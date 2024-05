Endesa retoma la instalación de los tres transformadores en la zona Norte

El Ayuntamiento de Granada ha informado este martes en comisión municipal que hoy han empezado de nuevo los trabajos por parte de Endesa para la instalación de los tres transformadores previstos para mejorar el suministro y evitar cortes de luz. Unos trabajos que tuvieron que ser paralizados hace un mes por incidentes con vecinos, contrarios a su instalación.

Según la alcaldesa de barrio, la concejal Elisa Campoy, se ha acordado que se retomen estos trabajos, como se pactó en la mesa institucional de hace una semana, con una actuación amparada con Policía Local y Policía Nacional. "Una vez instalados ya tenemos también un sistema de segurización de los transformadores que se trasladará después".

Campoy, que acude también hoy a la mesa técnica de los cortes de luz, ha insistido en que preocupa la "seguridad" e insistirán en ello. "Nos preocupan ciertas zonas y no queremos que haya freno al avance que llevamos", ha dicho.

En la comisión, tanto PSOE como Vox han pedido a la concejal que se traslade el contenido de la declaración institucional el Ayuntamiento sobre los cortes de luz, pidiendo que no se utilice este asunto como arma arrojadiza política y "hagamos todos el ejercicio de elevar la vista", ha dicho la concejal socialista Raquel Ruz. La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, ha pedido se vaya a una y no se haga política en esto: "No ayuda querer señalar si el problema es social o de seguridad. El problema es todo. Me gustaría que trasladara que la declaración institucional declara tratar todos los temas a la vez en paralelo y que instituciones y empresa tienen mucho que hacer".

Declaraciones de petición de unidad y dejar a un lado la política tras la última reunión institucional, en la que las instituciones del PP y las del PSOE señalaban diferentes problemas y soluciones al asunto, dando una visión de que hay falta de acuerdo sobre el problema y su solución.

"Estoy de acuerdo. El problema de la luz tenemos que solucionarlo entre todos y que estemos hablando de seguridad no deja a un lado a Endesa, que tiene la mayor responsabilidad y no vamos a permitir que retrocedan porque lo poco avanzado se derrumba. Es problema social, de seguridad, que tenemos que solucionar entre todos y vamos por una buena línea", ha dicho.