"No hemos estado colapsados en los hospitales, con una sobrecarga considerable, sí"

Indalecio Sánchez Montesinos es catedrático de la Universidad de Granada y fue decano de la Facultad de Medicina. Sobre el papel el perfil ideal para dar respuesta a una pandemia, desde luego más que un filósofo. Cuando asumió el cargo a comienzos de 2019 la situación actual era un terreno reservado para las películas de ciencias ficción y el caballo de batalla eran las listas de espera en la sanidad pública. Pero todo ha cambiado en el último año.

-¿Qué balance hace de este año de pandemia?

-En primer lugar, señalar que los balances suelen hacerse al final de una etapa y nosotros todavía nos encontramos en plena batalla para derrotar a la Covid-19 que, por otra parte, tanto nos ha enseñado. Ha sido un año de trabajo tremendamente duro, en coordinación con las diferentes instituciones y, por supuesto, con la colaboración impagable de la ciudadanía, a la cual todavía debo pedirle desde este medio un esfuerzo mas. Desgraciadamente el virus no está vencido aún, por ello debemos seguir manteniéndonos todos en alerta. Decía antes que por otra parte tanto nos ha enseñado refiriéndome a la pandemia y creo que es cierto. Las crisis ponen sobre la mesa las carencias, las deficiencias y, en este sentido, hemos aprendido que no somos infalibles; la importancia de actuar de forma conjunta y coordinada, la extraordinaria importancia de contar con un sistema sanitario público y privado como el nuestro que ha sabido en tiempo récord adaptarse a las nuevas circunstancias que nos va marcando el virus. Y, como no, la profesionalidad y entrega de las personas que conforman las plantillas de nuestros centros sanitarios, tanto en hospitales como en atención primaria.

Podría seguir alargando este listado yo diría que indefinidamente, pero creo que no es preciso. De todo ello debemos sacar conclusiones para trabajar desde la responsabilidad de cada cual y actuar en consecuencia para fortalecer nuestro sistema de salud, que es extraordinario y que cuenta con unos magníficos profesionales y trabajadores sanitarios.

-A estas alturas del año pasado Fernando Simón minimizaba el posible impacto del coronavirus en España y ahora reconoce que de haber confinado antes se habrían salvado miles de vidas. ¿Hace un año tenía usted datos para poder predecir el impacto que ha tenido finalmente la pandemia y para haber tomado medidas antes?

-Le puedo decir que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía puso en marcha el 27 de enero de 2020 un grupo específico de trabajo sobre coronavirus en previsión de que la pandemia pudiera llegar a España. La OMS, como recordará, declaró la Covid-19 como pandemia mundial el 11 de marzo del pasado año. Hablando de Covid-19 cuanto antes se tomen decisiones, cuanto más nos adelantemos al virus mejor respuesta habrá y por tanto menos repercusiones clínicas para la población.

-A nivel de movilizar recursos y dar respuestas, ¿la primera ola ha sido el momento más difícil de este año?

-Pudiera parecer que es así. Sin embargo, convendrá conmigo en que ninguna de las tres 'embestidas' ha sido similar y por tanto cada una de ella ha tenido su 'momento más difícil de este año'. Recordará que por aquel entonces Andalucía estaba cerrando la crisis de la listeria y por tanto todos los equipos de alerta de Salud Pública venían funcionando de forma perfectamente sincronizada. Como le he dicho anteriormente en enero de 2020 se constituyó el grupo asesor de coronavirus y creo que ese pequeño margen de adelanto nos dio una pequeña ventaja respecto a otras comunidades autónomas. Con todo, hay que recordar el mazazo que supuso para el conjunto del país la segunda ola y lo que está suponiendo la tercera. En conjunto, llevamos cerca de 1.550 personas fallecidas en nuestra provincia, 1.550 personas con nombre y apellidos, y un número mucho mayor de familias y personas afectadas por esas pérdidas.

-¿Qué recursos extraordinarios se han movilizado este año en Granada? ¿Tiene cuantificado el gasto que ha significado en Granada en el ámbito sanitario?

