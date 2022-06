"Juanma Moreno ha crecido porque estaba Ciudadanos"

–¿Cómo se afronta una campaña sin mirar las encuestas?

–Si a lo largo de mi vida le hubiera hecho caso a los pronósticos, yo no estaría aquí. Mi vida ha sido una permanente lucha y estoy preparada para ella. Son unas elecciones donde los granadinos se juegan mucho, seguir teniendo un gobierno sensato. Ciudadanos ha tenido la responsabilidad de gestionar consejerías que han sido cruciales en este cambio estructural de Andalucía. Somos un partido de centro, reformista y también progresista en las políticas, y eso ha propiciado los cambios que Andalucía necesitaba. No miro encuestas. Sé que los granadinos necesitan tener estas políticas, que le han sentado bien y han venido de la mano de ciudadanos. Las encuestas no me asustan, me estimulan.

–¿No cree que el trabajo de Ciudadanos en la Junta ha quedado ‘opacado’ bajo las siglas del PP y la figura de Juanma Moreno?

–La figura de Juanma Moreno ha crecido porque estábamos nosotros. Nosotros nos hemos dedicado a trabajar y no hemos vendido la gestión que hemos hecho, yen el que nuestras consejerías han sido claves. Los tres pilares fundamentales que la gente pone sobre la mesa son la economía, las políticas sociales, y la educación. Todo esto ha sido competencia de Ciudadanos. Hemos pasado de ser el furgón de cola a ser motor de la economía porque las políticas que ha implementado Ciudadanos han funcionado. Lo hemos hecho desde la calle, hablando con las entidades, poniendo en el centro de la política a las personas... Eso es porque quienes estamos la frente sabemos de lo que estamos hablando, gente que venimos de la sociedad civil que se han incorporado a un Gobierno. Andalucía necesitaba trabajo y no tanto ‘selfie’.

–¿Entonces la campaña va a estar centrada en ‘hacer visible’ el trabajo del partido en el Gobierno de la Junta?

–A mí me para la gente por la calle y me dice “qué bien lo habéis hecho”. Las entidades de personas con discapacidad, todas, me sitúan en Cs y saben que ha sido Cs quien ha puesto recursos y redoblado esfuerzos para que las entidades puedan sobrevivir. Y si hablas con empresarios, todos también me dicen que en economía, universidades y empleo “lo habéis hecho muy bien”. Entonces a mí me ponen cara y saben que Juan Marín ha cumplido con lo que prometió. También es cierto que muchas personas no están en el día a día político, pero ven dos caras. Y la de Juan Marín dicen que es un tío que sabe de lo que habla y es honrado. Ahora vamos a contar lo que hemos hecho. Ciudadanos ha sido el centinela de que se hiciera lo que se tenía que hacer.

–Líneas maestras de Ciudadanos en Granada: ¿qué queda por hacer?

–Queda por vertebrar Granada pensando en todos. Si hablamos del Metro, no se puede quedar solo a Atarfe. Queremos que llegue a Pinos Puente y un ramal al aeropuerto. Ciudadanos los va a pelear. En la zona sur no se puede quedar en Churriana y tenemos que dar servicio hasta Alhendín, porque está también el acelerador de partículas, algo que puso sobre la mesa Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y allí va a haber mucha gente y familias enteras. Aparte, las conexiones ferroviarias. Granada necesita poder tener unas conexiones dignas: tienen que ir hasta Jaén vertebrando todo el interior, con un eje que es el Corredor Mediterráneo, y llegar a la Costa.

–¿Y además de infraestructuras?

–Hemos invertido mucho con nuestra Consejería de Turismo. Nunca han llegado tantos recursos económicos a Granada que con Ciudadanos. En la Costa, por ejemplo, que era la gran olvidada, hemos invertido los 6 millones de euros en Almuñécar y La Herradura. Hay que reforzar la industria del turismo que puede crear mucho empleo de calidad y sostenible. Queremos que también sea accesible a todas las personas y que la oferta vaya de la mano con la cultura. Esto a través de fortalecer el Festival de Música y Danza y otros festivales, y ampliar la oferta museística. Granada no es solo la Alhambra, es Sierra Nevada, la zona de Guadix y Baza... Por eso hay que emplear bien el remanente sobrante de la Alhambra.

–¿Y en sanidad?

–Vamos a ser muy exigentes. Vamos a potenciar la atención primaria con el 25% del gasto sanitario, y dotarla de fondos para acabar con su déficit. También vamos a impulsar políticas beneficiosas para un tema candente como la salud mental. Tiene que haber unidades a la altura de la necesidad de las personas, y tiene que estar a tiempo. La atención de los dependientes la vamos a redoblar. Hemos reducido la lista de espera un 70% y vamos llegar a cero con los dependientes. Queremos una economía de los cuidados con calidad y con calidez.