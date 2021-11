Emucesa aumenta sus servicios casi un 20% durante la pandemia en Granada

Llega un nuevo Día de Todos los Santos, el primero desde que sobreviniera la pandemia de Covid. En esta jornada también conocida como el ‘Día de los Muertos’, el Cementerio de San José espera mayor afluencia de visitantes para honrar a sus difuntos, puesto que durante el año 2020 las familias no pudieron hacerlo con normalidad debido a las restricciones sanitarias. Además, el aumento de entre un 15% y un 20% del número de los servicios funerarios prestados por parte de Emucesa se plasmará en un incremento de las familias que se acerquen al camposanto a honrar a sus fallecidos.

Este Día de Todos los Santos debería traer la normalidad hasta el cementerio de Granada, después de un año en el que la crisis sanitaria impidió realizar servicios funerarios con velatorios y con más de dos familiares. Sin embargo, pese a que ya no hay restricciones en un lugar abierto al aire libre, el recuerdo y el temor al coronavirus harán difícil olvidar este trago.

Para evitar aglomeraciones, desde Emucesa, en conjunción con varias áreas del Ayuntamiento de Granada, se adelantó la campaña de visitas por el Día de Todos los Santos. El operativo dio comienzo el día 12 de octubre y finalizará el dos de noviembre. Cabe tener en cuenta el cambio de horario que se produjo el pasado sábado. El camposanto pasó a abrir de 9:00 horas a 18:30 horas desde ayer día 31 de octubre.En todo momento, el cementerio estará atendido por personal interno de la empresa que lo gestiona, la cual ha aumentado la plantilla para estos días. Así lo informó el gerente de Emucesa, Carlos Sánchez, quien aporta que “se han incorporado refuerzos en el personal interno de jardinería, control de acceso, operarios de cementerios, escaleristas, floristas…”.

Para ello, indicó Sánchez, “hay turnos establecidos y, aunque siempre hay personal las 24 horas del día porque ofrecemos servicio funerario, durante el dispositivo de estos 20 días estamos hablando de unos refuerzos de entre 10 y 25 personas más, según el día, entre limpieza jardinería, operarios, escaleristas”. De esta manera, “en los días más concurridos tenemos aproximadamente unos 25 operarios escaleristas para ayudar a las familias, aunque el servicio no pertenece directamente a la empresa, sino que es una concesión”.

En declaraciones a Granada Hoy, el gerente de Emucesa, Carlos Sánchez, informó de que “hemos planteado este operativo con suficiente antelación, aunque antes se hacía la campaña 15 días antes, porque la gente en los últimos años no espera hasta el día 1 de noviembre, sino que cada vez se espacia más la visita al cementerio”. Por eso, añadió Sánchez, “el dispositivo planteado desde Emucesa comenzó el 12 de octubre y se va prolongar hasta el 2 de noviembre”.

Por esto, el gerente de Emucesa explicó que “se han realizado varias reuniones con todas las partes implicadas, es decir, con todos los organismos implicados del Ayuntamiento, con varias concejalías, la Policía Local, servicio de limpieza… y se ha ido estableciendo con la colaboración de todos, un gran operativo, el que agradezco desde Emucesa la preparación de refuerzos paulatinos en el servicio de limpieza, como en los autobuses, como aumento de plazas de parquin, como en una iniciativa que representa una de las novedades que traemos este año, la recogida selectiva de residuos…”.Sin embargo, aunque este debería ser el año que traiga la normalidad al Día de Todos los Santo, Carlos

Sánchez se mostró reacio. El gerente de Emucesa apuntó que “es difícil decir que se vuelve a la normalidad, aún está en el aire el tema de la pandemia y hablar de normalidad absoluta, pero sí se puede hacer desde el punto de vista normativo”. Sánchez destacó que “no hay restricciones para acceder, al ser un recinto exterior, pero la normalidad en relación a la costumbre no puedo decirte si es absoluta, esperamos que la afluencia sea mayor que otros años, que viene motivada porque durante el año 2020 y parte del 2021 hay muchas familias que no han podido venir a honrar a sus seres queridos”. También subrayó que “la gente aún está con cierto miedo por el Covid y un poco reticente a venir, no obstante, esperamos que el número de visitas sea superior a fechas anteriores a la pandemia”.

En cuanto al balance de actividad de la empresa durante 2020, el gerente de Emucesa, dijo que “los servicios han aumentado, tanto de funeraria como de incineración, porque la pandemia ha supuesto un mayor número de fallecimientos de gente en estos dos últimos años”. En este sentido, Sánchez agregó que “las estadísticas estamos hablado de entre un 15 y un 20% más de fallecidos, sean servicios directos de Emucesa o de otras empresas funerarias que operan en la ciudad de Granada”.

En tiempos de restricciones, la actividad fue diferente, por eso, desde Emucesa “el típico paquete de servicios ha variado, la normativa que nos implantaban a nivel estatal y de comunidad nos hacía que, por la limitación de distancia y número de personas permitidas, los servicios de velatorio no fuesen los normales. Sí es cierto que se han realizado servicios especiales, porque no se han podido hacer como la familia quería”. En cuanto a los servicios, Carlos Sánchez reseñó que “sí que se ha hecho, respetando escrupulosamente la normativa y se ha intentado facilitar todo lo posible a las familias el servicio en sí”. No obstante, “sí es cierto que solo podían ir dos personas al momento de inhumación o la cremación, así que procuramos ayudarles psicológicamente todo los posible porque el resto de familiares podían acceder. Ha habido momentos muy complicados porque no todos han podido”.

Centrados en el día 1 de noviembre, habida cuenta de la amenaza de lluvia, se ha tenido que suspender el tradicional concierto en memoria de todos los Santos, que tradicionalmente se celebra a as 21:00 hora en el patio de San Julio. El evento en sí iba a ser protagonizado por “la Joven Orquesta Sinfónica de Granada, por un total de unos 50 interpretes”, en palabras de Carlos Sánchez, “de entrada libre y gratuita en el patio de San Julio”.

El gerente adelantó que “este año como novedad, habíamos hecho una especie de llamamiento al personal interno de la empresa y a los componentes de la orquesta para que redactasen algún texto relacionado con esos dos años de pandemia que se aun poco alegórico de las circunstancias que hemos vivido, pero siempre teniendo en mente darle un tinte positivo, a pesar de que hablamos de fallecidos, queremos dar ese aire de ir hacia adelante y continuar”. Estos versos se iban a leer “entre la representación de las piezas musicales por parte de la orquesta de la mano de una narradora profesional, Ana Hernández”.

En cuanto a horario de visitas, dado que este año coincide el cambio de hora del sábado al domingo, “la apertura es desde las 8:00 horas a las 20:00, hasta el 30 de octubre, pero, a partir del 30 que se entra en el horario de invierno, apertura es de 9:00 horas a 18:30 horas”, según Carlos Sánchez, quien aclara que “estos días no vamos a ser estrictos en el cierre”.

En este sentido, el gerente de Emucesa, aportó que “se valoró, alargar el horario de verano hasta el día 2 de noviembre, pero como estamos viendo que la gente se está organizado bastante bien y la vista está siendo escalonada, creemos que con el horario que ponemos los días 1 y el 2 de noviembre es suficiente” y subraya que “si vemos que a esa hora queda mucha gente en el interior del cementerio, no se cerrará”.