-Cualquier andaluz y granadino ha tenido a su alcance el recurso que ha precisado en cada momento. En Granada, por ejemplo, en cada una de las olas, por muy dura que esta haya sido, siempre hemos dispuesto de camas hospitalarias y camas UCI, ciertamente al límite, pero las hemos tenido. Igualmente, se ha hecho frente a las intervenciones quirúrgicas urgentes, no demorables y oncológicas.

Con todo y como sé lo que le gustan los datos, le diré que Andalucía movilizó ya en marzo de 2020, creo recordar, en torno a mil millones de euros para hacer frente a la crisis en el ámbito sanitario, al margen de ayuda al empleo y demás. Y que si hacemos referencia solo al refuerzo de plantillas, la sanidad granadina contaba en el mes de diciembre de 2020 con 500 profesionales más que en enero de ese mismo año. A lo que hay que sumar los efectivos contratados para refuerzos puntuales o períodos concretos que requirieron de contrataciones mucho más numerosas.

Solo en obras de mejora, adaptación y ampliación en centros sanitarios se destinaron en nuestra provincia en los últimos meses del pasado año casi 17 millones de euros para llevar a cabo un total de 132 proyectos. Y por último, el presupuesto de la Junta para 2021, al que se dio el visto bueno a finales del pasado año destina el 30% de su presupuesto global, 40.180 millones de euros, al ámbito sanitario. Esto es 11.772 millones de euros, un 6,4% más que en 2020. A ello hay que sumar un fondo de reserva de 450 millones para proteger a los andaluces del Covid.

-¿Granada tendría que haber sido confinada en la segunda ola cuando era el gran punto negro del coronavirus a nivel estatal y la tasa de contagio superaba ampliamente el millar?

-Para valorar debidamente hay que tener en cuenta donde estábamos entonces y de donde veníamos. La ciudadanía llevaba a cuestas un confinamiento de más de dos meses; más de dos meses de sacrificios en los que la economía había quedado en coma, si me permite el símil. Tuvimos que aprender a convivir con el virus, es cierto que algunos con más dificultad que otros por sus circunstancias personales.

-¿Es previsible una cuarta ola?

-Bueno, tenemos a nuestro favor que cada día contamos con más personas vacunadas, por tanto protegidas, y un mayor número de personas que han superado el virus. En Granada ya son cerca de 40.000 personas vacunadas con la pauta completa y en torno a 126.000 las dosis administradas. Eso significa que el virus tendrá cada día mayor dificultad. El Ministerio de Sanidad ha anunciado que a partir del mes de abril la llegada de vacunas de las distintas marcas será masiva y la posibilidad de vacunar a un mayor número de personas también. En tanto en cuanto esto es así, hay que mantener las medidas de seguridad que sabemos con toda garantía que dan resultados: distancia social, uso de mascarilla y lavado de manos.

Por nuestra parte seguimos trabajando de forma proactiva y sin escatimar esfuerzos para estar preparados y hacerle frente si es que llega esa cuarta ola.

-¿Qué porcentaje representa la cepa británica? ¿Cómo valora el primer caso de la variante sudafricana?

-Pues según los últimos datos barajados la cepa británica significa ya algo más del 75% de los casos detectados en nuestra provincia. Como recordará, fue nuestra provincia la primera de toda Andalucía en la que se detectó esta variante en aguas residuales el pasado mes de noviembre. El consejero anunció el pasado viernes que también ha sido Granada la primera provincia andaluza en la que se ha detectado la variante sudafricana.

-¿En algún momento se ha estado a punto del colapso sanitario, sobre todo en las UCI?

