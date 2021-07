“Es horrible y desastroso el negacionismo de la violencia, no se trata de opiniones sino de cifras”

Ruth Martos es la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada desde marzo de 2019. Psicóloga de profesión y miembro de Ciudadanos, esta especialista en Criminología, defiende la necesidad del organismo que representa, a pesar de las presiones ejercidas por Vox, el partido que sostiene al Gobierno andaluz y que considera a la institución un "chiringuito". Martos lo tiene claro: "Ni un paso atrás".

¿Cuáles son las líneas de acción del IAM?

El IAM se basa en cuatro pilares. La violencia de género es la más conocida. La búsqueda de la igualdad con el fomento del asociacionismo y la transversalidad de la igualdad en todos los estamentos de la sociedad, y la coeducación, porque es el futuro y el cambio, la mejor vacuna para nuestros niños y niñas. Y por último, el fomento del empleo para las mujeres de Andalucía.

¿Destaca Granada positiva o negativamente en alguno de los indicadores con los que trabajáis?

Tenemos un mayor número de mujeres acogidas, la segunda provincia de Andalucía.

Existe un número de violencia intrafamiliar. ¿No es esto un desvío de atención al número de información a la mujer?

La violencia intrafamiliar existe y por ello la Junta lo implantó, porque es necesario. Pero queremos diferenciarlo del teléfono de atención a la mujer, que ha tenido un incremento presupuestario multiplicado por diez, para conseguir atención directa a asesoría jurídica y psicológica, u otras problemáticas invisibilizadas hasta ahora como la trata. No hay que decir que no existe la violencia intrafamiliar, el Consejo General del Poder Judicial lo deja clarísimo, pero no vamos a cambiar un teléfono por otro. Uno ha aparecido y el otro sigue, y, además, se ha reforzado.

¿Son imposiciones del partido que apoya al Gobierno andaluz?

Ha habido muchas imposiciones, pero no nos vamos a mover de nuestra hoja de ruta. Si pedimos datos y nos dicen que la estadística existe, no tenemos ningún problema. En otras muchas cosas insisten y no vamos a hacer caso porque tenemos muy claro por dónde queremos seguir.

Con los datos actuales, ¿hay razones para cambiar el rumbo?

Por desgracia, desde la Consejería de Política Social e Igualdad hemos tenido que aumentar el presupuesto, el mayor presupuesto hasta ahora, más de 44 millones de euros. Se han aumentado políticas como las casas de acogidas, cuyo presupuesto estaba paralizado o la ventanilla única, para poder acceder a toda la información con su correspondiente botón rojo de salida rápida. Son aspectos que hemos reforzado y aumentado porque sabemos de la necesidad, porque desgraciadamente la hay.

¿Cuánto daño hace el negacionismo sobre la violencia a la mujer?

Es horrible y desastroso que exista este negacionismo. Las cifras lo dicen claramente, no se trata de opiniones, se trata de cifras. Es tan malo el negacionismo, que enfrenta a la sociedad innecesariamente, como las voces tremendistas que avisaban de que el IAM iba a desaparecer. Eso hace que las víctimas que nos necesitan duden sobre si las vamos a poder ayudar. Tan mal me parece el negacionismo, como los intentos de desacreditar la labor del Instituto, que es de todas las mujeres de Andalucía.

Es que había amenazas de cerrar el "chiringuito"...

Ellos tienen su opinión y a nosotros no nos va a influenciar ni cambiar nuestra hoja de ruta. Todo lo que pretenda de transparencia y buenas prácticas está bien que lo pidan, porque las hay y lo van a tener. Desde este Instituto las cosas se están haciendo bien. No, lo siguiente. No tenemos ningún problema con que digan, pidan o exijan, aquí está todo perfectamente hecho. El dinero está dedicado para quien tiene que dedicarse, para ejecutar los presupuestos para el pacto de Estado como nuestro presupuesto para las mujeres víctimas.

¿Estamos en una ola reaccionaria contra el éxito del feminismo?

Yo no lo veo así. Lo tengo muy claro. A mí no me cala, pueden hacer ruido mediático, pero no tiene base ninguna, así que yo no le quiero dar más importancia de la que tiene.

