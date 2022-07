"Hemos pasado de dos años de parálisis en Granada a más de 30 proyectos de intervención"

-Este 7 de julio se cumple un año de su regreso a la Alcaldía tras la crisis del anterior gobierno PP-Cs. ¿Cómo recuerda aquel periodo?

-Lo recuerdo, como todos los granadinos, con mucha tristeza. Pero esto no es una crisis de Cs, es una vulneración de la lógica democrática provocada por el PP. Señalar a quien está de paso me parece poco responsable. La clave es que todo lo que toca el PP en esta ciudad o es un lío o está vulnerando aquello por lo que estamos en el servicio público, que es para que a Granada le vaya mejor. Lo viví con la misma tristeza y rabia que en el 2016, cuando los mismos nos metieron en el mapa de la corrupción y ahora en el mapa de la vergüenza.

-Le ha tocado llegar a la Alcaldía las dos veces en dos momentos delicados políticamente en la ciudad: primero con Torres Hurtado y el escándalo urbanístico y luego con Salvador y la 'espantada' del PP.

-Y las dos veces hemos rescatado la ciudad. Eso tiene que ver con una variable. En 2016 tuvimos que salir a rescatar la ciudad ante una situación lamentable y ahora la variable es que ganamos las elecciones de forma amplia y rotunda y tuvimos que volver a rescatarla pero ya atendiendo a la lógica democrática de que la lista más votada tiene que gobernar.

-¿Cómo está siendo el trabajo con los dos concejales no adscritos dentro en su gobierno? ¿Cómo es la relación con Luis Salvador? Están condenados a entenderse aunque no coinciden ni se prodigan juntos.

-La relación es muy respetuosa y con una visión que establezco e intento trasladar al equipo: lo que nos mueve no son los intereses particulares como sí reina cuando está la derecha, aquí lo que nos mueve es el proyecto de ciudad y el interés de la ciudad, no hay otra. En ese sentido, cada concejal y cada concejala en su ámbito de competencias desarrolla su actividad. Hay concejales con mayores competencias y otros con menos, ese es el reparto de las tareas de equipo. Pero hay un plan de trabajo y un proyecto de ciudad y vamos andando. En este caso los compañeros de viaje como Huertas o Salvador, que ya no son de Cs, están formando parte de un equipo porque así lo decidieron en la medida que corresponde los granadinos. Para lo que no votaron a Huertas y Salvador es para gobernar la ciudad como alcalde, pero sí los votaron para sumar y arrimar el hombro y eso es lo que estamos haciendo independientemente de que yo me lleve mejor o peor con alguien. Por encima de mi parecer de con quién me llevo mejor o peor está el interés de la ciudad.

-En este año usted y su equipo han dicho que han recuperado la ciudad y su actividad. ¿Qué destaca de lo que han hecho?

-Lo estamos haciendo. Un dato de esta misma semana es que la media de pago ya está por debajo de muchas ciudades. Está en el entorno de los 85 días. Y de eso dependen miles de familias proveedores del Ayuntamiento. Hemos vuelto radicalmente a cambiar. Lo primero es que hace un año se hablaba de concejales del PP que dejan sus responsabilidades, de los trapos sucios, de que nos habían trapicheado por Málaga y Murcia y ahora se habla de la sede de la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial, del acelerador de partículas, de estar en los primeros espacios de representación nacional en el ámbito de la cultura, de grandes acuerdos como el Pacto de los Mártires, algo histórico. Nada más que eso es una transformación radical. Si nos vamos a los datos objetivos, hemos recuperado la actividad económica de forma muy sensata. Los encuentros con el sector de la hostelería o el comercio dicen que la vida cultural y social de la ciudad hace que estos meses de mayo y junio estén siendo muy buenos, no como nos gustaría pero están siendo incluso mejores en algunos de los casos que antes de la pandemia. Y una última parte es que tener un equipo contrastado, un equipo amplio, permite que lleguemos a atender cara a cara la demanda de los vecinos. Y esto sí es esencial. Cuando los granadinos ven un ayuntamiento que no funciona y metido en líos, no confía en la gente que está al frente. Aquí saben que cuando llaman al ayuntamiento, te podrás equivocar o no pero tienen alguien que da la cara y que atiende a esas pequeñas demandas, a las mejoras de la ciudad, y eso especialmente lo hacemos desde un criterio de cercanía y con el trabajo diario en los barrios que cada concejal hace todas las semanas.

-Pero sigue sin haber presupuestos. De hecho, ya se contempla que se podría continuar este año sin ellos.

