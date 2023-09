"Tenemos que pelear para que las aerolíneas tengan sede en el Aeropuerto de Granada"

Francisco Rodríguez parecía haber nacido para ser presidente de la Diputación de Granada. Casi desde que llegó a hacerse con los mandos del PP provincial, se apuntaba a que si su partido llegaba al órgano provincial, él sería quien ostentara el bastón de mando. Por eso no parece estar constándole asumir el cargo y abordar temas de provincia. También ayuda gobernar con mayoría absoluta, algo que parecía inédito con el panorama multipartidista que había antes de las elecciones municipales con las que arrasaron en la provincia y en la capital, y que además supo doblemente bien al obtener el diputado de 'la mitad mas uno' en el recuento. Como ahora en el fútbol con el VAR. La doble celebración del gol.

-¿Con qué ánimo empieza el curso político?

-Muy contentos. Hemos iniciado el curso político recientemente, el pasado viernes en Santa Fe con la foto que era soñada por todo el Partido Popular antes de las diferentes elecciones. Unir al gobierno de la Junta de Andalucía, al de la Diputación Provincial, a la alcaldesa de la ciudad, al mayor número de diputados y de senadores que ha tenido el Partido Popular en muchísimos años, es un buen síntoma para empezar este inicio del curso político. Va a marcar un antes y un después al tener la responsabilidad de gestionar la instituciones más importantes de la provincia. Además, estamos en la antesala de la elaboración de los presupuestos, que son los que marcan la línea estratégica de trabajo que va a tener que van a tener diferentes instituciones.

-Da la impresión de que ha sido fácil su entrada como presidente de la Diputación. Parece que era algo que llevaba tiempo esperando.

-Hace poco más de un año ya teníamos claro que los números nos podían dar. Éramos soñadores y también quizás un pelín ambiciosos, pero teníamos claro que el equipo que dirige al partido éramos alcaldes, diputados, gente con mucha experiencia, que había transformado sus pueblos, y que si tenían la oportunidad también de dirigir el partido, era muy probable que tuviéramos un buen resultado electoral. Cuando llevas tiempo trabajando y consigues el resultado, entras fácil, puedes aplicar tu mano y que se note.

-¿La política suele genera tantas alegrías como aquella noche?

-Nosotros tuvimos una doble alegría, una la noche y luego el recuento que nos dio el diputado de la mayoría absoluta, pero es cierto que yo, que llevo ya algunos años de concejal, hay noches que han sido muy duras, muy difíciles, y que aquella tuvimos la suerte de tener un premio nuestro equipo y candidatos y se traduce en la oportunidad de dirigir a los granadinos.

-El "pero" a todo este periodo de victorias electorales del PP de Granada está en que el resultado de las últimas generales deja a Alberto Núñez Feijóo con muchas dificultades para la investidura. ¿Pensaban en un mejor resultado?

-Ahora mismo tenemos que pensar en la sensatez. En las primeras elecciones ganadas por José María Aznar ya se veía a un Partido Socialista que perdía elecciones y jamás se le ocurriría a Felipe González ir a la investidura con el apoyo de aquel Convergencia y Unión, y de aquel PNV...

-Pero de eso hace ya casi 30 años. La política ha cambiado.

-Pero lo que no se concebía hasta que ha llegado Pedro Sánchez al escenario político es que un partido que no gana las elecciones a nivel nacional formará gobierno. Además, hay muchas formas de formar gobierno, porque si tú dices voy a formar gobierno con partidos serios o moderados, ejemplo el Ciudadanos de Albert Rivera; pues se entiende. Pero que te eches en manos de todos los partidos que quieren acabar con España para gobernar a toda costa cuando no tienes el respaldo de la ciudadanía, deja mucho que desear de un Partido Socialista que fue serio en su día, y que hoy por hoy está anteponiendo los intereses personales de Pedro Sánchez a los intereses generales de España. No es solo el Gobierno con Bildu, que también, es un Gobierno con los prófugos de la justicia y dando una imagen con reuniones de la vicepresidenta del Gobierno con Puigdemont casi, casi que rogándole el apoyo en la investidura, deja mucho que desear.

-Volviendo a Granada, ¿qué Diputación se ha encontrado?

-Me he encontrado una Diputación en la que hay mucha colaboración de los funcionarios, en la que hay un equipo de gobierno trabajando con mucha experiencia, con mucha capacidad, y con una ilusión grandísima. Cuando tienes buen equipo de profesionales y tienes un buen equipo de gobierno, se van a poder aplicar las políticas que el Partido Popular pretende. Por lo demás, no me gusta entrar a la crítica. El Partido Socialista que sale ha hecho su gestión. El examen ya se lo han hecho los ciudadanos. No voy a hablar a nivel político de cómo nos la hemos encontrado.

