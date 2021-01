Entrena asegura que "nadie va a descentrar al PSOE de Granada" con el debate sobre Susana Díaz

Queda un año, todo un 2021 en el que el mundo estará mirando a las vacunas y la salud, y en el los socialistas andaluces tendrán puestas las lentes bifocales para mirarse adentro. El debate sobre el relevo de Susana Díaz está en marcha y con la marcha puesta también gira la rueda de las especulaciones sobre los posicionamientos de unos y otros. Pero, mientras la cuestión política coge forma, el secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, no quiere perder tiempo de la primera tarea que ha encomendado a los representantes de su partido en la provincia: "Estamos centrados en hacer políticas de gobierno en ayuntamientos, Diputación y en la Subdelegación del Gobierno y hacer una oposición constructiva donde no estamos", ha resaltado el socialista remarcando que "no es serio ni responsable" estar hablando del congreso regional a un año vista.

Entrena, que ha sido preguntado por esta cuestión del debate en torno a Susana Díaz en una rueda de prensa sobre proyectos estratéticos de la Diputación, ha subrayado que "nadie nos va a descentrar de gobernar y hacer oposición con ningún debate público del PSOE Federal". De este modo, el líder de los socialistas granadinos ha querido dejar claro que ni él ni nadie del partido a nivel provincial van a participar públicamente en este asunto.

Asimismo, ha indicado que el objetivo de los socialistas granadinos es estar centrados en lo que está ocurriendo ahora mismo preguntando "qué va a pasar con la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)" en referencia al futuro de este ente dependiente de la Junta de Andalucía o mirando la situación de "Cetursa y los puestos de trabajo". Igualmente, también ha citado otras cuestiones de actualidad como el mantenimiento de las aulas matinales o el problema que ha dejado a muchos centros de la provincia sin comedor escolar durante el inicio de curso.

"Ahí nos van a encontrar, en otra no", ha zanjado Entrena incidiendo en que con este tipo de debates, "lo que parece es que el problema del PSOE de Andalucía es quién va a ser el próximo secretario o secretaria general", cuando el problema a su juicio proteger a la ciudadanía ante la pandemia y atender a la economía frente a la "dramática" situación actual.

En cualquier caso, y pese a que el horizonte de octubre (cuando se empezará a despejar la situación) queda lejano, todo hace indicar que tanto Entrena como el resto de dirigentes provinciales estarán inmersos en esta dinámica política durante los próximos meses de tener que contestar a su posicionamiento respecto al relevo o no de Susana Díaz al frente del PSOE-A.