-Colapsados, no. Con una sobrecarga considerable, sí. Las UCI han respondido, los hospitales han respondido… En Granada, al igual que en el resto de Andalucía y de España tenemos un sistema público de Salud muy bueno, al igual que el privado con el que hemos trabajado conjuntamente. Además, Granada cuenta con un centro sanitario provincial como es el Doctor Olóriz que nos ha permitido una situación de desahogo en los momentos más difíciles. También, como bien sabe, se han habilitado espacios no asistenciales para dotar de mas camas de cuidados intensivos en aquellos centros que así lo han precisado para atender pacientes Covid y aquellos otros no Covid que estaban en una situación de urgencia vital.

-La vacunación masiva entre la población está previsto que comience en abril. ¿Cuántos granadinos está previsto que se vacunen a diario? Aparte de infraestructuras como la del estadio de Los Cármenes, ¿cómo va a ser el operativo en la provincia?

Recientemente el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, presentó en el Parlamento el Plan 500.000 por Semana, una estrategia de vacunación masiva diseñada para tener capacidad de administrar medio millón de dosis de lunes a domingo a grupos de población determinados de forma coordinada y segura. Eso sí, de concretarse la llegada de vacunas. Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que el aumento de llegada de vacunas será exponencial en todas ellas, Pfizer, AstraZeneca y Moderna y muy posiblemente también Janssen.

Tanto la distribución de recursos como la designación del número de puntos de vacunación se ha planificado en función de la proporción de personas de los distintos grupos existentes en las áreas y distritos de Andalucía, así como las características geográficas de los mismos, conjugando accesibilidad y eficiencia. En Granada, se habilitarían 62 puntos fijos, 10 móviles y 44 en centros de salud y hospitales. Como puntos de vacunación externa se contemplan 8 espacios, como es el caso del campo de fútbol del Granada CF, Fermasa en Armilla, el Coliseo de Atarfe, el Pabellón Polideportivo de Baza o el Pabellón Polideportivo de Motril.

-¿Este verano cree que será parecido al de 2020 o con la vacuna es posible que haya menos restricciones?

-Quiero mantener la esperanza en que el proceso de vacunación se acelere y podamos llegar al verano en una situación más favorable que el pasado verano. El año pasado no pensábamos que íbamos a disponer de una vacuna en menos de un año.

-¿Cómo ha afectado la pandemia a sectores como los enfermos del cáncer? ¿Se han diagnosticado menos casos? ¿Cuándo se recupere la normalidad puede haber un crecimiento en cuanto a la detección de enfermedades que no han podido ser diagnosticadas a tiempo porque la pandemia ha vampirizado todos los recursos?

-Una pandemia afecta a todos los sectores y en el caso que apuntas, como en otros, es previsible que existan repercusiones. Durante los primeros meses la gente era muy reacia a acudir a los centros sanitarios por miedo al contagio y así sucedió con distintas patologías de las consideradas graves como infartos, ictus... Son patologías en las que cada minuto cuenta y ante cuyos síntomas y en otras circunstancias la persona afectada hubiera ido antes al hospital. Con todo, he de decir que los pacientes oncológicos no han dejado de recibir sus tratamientos y que se ha mantenido la cirugía oncológica así como la urgente y la no demorable durante todos estos meses.

-Los hosteleros se han quejado amargamente de las restricciones en sus negocios. Con los datos de este año y la información recabada por los rastreadores, ¿cuál ha sido la pauta más repetida en cuanto a los contagios en Granada?

-Más allá de poner el foco en un sector concreto, no cabe ninguna duda de que los contagios se producen cuando no se respetan las medidas de seguridad, alguna quizás incomoda, sí, pero sencillas y cuya eficacia está demostrada. Cuando no se mantiene la distancia social, no se usa la mascarilla por un espacio prolongado de tiempo compartido con otras personas y se baja el nivel de alerta se produce el contagio. Estos hechos se dan con frecuencia cuando nos encontramos con familiares o amigos para charlas mientras tomamos un refrigerio, sin poner el acento en el lugar en el que se producen estas reuniones. Durante las pasadas navidades fueron muchos los pequeños pueblos que se vieron afectados con numerosos casos de infección por Covid tras fiestas y reuniones de amigos y familiares en cortijos o naves, por ejemplo.