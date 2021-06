Entrevista a la doctora Adela Sáez: "“Afronto cada operación como si de mí se tratara”

La doctora Adela Sáez Zafra es la primera mujer jefa de Servicio del hospital HLA La Inmaculada, desde donde coordina a diario la organización del departamento de Cirugía y atiende con minuciosidad y cercanía su consulta. La pasión por la profesión y la exquisitez en el trato con los pacientes le han llevado a recibir continuos reconocimientos y premios. Para ella, sin embargo, el mejor galardón es la salud y el cariño de quienes se ponen en sus manos en la mesa de operaciones. Y es que los médicos se han convertido en los nuevos héroes de esta tercera década del siglo XXI y pasarán a la Historia fotografiados en el álbum del sacrificio, sufrimiento y servicio que han ido atesorando mes tras mes en esta pandemia que llegó para 15 días y ya ha celebrado su primer cumpleaños. Los medios de comunicación, la sociedad y los pacientes han reconocido por múltiples vías su trabajo y entrega. Sin embargo, en ese afán por visibilizar su papel se ha ido sólo a la primera fila, a quienes atendían a enfermos de coronavirus sin descanso. Si miramos en la parte trasera de esa foto, donde el flash no ilumina tan bien, veremos más uniformes sanitarios, estos de color verde. También tienen el “doctor/a” escrito en su bata. Han estado sosteniendo la cirugía más allá del Covid-19.

La doctora Adela Sáez Zafra, a la que se puede seguir en Instagram y Facebook, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Completó su formación con un máster en Ingeniería Tisular y ha sido galardonada con el Premio a la Excelencia profesional de Igualdad 2019 que concede el Instituto de la Mujer del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. También atesora por tercer año consecutivo la designación como Mejor Cirujana de España del portal Doctoralia, con la particularidad de que este reconocimiento lo otorgan con sus votos los colegas de profesión de toda España y los pacientes. Entre sus especialidades destacan la cirugía láser, cirugía endocrina: glándula tiroides y paratiroides; cirugía del cáncer de mama conservadora y reconstructiva, cirugía laparoscópica y mínimamente invasiva y cirugía oncológica, entre otras. Además, es reconocida por su labor como investigadora habiendo participado en publicaciones de capítulos de libro y de artículos en revistas científicas con Factor de Impacto. Actualmente es jefa de servicio de Cirugía General del Hospital HLA Inmaculada y miembro de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Asociación Andaluza de Cirujanos (ASCA) y el Colegio Oficial de Médicos de Granada.

–Es usted la primera mujer coordinadora del área de Cirugía General del HLA de Granada. ¿Cómo ha asumido este reto y cuál es el enfoque personal que ha llevado a este área?

–Soy la primera mujer coordinadora del servicio de Cirugía en este centro, sí. Y visibilizar esto es importante, un hospital moderno como este apuesta por la igualdad. Hay que reconocerlo. Para mí, poder ejercer como coordinadora aporta una perspectiva que no tienes cuando sólo ejerces y te limitas a tu quirófano. Hay que conseguir sinergias, aunar protocolos, establecer procedimientos equitativos en la asignación de casos, analizar la priorización y escuchar, especialmente escuchar a los compañeros para conseguir entre todos agilizar los procedimientos y enfocarnos en lo fundamental. Esto no es una tarea sólo mía, aquí no valen los personalismos, somos un equipo, el equipo de cirugía del HLA La Inmaculada, y sin ellos no podría hacer esta tarea, estoy aquí para mis compañeros, para ayudarles en lo que necesiten, para hacer más fácil nuestro día a día. Al menos eso es lo que intento. Y ya desde otro punto vista es además una satisfacción porque aprendo mucho cada día, interactúo con muchas áreas y eso me permite crecer como persona, además de como profesional. La conciliación con mi vida familiar, que también es muy importante, para mí es posible en la medida en que esa coordinación del trabajo consiga alcanzar la eficiencia.

–En los hospitales privados pasa un poco como en el deporte, los clubs luchan por fichar a los mejores y eso ha ocurrido con usted, pasó por otro hospital granadino y le hacen una oferta para ejercer como jefa de servicio en el HLA La Inmaculada. ¿Cuales son los parámetros por los que una cirujana como usted se decide a aceptar esta propuesta?