-No es fácil el trabajo. Venimos desde hace años que sobre todo la etapa de Torres Hurtado dejó un agujero económico que tuvimos que arreglar con un plan de viabilidad que firmamos en 2016 y 2019. Ese plan de ajuste permitió dar estabilidad a las cuentas pero ir pagando la deuda y recuperando el Ayuntamiento del agujero que nos habíamos encontrado. Afortunadamente ese plan de viabilidad hace que tengamos tranquilidad pero con restricciones importantes que nos limitan la capacidad de inversión. Pero es lo que hay, lo asumimos y para eso estamos, para enderezar las cuentas de este Ayuntamiento. Y ahora viene la siguiente cuestión. Cuando nos sentamos con otras formaciones políticas aparecen ideas de inversión y ese marco está muy ajustado por ese plan de ajuste y viabilidad. En cualquiera de los casos estamos manteniendo reuniones el área de Economía, hay un marco y estructura de presupuestos, que es que hay una propuesta que vemos con el grupo de UP para avanzar ideas y si es viable seguir dando pasos e incluso contar con el resto de grupos políticos para poder aprobar un presupuesto que sería beneficioso. Si al final no hay presupuesto, la ciudad sigue funcionando, seguiremos ajustando y trabajando con rigor y seriedad para por el bien de la ciudad. Pero hay un esquema que vendría bien tenerlo y seguimos trabajando para tener presupuesto.

-¿Establecen algún límite temporal a partir del cual ya no tendría sentido seguir negociando?

-Tenemos que tenerlo avanzado o inicialmente aprobado en el mes de julio. Si no, es difícil.

-Pide el apoyo del resto de grupos. Usted apoyó las cuentas del PP. ¿Puede esperar lo mismo?

-Yo les he tendido la mano pero no han dicho aquí estoy. Yo en los dos años perdidos de PP y Cs levanté la mano y dije aquí estoy para poner un presupuesto encima de la mesa. Aquí es que no han dicho ni aquí estoy. El grupo UP sí lo ha dicho pero el PP no sabemos dónde está.

-En agosto remodelará las competencias del gobierno tras la muerte de José María Corpas y con la entrada de Sandra Rodríguez Salas, un hecho por ciento que visibilizará el colectivo LGTBI en Granada, una apuesta de su Gobierno. ¿Por dónde irán los cambios?

-Lo estamos armando internamente. Cualquier momento es también para mejorar. Como ganamos ampliamente las últimas elecciones tenemos mas concejales. Hay concejales que llevan en gobierno este año, como Nuria Gutiérrez o Paco Herrera. Pasado un año y con la difícil situación que vivimos con la pérdida de José María, queremos revisar toda la estructura para mejorar si cabe. Sandra es la incorporación de una mujer capaz que representa un sector que suma y que es una profesora especializada en temas de contabilidad y gestión de recursos que viene a aportar y a sumar. Como el resto de la candidatura, gente al servicio de la ciudad para mejorarla día a día. Tomará posesión, inicialmente solo como concejala, y luego empezaremos a reordenar la nueva estructura de un ayuntamiento en base a un hecho que ojalá que no hubiera pasado pero con el objetivo de que nos permita mejorar si cabe.

-Este año han presentado proyectos nuevos, como espacios verdes y el lago, y están reactivando otros, como los de movilidad. ¿Cuándo empezarán a verse resultados?

