Escuela de Salud Pública 35 años poniendo a Granada en la cumbre de la formación en Salud

Granada es una ciudad de ciencia, de innovación, de formación y de investigación en Salud que se distingue por todo el globo. Y esta no es una de tantas etiquetas que vagan en un futuro postpuesto, en el presente más tangible esta ciudad es pico de lanza en materia de Salud gracias a unas siglas, EASP, que llevan 35 años dando la vuelta al mundo con brillo de excelencia y con Granada como sede.

La Escuela de Salud Pública, ahora en boga por la amenaza vía Propuesta de Ley de ser desprovista de su identidad por la posible pérdida de su nombre mediante la “fusión y transformación” de ésta en un nuevo Instituto Andaluz de Salud, atesora en los bolsillos de su memoria decenas de hitos que la encumbran como sede pública de la formación e innovación en Salud. Desde su sede en el Campus de la Cartuja se han establecido relaciones internacionales con grandes entidades como la OMS, se ha exportado el modelo de salud pública de Andalucía a países latinoamericanos y se ha formado en distintas disciplinas a decenas de miles de profesionales sanitarios.

Desde Granada, finalmente, se ha elaborado un mapa de innovación en salud que ha traído hasta la ciudad a lo más granado de la ciencia actual. En la Escuela de Salud Pública, como se leerá a continuación, se cierra el círculo de lo que representa la cultura de la salud y su desarrollo de futuro.

INNOVACIÓN DOCENTE

A lo largo de los cuatro últimos años la EASP ha apostado por nuevas modalidades formativas (virtuales, semipresenciales, formación masiva tipo MOOC) hasta alcanzar un porcentaje de virtualización del 77 % de las horas docentes. Esto sin renunciar a la calidad de la formación, que queda avalada por una satisfacción global que la sitúa en 8,53 puntos sobre 10 según la valoración de los más de 20.000 alumnos que pasan cada año por sus aulas presenciales o virtuales. La EASP consolidó en 2017 su Portal de Gestión Académica (PGA), como herramienta de gestión, lo que supuso un hito importante para los centros asistenciales y los profesionales en el seguimiento de las actividades formativas. Además, ese mismo año la EASP consiguió la renovación hasta este 2020 de la Certificación de Calidad de la Formación Nivel Óptimo por la ACSA.Entre los proyectos a destacar, en 2018 aparece el Plan de Desarrollo de Directivos del SAS con la asistencia de 90 profesionales entre las direcciones gerencias, asistenciales y de gestión.

FORMACIÓN DE POSTGRADO

La Escuela ha consolidado la formación de postgrado en su oferta formativa de másteres, diplomas y expertos universitarios gracias al acuerdo fundamentalmente con la Universidad de Granada. De entre sus másteres destacar el de Salud Pública desde hace 33 años y el máster de excelencia europeo Europubhealth+, considerado entre los mejores de España e igualmente reconocido por tercera vez en 2016 con la distinción de excelencia de la Comisión Europea.

COLABORACIÓN CON LA OMS

En 2017 la EASP renovó su designación por la OMS hasta este año 2020. Fruto de este compromiso se han desarrollado importantes proyectos como asistencias técnicas y desarrollo de plataformas informativas como integratedcare4people o Health Information for All, HIFA, en español, lanzada en 2018.

SALUD INTERNACIONAL

En los últimos años la EASP ha mantenido compromisos con organismos nacionales e internacionales (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, Agencia Española de Cooperación Internacional, OPS, OMS o el Banco Internacional de Desarrollo) así como acuerdos con diferentes países que han permitido igualmente la asistencia técnica y proyectos de colaboración y formación entre otros en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Ecuador, Costa Rica o República Dominicana.

Desde la Escuela destacan especialmente las acciones desarrolladas en 2017 y 2018 en Marruecos en el marco del proyecto Averroes y financiadas por la AECID, para apoyar la reforma de la Atención Primaria con asistencia a Andalucía de más de 100 profesionales para conocer en Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), así como el apoyo y diseño para la puesta en marcha de un centro de salud inspirado en el modelo andaluz.

En 2018 se llevó a cabo la colaboración con la OMS en la redefinición de la nueva estrategia de Salud Para Todos de Astaná y que culminó con la celebración de una Jornada Internacional conmemorativa del 40 aniversario de la declaración de Alma Ata, que tuvo lugar en la EASP en noviembre de 2018 con asistencia de grandes personalidades del ámbito nacional e internacional.