–Estoy muy satisfecha con mi etapa anterior y agradeceré siempre la entrega y la profesionalidad de los compañeros que me he encontrado en mi camino hasta aquí. Pero es cierto que no dudé en aceptar la oferta que me hizo HLA La Inmaculada, porque es un honor que piensen que eres la persona adecuada para un puesto tan bonito como es coordinar el Servicio de Cirugía. Pero no sólo eso, los responsables del hospital han depositado en mi una confianza que me llena de orgullo, he sentido que me acogen con un apoyo incondicional todos los proyectos que tengo la intención de poner en marcha en La Inmaculada, sé que este centro y yo iremos de la mano creciendo e innovando y que para ellos, como para mí, el paciente está en el centro de todo. Nunca dejaré de ejercer la cirugía, necesito el contacto con mis pacientes, necesito mirarles a los ojos y sentir la satisfacción, el vértigo y la responsabilidad de que ponen muchas veces su vida en mis manos y que para mí no hay nada más importante que dar un mil sobre cien. Ahora tengo un equipo que me arropa, una dirección que me apoya y una ilusión por desarrollar proyectos nuevos que hace que me sienta motivada y parte de esta gran familia.

–Realmente pasan ustedes mucho tiempo conviviendo en un hospital, ¿cómo esa segunda familia?

–Sí, lo somos, y ocurren millones de circunstancias a lo largo de una jornada, muchas de ellas muy estresantes, pero sabes que estás respaldada siempre y que no hay un sólo compañero que no ame su trabajo como lo hago yo en este centro, ya eso hace que te sientas parte de esa familia maravillosa que me ha dado además una grandísima acogida. Y no hablo sólo de mis colegas, de los médicos, el alma de un hospital son también el personal de administración, de limpieza, de enfermería, celadores… Desde el primero al último tienen que remar todos a una para que darle al paciente la atención que merece. Eso que vienen buscando a un hospital privado.

–¿Cómo entiende usted su profesión a la hora de enfrentarse a una operación?

–A la hora de enfrentarme a una operación mi profesión la entiendo como si de mí se tratara. El hecho de que un paciente confíe en mí a la hora de operarse es un regalo, es un regalo el hecho de estar dormido y dejar su cuerpo en mis manos. Al fin y al cabo, se trata de poner la salud en la mano del otro. Y eso es un don maravilloso. Y es un regalo que el paciente hace al médico, no el médico al paciente. Yo lo veo así y ese es mi enfoque personal sobre la medicina y sobre todo sobre la cirugía, puesto que no hay nada más valioso que la salud, por lo menos bajo mi criterio, como cirujano y como persona.

–Y hablando de esos pacientes, repite usted mucho lo importantes que son y la relación tan especial que tiene con ellos. ¿Qué ha sucedido con ese seguimiento y con esa relación al no encontrarla ya en su anterior puesto?

–Efectivamente mi trabajo está volcado en los pacientes y es reconfortante ver cómo me han buscado, cómo me preguntaban a través de mis redes sociales dónde podían encontrarme. Tenga en cuenta que mi nueva etapa profesional ha coincidido con la pandemia, donde la comunicación personal con los pacientes era muy difícil. Pero para mí era muy importante que no se sintieran abandonados, he procurado que sientan que donde quiera que yo esté ellos seguirán teniendo su sitio. Han venido a buscarme en mi nuevo hospital, su confianza es mi mejor premio.

–Usted es experta en cirugía del aparato digestivo y su continuo reciclaje la lleva a utilizar siempre técnicas innovadoras. Actualmente se centra en la cirugía láser y operar cáncer de mama con especial atención a la reconstrucción simultánea aportando un concepto integral y un acercamiento a la psicología de la mujer que se enfrenta a esta difícil circunstancia.

–Como todo especialista, en mi caso cirujana general del aparato digestivo, he intentado especializarme en algunas áreas, por ejemplo en cirugía láser, en cirugía oncológica, mamaria y reconstructiva de cáncer de mama, cirugía compleja de pared abdominal donde siempre ha habido hernia, eventración u otra patología de pared abdominal asociada, cirugía cervical de tiroides, endocrina, tiroideo y por supuesto, la cirugía laparoscópica que nunca abandonaré.

–¿Cómo afrontó el reto de poner en marcha la unidad de cirugía láser en la que hay muy pocos especialistas y usted es una de ellas?