-Ya se ven. Las actuaciones que se llevan a cabo tienen como eje fundamental poner en marcha esos proyectos. Hemos estado dos años de parálisis y ahora ponemos en pie proyectos que arrancamos en el mandato anterior. Ahora mismo se están redactando más de 30 proyectos de intervención especialmente en los barrios: plan en calles en Norte, en espacios públicos y movilidad en el Zaidín, una remodelación de los Oestes y la conexión con la Chana, un plan para edificios patrimoniales con fondos Edusi y todo eso está en la redacción de proyectos que espero que este otoño se empiecen a licitar obras, empezar a tener el nombre de las empresas que van a actuar. Estos dos años no han avanzado mucho y ahora estamos desarrollando los proyectos. Los vecinos lo conocen en términos generales. Y la otra parte a lo que nos dedicamos especialmente es a lo que hace tiempo nadie entendía muy bien y hoy es una realidad y es que además del sector servicios, del turismo, esta ciudad ya empieza a tener decenas de empresas que aprovechan la ciencia y la innovación para ubicarse en Granada y crear puestos de trabajo. Y eso lo estamos haciendo desde el Ayuntamiento coordinado con la CGE, la Cámara y el resto de instituciones. La primera demanda de los granadinos es tener acceso al empleo y ese acceso es principalmente trayendo empresas aquí que cada día demandan más egresados no solo de la Universidad sino de los centros de FP dual. Esa localización de empresas por primera vez está reactivando una economía no basada solo en el turismo sino además en el sector de la tecnología. Y eso es una realidad. Ya estamos en la ciudad y el Área Metropolitana en torno al 8% del PIB de generación de economía y puestos de trabajo con las empresas del sector de las TIC. Y otro aspecto que se va andando es toda la visión metropolitana. Estamos obligados no solo a que haya más espacios verdes, y eso va dando pasos, estamos progresivamente limitando el movimiento de vehículos particulares en la ciudad apostando por el transporte público y además nos hemos sentado los alcaldes y alcaldesas del Área Metropolitana para poner en marcha líneas coordinadas en los autobuses o el área de prestación conjunta del taxi para solventar dificultades en movilidad. Son cuestiones puestas en marcha y que tendrán su materialización física porque la ley es así, ya nos gustaría que fuera más rápida, en los próximos meses.

-Todo lo nuevo se está haciendo con fondos Next Generation. Están siendo un salvavidas de la gestión municipal. Sin ellos sería imposible invertir con la situación económica de Granada.

-Pero estos fondos no vienen porque caen como el que llueve. Ya vamos por unos 30 millones obtenidos de la coordinación con el Gobierno y Junta y llegan porque se está haciendo un gran trabajo y riguroso a diferencia de los dos años perdidos, en los que no solo no trajeron nada sino que devolvieron más de 12 millones de fondos para el empleo. Me pone de los nervios porque cuando entramos hace un año nuestra sorpresa fue que no habían presentado ni un proyecto para obtener los Next Generation. Lo que hemos hecho es de forma inmediata crear una oficina que ha ido solicitando proyectos en coordinación con las áreas y como son ideas muy buenas nos están dando fondos. Ya estamos en unos 30 millones que nos permiten desarrollar proyectos que empezaremos a verle luz a final de año y otros que tardan más por tramitación administrativa. Esta es una de las cuestiones más tangibles para ver cómo ha cambiado la ciudad. Antes había una gente que devolvía millones para el empleo y ahora hay un equipo serio y riguroso que de forma ambiciosa obtiene millones para el desarrollo de proyectos. Dicho esto, sería difícil que tuviéramos planes de inversión sin los fondos europeos porque estamos sometidos al plan de ajuste como el resto de casas y familias y eso nos está haciendo poco a poco ir creciendo y ese dinero ya no solo genera proyectos sino que detrás hay empresas que se benefician, es economía y puestos de trabajo.

-Con todo sigue habiendo problemas en la ciudad que hay que ir solucionando. Hay problemas de ruido, quejas vecinales por el ocio nocturno, por la limpieza de la ciudad. ¿Qué respuesta se le va a dar?

-Con empatía y seguridad. Estamos dando la cara día a día. La gente es consciente de que la gestión de la ciudad es complicada y compleja. Esta ciudad afortunadamente tiene una vida que hace que los servicios sean complejos y caros. Pero ahí estamos y damos la cara. Que hay cosas que mejorar, seguro y muchas. Y estamos dando la cara día a día para mejorar. Hemos puesto ya en marcha la licitación para los dos grandes concursos que mejorarán el transporte público y la limpieza y eso, que también estaba parado, permitirá abordar proyectos que permitirán una mejora importante en los servicios. Lo primero que hay que hacer es escuchar a los vecinos y tomar medidas. La ventaja es que los granadinos cuando se dirigen al Ayuntamiento saben que hay estabilidad y compromiso. Esta ciudad está tranquila, se está gestionando y se da la cara cuando hay un problema y se intenta arreglar.

-Como ha dicho antes, la apuesta por la Inteligencia Artificial es el futuro al que se han abonado para el desarrollo de la ciudad y cambio de modelo. ¿Cómo repercutirá realmente a los granadinos en su día a día? Todavía muchos lo ven como un ente difícil de comprender.

