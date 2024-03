Miguel Borra: "Los sindicatos deberían mantenerse única y exclusivamente con las cuotas de sus afiliados"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra mañana jueves su décimo Congreso Nacional en Granada, que será en el Palacio de Congresos y que contará con la presencia de 581 delegados. Para atar los últimos cabos, ya ha 'aterrizado' en la ciudad su presidente, Miguel Borra, quien seguramente será reelegido y que se muestra ilusionado porque considera que el sindicato que dirige va a salir muy reforzado de Granada.

Bienvenido a Granada, una buena ciudad para hacer un congreso.

Muy buena ciudad. Creo de Granada es una de las más bonitas del mundo y su gente es muy acogedora. Aquí el CSIF tiene una infraestructura muy grande porque tenemos una gran implantación en Granada y también en Andalucía. Además Granada reúne todos los requisitos para realizar un congreso a nivel de instalaciones hosteleras, un Palacio de Congresos que es es precioso y las comunicaciones, aunque el AVE no es el más rápido de España, pero es un AVE que permite comunicarse. El último Congreso que hicimos en Andalucía fue en 2003 y 21 años después es un buen momento para volver a Andalucía a realizar nuestro Congreso Nacional.

El CSIF es la segunda central sindical de Granada y también de Andalucía.

El nivel de afiliación en toda España superamos ya el cuarto millón. Además, nuestros afiliados son de pago, es decir, nuestros afiliados colaboran y son los que sostienen la estructura del sindicato. En Andalucía tenemos un nivel de afiliación importantísimo y en Granada también. Y a nivel de representatividad de resultados electorales, pues lo mismo. Y quiero agradecer a los compañeros de Granada que junto con la organización nacional han puesto mucha horas de trabajo para que este congreso salga adelante y que los 581compromisarios salgan encantados de la realización del Congreso.

Entrará en el Congreso como presidente y saldrá como presidente.

Entro en el Congreso como presidente y espero salir como presidente. Presento una candidatura que es el mismo equipo con el que hemos estado estos últimos cuatro años y creemos que hemos hecho un trabajo satisfactorio: hemos superado los 250000 afiliados y a nivel de elecciones hemos incrementado bastante la representatividad. Espero que tanto el informe de gestión que presentaré al inicio del Congreso como luego en la candidatura contemos en las votaciones con el con el respaldo muy mayoritario del Congreso.

¿Hay otra candidatura?

En nuestra organización, las candidaturas se presentan en el Congreso.

Sería su cuarto mandato, ¿son muchos o todavía son pocos?

Son bastantes. Es verdad que va a ser mi cuarto mandato, tengo 55 años y empecé con 40. Pero creo que en mi equipo conjugamos la veteranía y la experiencia con gente joven. De los nueve que somos tenemos varias personas que que superan muy escasamente la cuarentena. Con lo cual aportamos las dos cosas.

¿Cuál es la principal diferencia entre el sindicato de 2011, cuando usted llegó a la presidencia, y el de ahora?

Creo que hemos avanzado bastante en distintos aspectos. Lo que es el tema de la organización interna hemos sabido ir con los tiempos y somos el único sindicato de toda España que tenemos una auditoría externa y que publicamos nuestras cuentas. En la página web está el balance, situación, pérdidas y ganancias. Una auditoría externa nos da a todos la seguridad y la tranquilidad de que estamos haciendo bien las cosas. Hemos avanzado mucho en lo que son las nuevas tecnologías y en la comunicación con nuestros afiliados. Nos hemos convertido en un referente en las Administraciones Públicas y también cada vez más se habla de nosotros en la empresa privada porque tenemos cada vez más delegados. Tenemos la 'f' de funcionarios pero, sobre todo, la 'i' de independientes.

Decía que el CSIF tiene 250000 afiliados de pago y en más de una ocasión ha manifestado que los sindicatos deberían mantenerse de las cuotas y sin las subvenciones. ¿Debería ser así?

Tendría que ser así. Creemos que lo más grande que puede tener una organización es su afiliación, es decir, que los trabajadores de manera voluntaria se afilian y están contigo porque les prestas una defensa jurídica y unos servicios, y porque se ven representados con las ideas que tú defiendes. Y sí, las organizaciones sindicales deberíamos mantenernos única y exclusivamente con las cuotas de nuestros afiliados. Es la mejor manera de ser independientes, no depender de los gobiernos de turno, porque en el momento que dependes de los Gobiernos de turno para tu propia subsistencia ya no eres independiente y nosotros ponemos muy en valor que nuestra organización se podría mantener y se mantiene gracias a las cuotas de los afiliados.

