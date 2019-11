Emucesa, a favor del pacto con los acusados en el caso de los contratos 'fantasmas'

Emucesa ha pedido a los concejales del Ayuntamiento de Granada que forman parte del Consejo de Administración de la compañía que acepten el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y tres de los acusados, entre ellos la exedil María Francés, en el caso que investiga supuestos contratos 'fantasmas'. En ese pacto, tres de los siete procesados reconocen los contratos ficticios por afinidad "personal o política" para reducir las penas de cárcel hasta el límite de dos años en el que es posible no entrar a prisión.

Así lo ha asegurado hoy el alcalde de Granada, Luis Salvador, que ha dicho que esta es la sugerencia de la empresa "y lo justifica en que supone un reconocimiento de lo que pasó en su día y sirve también para el propio proceso".

Ese posicionamiento tendrá que tratarse en el próximo Consejo de Administración, que el alcalde ha dicho que será en breve y que el PSOE había exigido para defender los intereses del Ayuntamiento en este caso.

Según Salvador, tienen que "hablarlo" pero "a priori si hay acuerdo entre Fiscalía y acusados no tenemos ningún motivo claro para no aceptar el acuerdo y en ese sentido tendríamos que aceptarlo porque es un tema judicial que no tendríamos por qué tener otro tipo de opinión".

Sobre si este acuerdo puede afectar a la relación con su socio de Gobierno, el PP, ya que supone aceptar que hubo esos 'contratos fantasmas', el alcalde ha dicho que no han hablado de esto pero que "si se hace reconocimiento de la supuesta irregularidad eso también sirve para darle fiabilidad al proceso".

El alcalde ha apuntado que "siempre hay que ser respetuosos con la justicia y en un proceso como este afecta a las personas que se personaron, a las instituciones y partidos que se personaron y a los que están dentro del sumario. A partir de ahí, si hay un acuerdo entre partes hay que respetarlo pero eso no quita que se llegue hasta el fondo de la cuestión, censurar lo que ha sucedido y poner las medidas para que no vuelva a suceder y por lo que las personas tendrán que responder ante la justicia", aunque dejando claro que "si hay propuesta de acuerdo entre Fiscalía está dentro del marco de la Justicia y del derecho individual de las personas sometidas a la causa y mientras no se demuestre lo contrario tienen presunción de inocencia".