-Hace 12 años, cuando me presenté a las elecciones por primer vez, conté que Granada tenía dos pilares fundamentales que tenían que ser espacio de oportunidad: Uno es la visión metropolitana y otro que la ciudad tiene que crecer en empresas y puestos de trabajo aprovechando el potencial de la Universidad. En aquel momento casi todo el mundo decía que eso era ciencia ficción y hoy somos polo de atracción para muchas empresas que quieren venir aquí para aprovechar el ecosistema que se está generando. Para que se entienda lo del ecosistema, tenemos una magnífica Universidad y unos magníficos centros de FP y además las empresas buscan un lugar donde trabajar cómodo, con atractivos interesantes, con calidad de vida y facilidades para quedarse en Granada. Y nosotros le ponemos todas las facilidades del mundo para que se queden aquí y eso está dando resultados. Hoy ya es una realidad con casi el 8% PIB de Granada y el Área Metropolitana que se basa en tecnología. Eso se puede ver con puestos de trabajo, muchos de ellos cualificados, que se alojan aquí, repercuten en pisos, compran en tiendas de Granada, escolarizan a sus niños, desarrollan su vida... se genera riqueza para todos los granadinos y ese es el objetivo fundamental. Poco a poco se está reactivando la economía y eso en parte es también porque vienen aquí empresas.

-Además, habrá que compatibilizarla con el día a día del vecino. ¿Qué proyectos quedan en la cartera para hacer en los próximos meses?

-Hay un reto. Una parte importante de la inversión que vamos a inyectar en Granada está basada con los proyectos de la mejora de la calidad del aire y de calidad de vida. Estamos trabajando para invertir y desarrollar el entorno de los ríos y los cauces de los ríos y eso generará empleo e inversión. Hay unos diez millones a invertir en los barrios en los próximos meses: Zona Norte, Zaidín, Centro, el Boquerón, Camino de Ronda, desarrollamos un nuevo plan general para activar planes de rehabilitación y vivienda con la Junta y el Ministerio y esto es importante porque el objeto no es crecer e inventar suelos donde hacer más pisos, ni mucho menos, sino invertir en rehabilitación sobre la ciudad que existe, sobre todo en los barrios antiguos donde hay que dar uso a muchas viviendas vacías.

-Queda un año para hacerlo antes de las elecciones municipales. ¿Qué nos depararán estos últimos meses en gestión y en política?

-Con la máxima que estamos en el Ayuntamiento es que este gobierno es garantía de estabilidad y estamos en pleno desarrollo de Granada. En los próximos meses hay varias claves: acuerdo metropolitano importante, inicio de obras aprovechando fondos europeos, localización de empresas TIC y de ciencia y la cercanía que en los barrios nos demanda la gente para propiciar tranquilidad en una época que es complicada, compleja, con muchas incertidumbres después de la pandemia. Pero nosotros estamos dando la cara con un proyecto claro. Después de décadas esta ciudad tiene un proyecto y una visión de ciudad que es la que he comentado.

-Después del verano se estará ya en modo campaña.

-Nosotros estamos en la estabilidad y el desarrollo de la ciudad. Otros están dedicados a las campañas. Para nosotros lo importante es que Granada y los granadinos mejoren día a día. La campaña se hace día a día estando en la calle, nosotros no estamos pendientes de procesos electorales sino de la mejora de Granada.

-¿Seguirá siendo el candidato para los próximos comicios? Los últimos los ganó y tiene la ventaja de salir desde la Alcaldía.

-Yo estoy trabajando por mi ciudad. Me gustaría que sobre todo los granadinos valoren un equipo que se está dejando la piel porque esto mejore día a día. Yo eso ya lo hablaré con mi partido.

-Se ha visto que la política nacional afecta al desarrollo de las corporaciones locales por sus pactos y estrategias. ¿Afectaría una crisis PSOE-Unidas Podemos en el Gobierno para perder apoyos aquí?

-Yo creo que no. Cada vez estoy más convencido de que la gente en general quiere que las cosas que tiene cerca funcionen. Y la política nacional nos afecta de una manera, el contexto autonómico de otra y en el ámbito local es totalmente distinto. Creo que la gente valora lo que tiene cerca. En Granada la gente tiene una visión local, territorial y totalmente distinta de cómo van las cosas.

-Por eso también los resultados autonómicos no son extrapolables a las municipales. Pero ¿han hecho análisis de la derechización del voto tras el 19-J?

-La gente ha votado moderación, proyecto y me cuesta trabajo en algunos de los casos ver dónde está el proyecto del PP, pero la gente quiere tranquilidad. Y eso es lo que trasladamos a los granadinos en la ciudad. Si hay que extrapolarlo en criterios de tranquilidad y moderación, creo que nos han dado un mensaje muy claro que creo que humildemente representamos nosotros aquí en la ciudad.