De ser así, ¿cree además los sindicatos recuperarían credibilidad?

Pienso que en el tema de la credibilidad todos los agentes sociales, no solamente los sindicatos, sino también los partidos políticos y otras organizaciones estamos en entredicho por parte de la ciudadanía y si los ciudadanos te cuestionan será por algo. Estamos viviendo momentos duros con el empobrecimiento social que tenemos, con más de la mitad de los hogares de España no pueden hacer frente a un gasto imprevisto, con un 26,6% de los hogares que están en riesgo de exclusión social y casi un 10% que están en pobreza a lo que hay que añadir la subida de la luz, de la cesta de la compra, etcétera, etcétera y resulta que somos el único sindicato que hemos salido a la calle con una manifestación multitudinaria el 24 de septiembre del 2022. ¿Qué quiero decir con esto?, pues que es normal que otras organizaciones sindicales estén cuestionadas por sus afiliados o por o por los trabajadores en general. Si es que tendríamos que estar permanentemente protestando en la calle. No podemos olvidar, por ejemplo, la que se lió en Francia con un incremento de la edad de jubilación y aquí nos encontramos que con la firma de los dos sindicatos mayoritarios nos han aumentado la edad de jubilación, nos reducen las las bases de cálculo, etcétera, etcétera. ¿Y por qué esos dos sindicatos siguen siendo hegemónicos? Porque tienen la Ley Orgánica de Libertad Sindical del año 85, que es la única ley que orgánica que no se ha modificado en la democracia que les da absolutamente todas las ventajas con respecto a las demás organizaciones sindicales. Juegan con otras reglas.

¿Cuál es el estado de salud del sindicalismo en España en este primer cuarto del siglo XXI?

Creo que que todas las organizaciones tenemos que que reencontrar nuestro sitio para para dar respuesta a los trabajadores. Estamos lejos los niveles de afiliación de otros países europeos pero en este sentido al menos nosotros estamos avanzando. En los últimos cuatro años hemos incrementado en 45.000 los afiliados y tenemos como objetivo en los próximos cuatro acercarnos mucho a los 300000. La clave está en en que los trabajadores vean de entrada que les eres útil y luego hay que dar respuestas honestas y coherentes. Y luego, algo que valoramos mucho es no meternos en ningún terreno que no sea la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores. Creemos que es suficientemente difícil ya defender las condiciones laborales y conseguir mejoras como para meternos el más, el más charcos. Para eso ya hay otro tipo de organizaciones como los partidos políticos. En el CSIF nos dedicamos a defender las condiciones laborales y no preguntamos a nadie a quién vota y nunca nos inclinamos por ningún partido político en ningún proceso electoral, algo que, creo, está calando entre los trabajadores.

Entre los objetivos que se propusieron en el pasado congreso estaba un nuevo acuerdo salarial y justo en las últimas horas se ha conocido que se va a incrementar en la Administración Pública el 2% y que las mejoras prometidas se abonarán en la próxima nómina.

Hubo un acuerdo salarial para la administración del siglo XXI que firmaron Comisiones Obreras y UGT que no suscribimos porque es la primera vez en la historia que nada más se firma un acuerdo has perdido dinero porque estás firmando un acuerdo muy por debajo de la inflación que ya se sabía que iba a haber en el año 23 y en el año 22 hemos perdido un 6% de poder adquisitivo. El tema del acuerdo salarial lo teníamos hace cuatro años y lo seguimos exigiendo ahora. Necesitamos ya un calendario para empezar a negociar.

Además de ese acuerdo salarial, hace cuatro años también tenían los objetivos de reducir la temporalidad, eliminar la tasa de reposición, rejuvenecimiento y reforma de la ley sindical. Y cuatro años después, ¿se mantiene estos objetivos o se ha avanzado algo?

