Encuentra piezas de desguace o motores a buen precio

Las piezas de desguace son una de las mejores alternativas a la hora de reparar nuestro vehículo, tanto por precio como por ecología, ya que damos un segundo uso a componentes que se iban a desechar.

En coches con muchos km estos repuestos son su salvación, ya que por poco dinero quedan listos para circular durante más tiempo, evitándonos tener que buscar un coche nuevo o de segunda mano.

A veces no es sencillo encontrar piezas de desguace

Encontrar recambios de desguace no es nada fácil, sobre todo si nuestro coche no ha estado entre los más vendidos. Es factible conseguir una bomba inyectora de un Ibiza TDI, pero no lo es tanto comprar el airbag de un Honda Jazz o similares.

Por suerte, ahora hay webs como www.desguaces.eu, en la cual podemos encontrar los datos de este tipo de negocios de toda España y también nos permite pedir presupuestos de recambios.

Una vez que nos contesten con la estimación del precio, y si estamos de acuerdo, podemos recibir la pieza en uno o dos días, tanto en casa como en nuestro taller mecánico de confianza para que nos reparen el vehículo.

Es posible comprar un motor desde casa

Si es complicado dar con algunas piezas en un desguace, qué decir de un motor, algo que por suerte no es habitual necesitar.

Los motores no se suelen romper, pero cuando lo hacen la reparación es cara porque comprar un propulsor nuevo tiene un coste prohibitivo. De hecho, si no fuera por los motores de desguace muchos vehículos terminarían en estos lugares tras una avería tan grave y costosa.

Por suerte, ahora incluso se puede comprar motor desde casa, sentados en nuestro ordenador y eligiendo el que más nos encaje con el presupuesto, para recibirlo en nuestro hogar o en el taller en el que se va a instalar.

Estos propulsores tienen garantía y están verificados por profesionales, de manera que podemos confiar en que al colocarlos no nos darán problemas, permitiéndonos hacer muchos miles de km con ellos y alargando todo lo posible la vida de un coche que de otra manera terminaría en el desguace.

Es cierto que el cambio de motor no es algo al alcance de cualquiera, por lo que hay que ir a un taller mecánico, en donde el precio de la mano de obra encarecerá la operación. De todas maneras, la suma del importe de la compra del motor de segunda mano y el del trabajo ni siquiera llegará a lo que cuesta un motor nuevo, que luego habría que colocar.

El ahorro es muy evidente, de alrededor de un 50 % si ponemos un motor usado (depende mucho del modelo de coche que tengamos), por lo que con la garantía del desguace creemos que es una operación rentable.

Las webs que los venden pueden ofrecer servicios de montaje

A veces, el problema es encontrar dónde montar un motor de segunda mano. No todos los mecánicos quieren hacer este trabajo, de forma que en muchas ocasiones las mismas webs que nos venden el motor ofrecen el servicio.

Así, nos enviarán el motor a su mecánico, para que nosotros llevemos nuestro coche y allí le harán el cambio.

Internet ha llegado al mundo de los desguaces, por lo que ahora podemos comprar todos los recambios usados que necesitemos desde casa, sin necesidad de patear campas llenas de coches ni de desmontar las piezas nosotros mismos, como se venía haciendo hasta no hace mucho.