LA EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN

La EASP ha desarrollado una estrategia de apoyo a la investigación de los centros del SSPA mediante la implementación de itinerarios formativos en los centros asistenciales y en los últimos años con el apoyo a proyectos de investigación en Atención Primaria. Por otro lado, ha potenciado la investigación propia a través de los tres grupos de la EASP que forman parte del CIBERESP (uno de ellos de excelencia) y los seis grupos adscritos al Ibs.Granada (65 profesionales) como grupos consolidados.

Se desarrollan más de 20 proyectos de investigación activos anualmente en la EASP financiados a través de convocatorias competitivas autonómicas, nacionales y europeas y se han concedido varios recursos para la investigación, destacando en 2017 un Juan de la Cierva y un Miguel Servet.

Entre los proyectos de investigación internacionales realizados por la EASP en los cuatro últimos años resaltan el GENCAD (Enfermedad coronaria y género), JARC (Joint Action on Rare Cancer), JAHEE (Joint Action on Health Equity in Europe) en la que participa la Escuela como beneficiaria única para coordinar la acción en España a propuesta del Ministerio de Sanidad, IMPACT HTA (evaluación económica de Medicamentos), EHBMI (European Human Biomonitoring Iniciative), EPIC (Dieta y Cáncer) y EUROCARE (Supervivencia y cuidados en pacientes con cáncer en Europa). Por otro lado, la producción científica se ha venido incrementando desde 2015, tanto en número de publicaciones (120 artículos en 2017) como en el factor de impacto medio (5,17) y en el acumulado (579,45).

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL SISTEMA DE SALUD

En los 4 últimos años desde la EASP se ha acompañado el desarrollo de todos los planes y estrategias en el SSPA, proyectos que han sido clave en el desarrollo de políticas públicas. Desde el Plan de Calidad del SSPA, la Estrategia de Bioética, Estrategia de Cuidados, Estrategia de Seguridad del Paciente (con encuesta a más de 22.000 profesionales sobre clima de seguridad en 2017), apoyo a la estrategia de reforma de la Atención Primaria de Salud con la Jornada llamada Primaria Avanza celebrada en 2018 y con la asistencia de más de 900 profesionales del SSPA, Jornadas de Salud Pública anuales (en 2017 con más de 1000 profesionales inscritos), apoyo al proyecto de igualdad en el SAS, IgualSAS, y acciones formativas y divulgativas de los planes y procesos asistenciales.

ESCUELA DE PACIENTES

En 2018 la Escuela celebró el décimo aniversario de este proyecto de formación entre pacientes pionero en España que tiene como objetivo mejorar el autocuidado de personas que viven con enfermedades crónicas impartidos por más de 500 pacientes–formadores y que han contado con el apoyo de miles de profesionales. Esto ha supuesto una década basada en el aprendizaje y en compartir experiencias entre más de 20.000 personas que integran la EP y que ha culminado con congreso celebrado en la EASP con la asistencia de más de 300 pacientes.

REDES DE PROFESIONALES

En 2018 se ha celebrado la primera década de experiencia en los que la EASP ha desarrollado una metodología y el soporte tecnológico que han hecho posible un trabajo en red en el que participan miles de profesionales del SSPA en las 16 redes de Salud Pública actualmente implantadas, más las redes de cuidados paliativos, de envejecimiento o la red EIS, además de las redes de soporte a los Planes Operativos Locales PIOL.

ENCUESTA ANDALUZA DE SALUD

Se trata de la principal fuente de información de base poblacional en Andalucía que contribuye a la generación de conocimiento útil para la mejora de la salud y de las condiciones de vida de los andaluces. Se realiza cada 4 años, siendo la última realizada en el año 2015.

IGUALDAD EN LA EASP

En 2017 la EASP recibió el Distintivo Igualdad en la Empresa del Ministerio de Sanidad por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores.

GÉNERO Y SALUD

En 2017 el grupo de investigación y docencia en Género, Salud, Servicios Sanitarios y Sociales de la EASP recibió la Bandera de Andalucía en la categoría de políticas sociales por la labor que desarrolla desde hace más de 15 años. De entre los múltiples proyectos desarrollados en esta línea destacan el desarrollo del Diploma de Especialización en Género y Salud que en 2018 celebró su décimo aniversario con el desarrollo de una jornada sobre la salud de las mujeres y las mujeres en la salud con la asistencia de más de 300 profesionales del Sistema de Salud Público de Andalucía.