-Pero su partido sí ha sacado el libro de ajuste de cuentas en el Ayuntamiento. En ese sentido, ¿una cosa es lo que pasa en Diputación y otra en el Ayuntamiento?

-Sin duda, nosotros tenemos muy claro que el trato que hemos tenido a la llegada a la Diputación, la capacidad nuestra viene mirando mucho al futuro, pero en cambió en la plaza del Carmen, no es que Marifrán se haya encontrado un solar, que también, sino que tampoco está teniendo ninguna colaboración por parte de los que hace hasta hace tres meses gestionaban las políticas municipales.

-¿Cuáles son sus retos en la Diputación?

-Ahora mismo el proyecto estrella es el del reto demográfico, en el que por primera vez en la historia, la Diputación Provincial de Granada cuenta con una delegación y va a contar con un presupuesto para este 2024. Se van a destinar unos recursos para poder evitar la despoblación. Al final, como alcalde que tengo más experiencia, digo que las políticas se aplican o se ejecutan con presupuestos. Las palabras se las lleva el viento, pero si tú pones recursos, seguro que se aplican las políticas. Estamos trabajando de la mano de la UGR en tener un estudio real que nos mida la provincia de Granada, que nos diga cuáles son los pueblos que tienen que tener más ayudas. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y nuestra dedicación va a ir dirigida a evitar que los pueblos se quieren sin gente. Eso no quita que vamos a trabajar de una forma seria y eficiente por las políticas del agua. No solo por el momento excepcional de sequía, sino porque al final el agua es la vida, genera una capacidad a la agricultura, a la creación de empleo, de riqueza... Hay muchos pueblos en Granada con carencia en los suministros de agua potable y algunos hasta la Diputación, aplicando las competencias básicas de los ayuntamiento, que son el agua potable y el suministro y la recogida de basura para poner el quinto contenedor que tiene que salir en cuestión de meses, y también facilitárselo a los pueblo pequeños.

-El Patronato de Turismo tiene que preparar Fitur de forma conjunta con las instituciones. ¿Se hace más necesario ahora para encontrar vuelos internacionales, que es lo que le hace falta al aeropuerto, y más ahora que se ha perdido el vuelo a Londres?

-No he hablado con la vicepresidenta de Turismo para ver cómo va a plantear Fitur, pero lo importante es que en este Fitur haya una apuesta seria, real y que Granada se vea. Y que hay que pelearlo y lucharlo para que las instituciones tengamos allí nuestro peso importante. Por lo demás, el asunto del aeropuerto es un tema que habrá que abordar, que hay que luchar y pelear con las aerolíneas para que Granada sea sede de vuelos para que pueda venir gente a visitarla. Nuestra misión y nuestro objetivo va a ser trabajar para mejorar y potenciar la imagen y el atractivo de Granada. Hacer de nuestra provincia un destino de calidad. Granada tiene que estar conectada, contar con buenas comunicaciones. No podemos permitirnos dar paso atrás alguno. Hay que unir fuerzas y remar juntos. Y no solo el aeropuerto. Tenemos que pelear mucho por unas buenas conexiones por ferrocarril, que estamos a un nivel tercermundista. No tiene ningún sentido que tengamos tan pocas conexiones, tan pocas comunicaciones, tenemos un problema en el de aislamiento en la provincia.

-¿Cuántas veces a la semana o al día habla con Marifrán Carazo?

-Mucho. Tenemos la suerte y la oportunidad de hablar a diario porque nuestra responsabilidad, ella como alcaldesa y yo como presidente, nos une mucho en los actos institucionales y también de partido. Sabéis de nuestra amistad desde hace muchos años. Yo me afilié al Partido Popular siendo Marifrán Carazo secretaria general de Nuevas Generaciones hace 25 años y tenemos una vida paralela. Hemos tenido responsabilidades distintas hasta este momento en el que tenemos la suerte de dirigir las principales instituciones que tiene nuestra provincia, el ayuntamiento de la ciudad y la Diputación.

-¿Se va a volver a votar en diciembre?

-Tal y como están las cosas, quizás sea lo mejor.

-Porque también le favorece al PP.

-Pues yo tengo mis dudas después de lo transcurrido en las últimas elecciones generales. Hasta que no se abran las urnas es muy difícil hablar, pero un gobierno en el que no tenga fortaleza un partido constitucional es muy difícil para poder gestionar al final este país. Esperemos que si no hay capacidad o si Alberto Núñez Feijóo no tiene la suerte de ser investido a final de septiembre, las elecciones serían la mejor opción.