables del proyecto para que éste tenga una oficina en el "centro de la ciudad", concretamente la esquina de la Acera del Casino "que va a tener uso científico, divulgativo y cultural".