“Demasiados proyectos se han quedado en una fotografía”

-Antes del turno de propuestas, ¿qué radiografía hace de la provincia como punto de partida?

-El primer problema que tenemos es el desempleo porque afecta directamente a las condiciones materiales de las personas. Hay 107.000 personas desempleadas y la tasa de paro afecta más a las mujeres, por lo que en este análisis hay que meter también perspectiva de género porque, en Andalucía, el 22% de las desempleadas están en riesgo de pobreza. Pero es que, además, sufren mayor precariedad y hacemos los trabajos menos valorizados. Por tanto, si ese es el problema clave de nuestra provincia, con una tasa de paro 10 puntos por encima de España, tenemos un centro de formación de empleo en Cartuja que está a media actividad, y es algo que no nos podemos permitir, sobre todo cuando hay un presupuesto para ese centro. Si nosotros gobernamos hay que poner este centro en órbita y tenerlo funcionando al 100%. Después está nuestra universidad, hacemos mucho hincapié aquí porque deberíamos ser la capital europea de la cultura y de la ciencia, trayendo recursos e infraestructuras que generarían un empleo cualificado y relacionado con actividades de alto valor añadido.

-La gestión de la Alhambra y de Sierra Nevada son ya dos 'clásicos' de esta campaña. ¿Qué postura mantienen ustedes?

-Es importante señalar que la Alhambra, el principal monumento de España, está judicializada y el informe de la Cámara de Cuentas sobre Sierra Nevada fue demoledor y mostró una situación muy negativa de la forma en la que se está gestionando. Por otro lado están las infraestructuras inacabadas y las que no llegan, sin contar con la apertura de la línea de la vía de Moreda que nos vuelve a dejar a 5 horas y media de Madrid por tren, igual que hace tres años y medio, a la espera de que se cumpla el compromiso de que el AVE llegue en junio.

Y otra línea básica es el medio ambiente, la calidad del aire y la limpieza de nuestros ríos y nuestras costas. Y en el apartado sanitario tenemos un caso sangrante como el hospital de Santa Ana de Motril, que tiene unas condiciones que nosotros hemos denunciado. Y también el tema de la atención primaria, que afecta a todos los ciudadanos.

-Una de las propuestas que lanzó su formación antes de la campaña era la de descentralizar la Junta de Andalucía y ubicar la Consejería de Universidades en Granada.

-La concentración de recursos en una sola provincia provoca que las desigualdades aumenten, no sólo con el resto de España, también dentro de Andalucía. La descentralización es importante.

-La encuesta de Demoscopia para 'Granada Hoy' da a Adelante Andalucía dos parlamentarios. De cumplirse, la suma de IU y Podemos para estos comicios supondría un retroceso de un escaño en el Parlamento. ¿Sería un fracaso?

-Han salido distintas encuestas y varían a nivel andaluz. Tenemos que trabajar a expensas de las encuestas, hay que seguir mostrando el proyecto político que tenemos, que es participado y que no es sólo la suma de dos fuerzas políticas, también han participado colectivos y muchas personas que nos siguen haciendo llegar sus propuestas. Nuestro trabajo es ir día a día, nos podemos dejarnos llevar por las encuestas. A esto se responde con trabajo y con compromiso, uno de los grandes problemas de Andalucía ha sido la falta de cumplimiento, que muchos proyectos se hayan quedado en una fotografía.

-¿El acelerador de partículas se vislumbra es la gran oportunidad de desarrollo para la provincia?

Es una oportunidad a largo plazo, porque es verdad que en Granada no hay una locomotora que tire de la economía, únicamente el sector servicios y la administración. La clave del futuro está en la transición energética y en la ecología, porque en 2050 la energía tiene que proceder al 100% de energías renovables. Ahí tenemos una oportunidad que no podemos desaprovechar. Respecto al acelerador de partículas, habrá que tener presente que tiene una vida útil y plantear qué se hará después de esta gran inversión. Hay que exigir que esta inversión no compita con otras inversiones en desarrollo e investigación. Tienen que ser complementarias.

-Llegó al parlamento hace cuatro años cuando Podemos quería representar la renovación de la vida pública. Pasado el tiempo, ¿la experiencia parlamentaria es un grado?

-Es una cuestión de esfuerzo, al principio cuesta más porque hay mucho que aprender. He aprendido a negociar con todas las fuerzas políticas y mi capacidad de acuerdo ha aumentado en estos cuatro años. Cuando llegué, gente de IU, PSOE o PP me facilitaron mucho el trabajo.

-¿Los parlamentarios granadinos se llevan bien?

-Hay que distinguir las organizaciones de las personas. El PP es una organización mafiosa, pero dentro hay gente muy valiosa. Con Miranda, por ejemplo, diputado por Jaén, he mantenido una relación cordial y hemos llegado a acuerdos. Hemos conseguido hitos como plasmar un acuerdo por la Vega, hicimos piña con la capitalidad judicial... Parece que siempre hay crispación, que se da en los plenos, pero predomina lo contrario.

-Se especula con la posibilidad de que tenga que tener una relación más estrecha con los parlamentarios del PSOE si Adelante Andalucía acaba apoyando una investidura de Susana Díaz...

-Es que nosotros, a nivel de proyectos, no tenemos problemas para entendernos con el PSOE, lo que ha quedado de manifiesto en los Presupuestos Generales del Estado. Nuestro proyecto es ganador, de alternativa de Gobierno, por lo que el diálogo debe estar siempre presente. Las críticas que hacíamos a los presupuestos es que María Jesús Montero no los presentaba, no aceptaban enmiendas y eran acuerdos de despacho. Se ha gobernado de espaldas al resto de partidos políticos.

-PSOE y Unidos Podemos tienen, al menos, una cosa en común. Sus líderes nacionales están prácticamente desaparecidos en la campaña andaluza.

-Es que es una campaña andaluza y esta tierra merece hablar de nuestros problemas. ¿Por qué nos vamos a poner a hablar de Madrid? ¿En serio?

-¿Qué proyecto tiene para la provincia?

El techo de gasto que nos impusieron corta nuestro desarrollo, lo que hay que hacer es poner suelos de inversión. El 5% para educación pública, 7% para sanidad y 2% para servicios sociales, esto es fundamental en nuestro programa de gobierno de 24 propuestas para 24 meses. Hay que reclamar un sistema de financiación para Andalucía que nos devuelva los más de 4.000 millones de euros anuales que no estamos recibiendo. La banca pública, porque el acceso al crédito está en manos de una banca que está enferma de avaricia. Hay que ser reivindicativos en los PGE, también es importante el eje feminista, hay más de 1.000 mujeres asesinadas desde 2003 y si algo tenemos claro es que el cambio tiene que ser feminista y ecologista. La administración pública y la honestidad institucional, fundamental en Andalucía, que se consigue sobre todo con transparencia y con la creación, por ejemplo, de una oficina anticorrupción.

-¿Cómo imagina la Granada del futuro? ¿Cuáles deben ser las líneas prioritarias?

-Es importante todo lo relacionado con el ferrocarril, además de poner lanzaderas con el Metro para aquellas localidades con grandes núcleos de población y que están fuera de esta infraestructura. No lo vemos, pero somos la quinta área metropolitana más contaminada de España. Nuestro río Genil, enclaustrado en hormigón, hay que conseguir que sea un ecosistema vivo. También es importante que conozcamos los detalles de la fusión y la desfusión hospitalaria, una auditoría que pedimos en el Parlamento, que no se vota y se hace por asentimiento. Votaron que no PSOE y Ciudadanos, la primera vez que pasa en el Parlamento.