–Uno de los retos más importantes para mí fue el hecho de montar y crear la unidad láser, puesto que es algo muy innovador y que era poco conocido en el momento en el que comencé a practicarla en Granada. Pensé en mis pacientes, como siempre hago, los veía sufrir dolorosísimos postoperatorios, yo me formaba y mejoraba más y más la técnica quirúrgica pero no bastaba, entonces decidí adquirir por mi cuenta la carísima tecnología necesaria. Fue un antes y un después. No hay nada peor que el dolor, y poder evitarlo en una gran medida es lo mejor que un médico puede hacer. Es un área bastante compleja y ha sido uno de los mayores retos que he afrontado. Soy especialista tras más de 500 casos intervenidos y en mi hospital, HLA La Inmaculada, he montado una unidad con la mejor tecnología internacional existente. El láser que utilizo lo importé de Estados Unidos y fue montado en Japón, esa exclusividad y sus espectaculares resultados es para nuestros pacientes

–En los quirófanos cada vez es más importante la tecnología. En este sentido, ¿las manos de un cirujano seguirán siendo insustituibles?

–Es cierto que la mano de un cirujano seguirá siendo insustituible, pero también lo es que sin la tecnología el cirujano no hubiese alcanzado un nivel tan alto de precisión en la técnica quirúrgica, encontramos ejemplos en la laparoscopia, la cirugía robótica o en las suturas mecánicas. Todos esos avances han sido posibles gracias a la tecnología y revierten en la calidad del servicio que ofrecemos a los pacientes.

–Usted utiliza tecnología puntera y de última generación, ¿podría poner un ejemplo?

–Por supuesto la cirugía láser CO2, el láser que actualmente ha demostrado mayor efectividad y mayor beneficio en el resultado operatorio de los pacientes es para mí una extensión de mi mano. La perfección la alcanza a través de un puntero milimétrico que crea una capa de colágeno en tiempo récord y convierte la cirugía en mínimamente invasiva gracias a la minuciosidad y a la forma en la que respeta el tejido circundante. Esto desemboca en que la herida pueda cicatrizar pronto y tenga mucha menos tasa de infección que una herida quirúrgica. Llega a minimizar en un rango del 70-80% la tasa de dolor operatorio y consigue, en paralelo, una menor recurrencia en la enfermedad. Por supuesto menos tasa de dolor y menos baja laboral, mayor calidad de vida.

–La cirugía oncológica de mama tiene un componente que complica aún más el resultado, la psicología de la paciente a la que se extirpa el tumor.

–Sí, yo abogo siempre por la reconstrucción mamaria en el mismo acto quirúrgico. Cuando llega un cáncer de mama a consulta puede ser después de haber hecho la quimioterapia o puede ser directamente y sin haberla hecho. El cáncer de mama se da en la mujer el 99% de los casos frente al hombre, donde se da el 1%. Aunque he operado a dos o tres hombres con cáncer de mama, el resto de oncología mamaria han sido mujeres. Siempre son tratadas desde el punto de vista multidisciplinar junto con oncología, cirugía plástica y cirugía general del aparato digestivo. Y la mujer, cuando llega con un diagnóstico, llega asustada y hay que intentar solventar la situación desde el punto de vista de la curación y siempre desde la reconstrucción en el mismo acto quirúrgico. En ese aspecto me he visto muy respaldada por mis compañeros de equipo multidisciplinar para que después de estar curada se vea todavía más maravillosa. Ese es mi reto, ese otro reto que he conseguido gracias a que la paciente han confiado en mí y gracias al gran equipo de compañeros de lo que me he rodeado.

–Cuenta a pesar de su juventud con importantes reconocimientos a nivel nacional, sin ir más lejos los tres últimos años ha conseguido ser reconocida por Doctoralia Awards como la mejor profesional de España en su especialidad en una votación en la que participan pacientes y compañeros. Su crecimiento es imparable...

–Estoy muy agradecida a los Doctoralia Awards porque este año también tuve el honor de recibir el premio a la cirujana con mayor reconocimiento a nivel nacional por parte de pacientes y de compañeros. Estoy súper agradecida, pero considero que este reconocimiento es gracias a mis pacientes, al cariño que ellos me dan a mí, a lo agradecidos que estaban por haber solucionado su problema de salud, lo que para mí es una obligación. Así que siempre estaré agradecida porque este premio es una plataforma que funciona muy bien, puesto que es muy transparente y nunca miente respecto a lo que opine un paciente. Por lo tanto, todas esas opiniones que hay ahí escritas son ciertas y son verdaderas. Cada una de ellas es un corazón de un paciente que ha querido escribir porque ha querido dejar plasmada su experiencia conmigo. Por lo tanto, los Doctoralia Awards para mí han sido muy importantes en mi carrera laboral y lo han sido porque considero que es un equipo de personas muy serio, de una plataforma seria, donde se plasman las opiniones de pacientes reales y donde al final se valora el trabajo del profesional de manera libre.