Se ha avanzado algo en el tema de la tasa de reposición. El ministro en su comparecencia parlamentaria de hace tres semanas ya dijo que la iba, que se iba a eliminar. Es verdad que en estos momentos seguimos teniendo el 31% de temporalidad en las Administraciones Públicas. Es cierto que hay en marcha en estos momentos procesos de estabilización que cuando concluyan va a permitir reducir bastantes puntos esa tasa de temporalidad aunque no vamos a llegar al objetivo que tenemos con la Unión Europea del 8% a 31 de diciembre del 2024. En cuanto a la modificación de la Ley Orgánica, cuando gobierna el PSOE ni se lo plantea y hemos tenido al Partido Popular con mayoría absoluta y tampoco lo ha querido modificar. Es una obligación nuestra decirles que España es más plural ahora que en el año 85 y que tenemos una Ley Orgánica que favorece en exclusiva a dos organizaciones de clase que son Comisiones y UGT y que utilizan esa Ley Orgánica para seguir manteniendo su hegemonía.

¿Siguen teniendo sobre la mesa movilizaciones para las próximas fechas?

Así lo hemos anunciado. O el Ministerio nos plantea un calendario de negociación de los temas que tenemos encima de la mesa o el CSIF se va a mover. Todos los españoles tenemos la sensación de que en estos momentos todo, absolutamente todo, está supeditado a que salga adelante la ley de amnistía y los pactos de legislatura que firmó el Partido Socialista con otros partidos políticos. Y nosotros lo que decimos es que los servicios públicos están al margen de eso y no pueden esperar.

Aunque dicen no meterse en cuestiones políticas sí denuncian las consecuencias que para el trabajador tienen decisiones como los pactos con los independentistas o la propia ley de amnistía por las desigualdades que se están creando entre los trabajadores en España.

Hemos hecho un análisis laboral y económico de los pactos de legislatura sin meternos en temas políticos, pero claro, es que lo que se ha afirmado hoy es la cesión de impuestos a Cataluña, con lo que se quiebra el principio de solidaridad entre comunidades autónomas y el Estado va a tener menos recursos para atender, por ejemplo, la sanidad allí donde es más caro como es en Aragón, en Castilla y León y en provincias de Andalucía. Y así más cosas como ceder al País Vasco el tema de las pensiones, con lo que se rompe la caja única de la Seguridad Social, condonar la deuda de alguna comunidad autónoma… etc. También está el acuerdo que se ha firmado con el PNV por el que los convenios autonómicos tendrán sobre los estatales, lo que puede ocasionar que un trabajador de Michelin Valladolid puede cobrar distinto de un trabajador de Michelin Vitoria. Para nada nos metemos en el tema político pero lo que se firma es que va a haber menos recursos para el resto de los españoles y distintos accesos a los servicios públicos, etc.

Da la impresión de que a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral también hay que luchar por la igualdad entre los españoles.

Una de las campañas que nosotros tenemos permanentemente es igual trabajo, igual salario. No entendemos por qué un administrativo de la Administración General del Estado tiene que cobrar distinto y además menos casi siempre que un administrativo de otra administración. Pensamos que todos somos españoles, que tenemos las mismas obligaciones pero también los mismos derechos. En el caso de los empleados públicos siempre hay dos comunidades autónomas que son las que mejor pagan, que son las que tienen el concierto y el cupo y que son las que más reciben. Un ejemplo, el IRPF, está basado en la solidaridad interterritorial para que todos podamos tener la misma sanidad, educación, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista laboral y económico nosotros defendemos la igualdad ante la ley, la independencia judicial y la solidaridad entre comunidades.

¿Está muy politizada la administración?

Sí. Es una de nuestras grandes quejas. Una de nuestras grandes reivindicaciones es despolitizar la administración. Hemos hecho la propuesta a los partidos que hasta el puesto de director general sea por carrera administrativa y no alguien puesto a dedo. Si el gerente es bueno, qué más da quien esté gobernando. Lo que reclamamos es una administración profesional.

Entre los objetivos del CSIF está, como han dicho, tener más presencia en el sector privado. La impresión en general es que es más fácil defender al trabajador público que al trabajador privado.

Sí, es más difícil. En el caso de la empresa privada es más difícil encontrar personas que quieran dar el paso porque indudablemente en la empresa privada hay más presiones que en la parte pública. Nosotros cada vez estamos más introducidos en la empresa privada y uno de los objetivos que trasladaremos en este décimo congreso es que tenemos que seguir trabajando y apostando por la por la empresa privada.

¿Cómo cree que va a salir el sindicato de este congreso?

Creo que salir con más ganas y más unidos, que ya lo estamos. Desde hace muchísimos años que que el funcionamiento interno de la organización es es muy positivo y lo que vamos a salir todavía es más motivados. Vamos a salir muy, muy reforzados.