La Escuela de Informática de la Universidad de Granada, "motor clave" para fortalecer el tejido empresarial

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha valorado el “enorme talento de los ingenieros en Informática y Telecomunicaciones formados en la Universidad de Granada como motor esencial para el fortalecimiento del tejido empresarial tecnológico de la ciudad”; “un talento”, ha remarcado, “incontestable y que está poniendo a las empresas tecnológicas locales en el punto de mira de grandes compañías multinacionales”, indica el Ayuntamiento de Granada en un comunicado.

Cuenca ha trasladado ese mensaje a los responsables de Safran Electronics and Defense Spain SL, líder en el desarrollo de soluciones para comunicación sincronizada y ultra precisa entre sistemas informáticos o sistemas de medición del tiempo, en ámbitos tales como la energía, finanzas, defensa e ingeniería aeroespacial. La empresa, radicada en Granada, ­tiene su origen en la spin off de la UGR Seven Solutions creada en 2006 y adquirida en 2021 por Orolia, adquirida a su vez por la multinacional americana Safran.

“Estamos viendo numerosos ejemplos de cómo el talento granadino está siendo una auténtica revolución en el ámbito tecnológico, propiciando la llegada de multinacionales atraídas por ese talento humano, por la calidad de vida que es capaz de ofrecer esta ciudad y por el sólido ecosistema empresarial que ya se ha desarrollado vinculado a la ciencia, a la investigación, al conocimiento, a la digitalización y a la inteligencia artificial”, ha señalado el alcalde en el desarrollo de su visita a Safran junto al concejal de Ciencia, Innovación y Transformación Digital, Ciudad Inteligente, Infraestructura y Telecomunicaciones, Francisco Herrera.

Según ha indicado el regidor, las empresas tecnológicas ya están exportando con enorme éxito el nombre de Granada a nivel internacional, situándolo en un lugar destacado en ámbitos como la salud, la ciencia o la energía, tal y como queda de manifiesto con la llegada de Safran Electronics Defensa vía la startup Seven Solutions o la del grupo multinacional japonés Dentsu International con la reciente compra de OmegaCRM.

Asimismo, proyectos internacionales de gran envergadura como el acelerador de partículas o la implantación en la ciudad de gigantes como Adia Lab, Google, Indra, NTT Data, T-Systems, Kyndryl o Koh Young Technology están contribuyendo a posicionar a Granada como foco neurálgico de empresas digitales en Andalucía y en España, atrayendo la atención de multinacionales de todo el mundo.

“En Granada confluyen importantes empresas internacionales junto a pymes y startup locales de un enorme prestigio”, ha indicado Cuenca en relación a empresas locales tecnológicas como Cívica Software, Nazaríes Intelligenia o SIDN entre muchas otras, a las que ha destacado como “pilares de excelencia y oportunidad para la Granada del futuro, que pasa necesariamente por la retención del talento joven formado en nuestra universidad y en la creación de empleo de calidad”.