Dentro del propio feminismo han surgido corrientes transfobas, ¿cómo se posiciona el IAM?

El IAM es el instituto de todas las mujeres de Andalucía, sin ninguna distinción. Nos gusta decir que todas juntas movemos el mundo. Se trata de inclusión, también de las mujeres trans, por supuesto.

¿Crees que Juana Rivas merece el indulto?

Como institución que somos, respetamos las decisiones judiciales y aceptamos lo que la justicia diga. Es un tema complicado, pero no nos vamos a poner a hacer valoraciones concretas. Hay que respetar la ley y las decisiones judiciales.

Precisamente el juez se ha posicionado en contra del indulto...

Veremos... Cuando termine todo el procedimiento, opinaremos.

¿Y de la rapidez con la que se le ha concedido el tercer grado?

Si es algo que se puede hacer, porque se pide y se concede, pues estamos a favor de la decisión.

Por desgracia el concepto vuelve a salir a flote... ¿Cómo se define la violencia vicaria?

Es la violencia que se ejerce sobre una persona para dañar a otra. Por desgracia, no es un término nuevo. Desde 2013 hay 39 menores asesinados. Quiero recordar el programa pionero del IAM en la atención a víctimas de violencia menores de edad. Desde los 0 años hasta los 18. También la atención psicológica en crisis a víctimas de violencia de género, hijo-hija, entorno familiar, entorno educativo y laboral. Queremos que la gente lo conozca porque es importantísimo para combatir esta violencia horrible. Nuestra ley andaluza recoge a los hijos cómo víctimas de violencia de género en sí.

¿Han detectado un efecto llamada entre los agresores cuando un caso se hace mediático?

Quien es capaz de hacer esto es capaz de hacerlo, lo vea o no en los medios. Creo que tenemos que tener mucho cuidado tratándolo en televisión, a la hora de denominarlos y de no emitir ciertas cosas innecesarias para así proteger a víctimas y familiares.

A veces, desde las redes sociales o incluso desde los propios medios, se les denomina como "monstruos" o se usa la coletilla "un padre no haría esto"...

Desde las instituciones tenemos que seguir llamándolos maltratadores o agresores, que es lo que son. Llamarlos "enfermos" es quitarle importancia a los hechos que han cometido. La violencia tiene una evolución de menos a más, estos casos son el resultado final, así que el agresor podría no haberlo hecho.

La cifra de llamadas fue récord en confinamiento, ¿en qué momento nos encontramos ahora?

De abril a mayo tuvimos el número récord de llamadas. Se han normalizado las llamadas, pero no se consigue avanzar en el paso hacia la denuncia, que es el más necesario. Desde el IAM ofrecemos todos los recursos para que no tengan que denunciar, pero debemos romper esa barrera de la denuncia. Menos del 20% de las mujeres que fueron asesinadas habían denunciado.

¿Cuál es la hoja de ruta del IAM para mejorar la situación actual?

Queremos seguir como estamos hasta ahora. Hemos aumentado recursos económicos y personales. En los centros provinciales con el aumento de personal gracias al pacto de Estado y hemos reforzado los centro municipales de atención a la mujer, con una inversión récord de 33 millones de euros, en Granada tenemos 25 y son nuestras manos, pies y ojos. Es donde se trabaja a pie de calle con las mujeres, por eso son nuestra apuesta. La otra apuesta es la coeducación. Aportamos todos los materiales que necesiten los centros educativos, también podemos ir nosotros a informar. También es muy importante la aplicación de Educación afectivo-sexual 'Olimpia', una app gratuita para niños de 3º y 4º de la ESO en la que podrán encontrar juegos sobre sexualidad, género, amor y relaciones sexuales. Los niños suelen buscar la información donde no deben, como internet o redes sociales, y al final tienen una educación inadecuada. Esto repercute en lo que nos está pasando, deben tener la información de primera mano. También hemos reforzado los programas de atención psicológica. El futuro es seguir dedicando esfuerzos económicos y personales, seguir protocolizando, seguir evaluando y...Ni un paso atrás.