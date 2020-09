Responsable de las Políticas Económicas de Izquierda Unida y profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Sánchez Mato es considerado un gurú en este sector. Asimismo es conocido por ser el concejal que, durante el mandato de Manuela Carmena, consiguió reducir la deuda pública madrileña que arrastraba la ciudad desde hacía años. Ayer participó en la Comisión de Grandes Contratos del Ayuntamiento de Granada que tiene sobre la mesa el nuevo contrato de basura que expira en 2020.

–¿Cuál debe ser a su juicio la postura del Ayuntamiento ahora que finaliza el contrato con Inagra cuantificado en 41 millones de euros al año?

–Queremos que los granadinos y las granadinas ahorren dinero y, además, reciban mejores políticas públicas. La gestión directa es mucho más barata para las ciudades, ya que no existen intermediarios. De hecho, cuando algunas personas defienden que la gestión indirecta es más barata, puede ser porque no realizan el mismo servicio. Por ejemplo, ya que se va a tocar el tema de los residuos, si la empresa en cuestión ofrece un precio mucho más barato, más barato de lo que le costaría al propio ayuntamiento realizar la limpieza de su diario de manera directa, es que se está limpiando menos. Si limpias lo mismo, no estamos comparando el mismo servicio, ya que, por gestión indirecta, tendría un coste superior.

–¿Cuál es la situación de Inagra en estos momentos?

–Creo que no puedo ni debo entrar en la gestión de los contratos, ya que sería muy pretencioso por mi parte, pero analizando la información que me han facilitado desde Izquierda Unida y Podemos se ve claramente que la gestión de la limpieza diaria y la recogida de residuos de Granada es mucho más cara que la de otras ciudades que gestionan de manera directa ese servicio público.

¿Podría poner algún ejemplo?

–Por ejemplo, Córdoba. Por desgracia, puedo poner pocos más, porque la práctica habitual ha sido la externalización, la gestión indirecta. Córdoba tiene una población asimilable a la de Granada y unas características de patrimonio histórico parecidas, que dificultan la limpieza, ya que hay que proteger los cascos antiguos. Entonces, ¿por qué sale un 45% más cara la limpieza por habitante en Granada que en Córdoba? Debido a la presencia de la empresa privada en la gestión. Además de facturar al ayuntamiento por prestar servicios, debe cobrarle el IVA. Este impuesto es un coste que luego los ayuntamientos cobran a los ciudadanos. Asimismo, esto no repercute en que las calles estén más limpias o en que se recojan mejor los residuos, sino que es un sobrecoste en el presupuesto.

–¿Cuánto dinero se podría ahorrar el Ayuntamiento?

–Desde el punto de vista económico, si comparamos esos mínimos en los cuales se solicita ese contrato, con una prestación de forma directa, el ahorro podría superar el 20%. Estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Quién puede estar interesado en pagar un 20% más todos los años? Pues, obviamente, la empresa privada.

–¿Cree que el Ayuntamiento de Granada no ha sido del todo transparente con este tema, como sostiene Antonio Cambril, portavoz de Podemos-IU?

–Es evidente. Falta muchísima información sobre, por ejemplo, los grandes contratos que es lo que aquí se debate. Hay información, en este caso, de contrataciones que se realizan por parte de una empresa mixta con su matriz, con su socio privado, que desconocemos. Asimismo, por poner otro ejemplo, me parece fatal que la prensa no pueda asistir a la Comisión. Lo lógico sería que un ayuntamiento pudiera presumir de transparencia, no solo para escuchar las ponencias de personas como yo, también de lo que los diferentes partidos expresen.

–¿A qué cree que se debe esta falta de transparencia?

–Creo que tiene que ver con una postura vergonzante, es mejor que no se hable demasiado de estos contratos que son defendidos por los que se convierten en paladines de la estabilidad presupuestaria. El Tribunal de Cuentas, un organismo conservador, en 2011, denunció que la gestión indirecta era menos eficiente desde un punto de vista económico. De la misma manera, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en 2018, realizó un estudio demoledor hablando de la colaboración público-privada.

–¿Cree que las políticas que adoptó en Madrid serían trasladables a Granada?

–Claro, no creo que la gestión económica que hicimos en Madrid no sea asimilable para otras ciudades como Granada. En Madrid demostramos que era compatible tener un superávit presupuestario, una reducción de la deuda y un incremento del gasto público. No es un milagro, es la realidad económica que nosotras y nosotros planteamos. Se subieron los impuestos a las rentas más altas de Madrid, que eran muy pocas, y se realizó una rebaja fiscal a la inmensa mayoría de ciudadanos de la capital. Si me permite la expresión, metimos el dedo en los ojos a la gente que más tiene y, normalmente, es una medida poco popular. No te hace ser amigo de los grandes intereses. Granada tiene una deuda elevadísima, que es fruto del gobierno de siempre y de la manera de gestión que siempre se ha utilizado. Pero, le aseguro, que no es nada que, desde un punto de vista económico, no sea posible.