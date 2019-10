Ernesto Aranda: “Mayor-Domo mejora la calidad de vida de las personas mayores y su entorno familiar”

Mayor-Domo® surgió por una necesidad personal de Ernesto Aranda, que, decidió aprovechar su experiencia previa trabajando en soluciones de teleasistencia avanzada, comunicaciones m2m y domótica, para diseñar un servicio ideal que aportara tranquilidad a quien tenga personas mayores que viven solas.

¿En qué consiste el proyecto?

Mayor-Domo® es un servicio que está atento al mayor las 24 horas, y aporta total tranquilidad al familiar o cuidador de una persona mayor que vive sola, porque le mantiene informado en todo momento a través del móvil de la situación del mayor (está en el salón, en la cocina, duerme, ha salido, ha vuelto, etc.) y avisa automáticamente en cuanto detecta una posible situación de riesgo, por ejemplo, cuando lleva más tiempo del normal sin moverse en la cocina o sin salir del baño.

Mayor-Domo® se basa en una sencilla instalación de pequeños sensores inalámbricos que se pegan con un imán o pegatina en las diferentes estancias de la vivienda de la persona mayor, y recogen los datos de actividad que son analizados en tiempo real para mantener informado al familiar o el cuidador.

Este servicio ha cambiado la vida de las personas que lo utilizan. Por un lado los mayores se sienten más seguros y cercanos a sus familiares, y los familiares están totalmente tranquilos porque Mayor-Domo® está atento a sus mayores las 24 horas y les avisa automáticamente en cuanto detecta la mínima anomalía.

¿Qué es para usted la innovación?

Para mí la innovación es poner en marcha soluciones distintas a problemas comunes o soluciones a nuevos problemas. Hago hincapié en “poner en marcha” porque antes de innovar se tiene la idea, pero si la idea no se traslada a un producto o servicio que pueda utilizar la gente entonces no se innova. La innovación se produce cuando la idea se ha transformado en realidad y la gente la puede utilizar. Es por ello que para mí la innovación está muy ligada al emprendimiento, sin emprendimiento no se produce la innovación.

¿Qué le parece la iniciativa de BBVA y Grupo Joly?

Me parece una iniciativa fantástica porque da visibilidad a tantas buenas ideas, y pone en valor la innovación y el emprendimiento, que son palancas fundamentales para lograr mayor competitividad en nuestras empresas y poner al servicio de la sociedad nuevos productos o servicios que solucionan problemas y mejoran la calidad de vida de las personas.

Además, cuando se emprende, sobre todo con una solución innovadora, lo realmente difícil es darla a conocer, por tanto, esta iniciativa me parece un gran acierto.

¿Cómo ve el futuro de Mayor-Domo a medio plazo?

Realicé un piloto con voluntarios y el resultado fue extraordinario, con un grado de aceptación total. Teniendo en cuenta que en España cerca de 2 millones de personas mayores de 65 años viven solas, cifra extrapolable al resto de países de la Unión Europea, creo que este servicio será de gran utilidad para mucha gente, y, a medio plazo, Mayor-Domo® pueda servir de referencia para complementar otras soluciones utilizadas hoy en día.

Confío en que este servicio será un gran éxito, no solo por su valor económico sino porque con él habremos contribuido con nuestro granito de arena para conseguir mejorar la calidad de vida de las personas mayores y su entorno familiar.