-Tras las autonómicas ha dicho que prepara los deberes para Juanma Moreno con Granada. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes?

-Le he dado un margen de unos días pero ya le voy a pedir cita. Voy a nombrar algunos vitales. Lo primero cuestiones que son relevantes como la ampliación del tranvía Metropolitano con la ampliación Este-Oeste que vaya desde La Chana a Genil y su ampliación metropolitana. Se hace imprescindible avanzar en un Plan especial de la Vega que la proteja y le de usos sostenibles y respetuosos; que determinemos planes de rehabilitación y vivienda en los barrios más degradados; mejorar cuestiones para que la contaminación baje apostando no solo por el Metro sino por las líneas coordinadas de autobuses; y un plan de desarrollo desde el punto de vista económico para que haya bonificaciones a las empresas que se localicen aquí. Para nosotros es vital mejorar la calidad del aire y aprovechar el pulmón verde que supone la Vega con un gran corredor verde que rodea Granada y la reactivación económica en los barrios.

-¿Y las conexiones ferroviarias?

-Eso es una demanda que estoy ejerciendo ante el Gobierno de España y espero que lo antes posible esté aquí la representación del Ministerio de Fomento para que nos cuenten cómo van a conectar la línea de Almería con la de Málaga y cómo vamos a mejorar las conexiones con Madrid. Ya tenemos AVE, que nos ha costado mucho, pero hay que mejorar y estoy defendiendo y apretando ante el Gobierno de España que estamos perdiendo y que necesitamos y demandamos mejores conexiones ferroviarias.

-¿El tren a Motril?

-Todos las instituciones, colectivos, sindicatos, plataformas, y yo también, han firmado que hay que defender la conexión con Motril y tenemos que trabajar para que exista y que eso nos permita entroncar con un polo de desarrollo como es el Puerto.

-El proyecto de la Gran Granada Metropolitana ha dado pasos respecto a movilidad, ¿cómo se puede seguir avanzando?

-Yo creo que hay que crear una oficina de gestión metropolitana coordinada y compartida. Los alcaldes y alcaldesas, y yo me he encargado de eso liderando un gran acuerdo metropolitano, tenemos una visión compartida de esa ciudad en la que el día a día de los granadinos es compartir espacios y servicios. Ahí estamos de acuerdo todos. La única cuestión es dar un salto a cuestiones de gestión con una oficina que gestione estos acuerdos y creo que hay que avanzar en ese sentido para llegar a esos acuerdos en los próximos meses o años para gestionar aquello en lo que nos ponemos de acuerdo los alcaldes que es en el transporte público, usos de los suelos, la defensa de la Vega,...

-El Pacto de los Mártires, ¿en qué nivel de desarrollo está?

-Se van produciendo reuniones habituales de forma periódica. Esta misma semana se ha producido una reunión de la comisión avanzando sobre cada uno de los 55 puntos de acuerdo. Ha habido un lapsus de 20 días con las elecciones pero han vuelto a reunirse para seguir avanzando. Me parece histórico ese acuerdo porque cuando uno en el día a día está gestionando la ciudad lo que dice la gente es poneros de acuerdo y eso es lo que he hecho, atender a ese mandato y ponernos de acuerdo.

"Dentro de un año tendremos una ciudad donde hay una alianza para salir adelante, que es la principal demanda de los granadinos"

-¿Qué Granada espera dejar antes de terminar el mandato?

-Con las bases suficientes para ser una de las ciudades con más potencialidades y donde mejor se vive de prácticamente media España. Tenemos el defectillo de que miramos alrededor para buscar razones cuando las nuestras son mucho más potentes y envidiadas por todo el mundo. Nadie tiene la capacidad y la potencia de nuestro entorno natural o el patrimonial o histórico, las joyas que tenemos con la Costa o la Sierra a media hora, y nadie tiene el talento que tiene Granada para las artes, música, creación, conocimiento, inteligencia artificial, ciencia o humanidades. Con todo eso tenemos que aprovechar lo que tenemos, no copiar un modelo. Dentro de un año estoy convencido, porque así lo hemos establecido, que tendremos una ciudad más tranquila y no sometida a vaivenes políticos a los que nos metió el PP, una ciudad más estable, con proyecto de ciudad donde en esa visión metropolitana avanzaremos en acuerdos y con mejora de la calidad del aire y la movilidad. Y con una ciudad con mayor productividad porque vamos a tener más empresas de desarrollo. Y lo que es más importante, una ciudad donde hay una alianza para salir adelante, que es la principal demanda que nos trasladan los granadinos.