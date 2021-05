Espadas por todo lo alto en Granada: desembarco de Ferraz en las primarias del PSOE y réplica de Susana Díaz

Los cronistas remarcaban el sábado pasado que Juan Espadas tomó la alternativa andaluza haciendo su paseíllo por el Salón granadino al son del Bienvenidos de Miguel Ríos, aunque el candidato tranquilo eligió para la ruta por la A-92 el clasicismo de la banda sonora de La Misión de Ennio Morricone con el objetivo de templar más aún sus nervios de acero ante un estreno sonado. Queda por saber la copla con la que se marchó de nuevo a Sevilla y el estruendo que ha quedado no sólo en el PSOE de Granada sino en las otras organizaciones de Andalucía Oriental, aunque se empieza a intuir quien está con cada quien en el ámbito provincial. Hay también quienes ya directamente no se esconden y pasan de la equidistancia al bando. Este jueves Espadas retorna a Granada para mantener encuentros con la militancia en Maracena y la capital.

Espadas ha vuelto a poner de moda el 'sonido Granada' y el hecho de que se asomara a la reja de una vez por todas ha desencadenado por estos lares un desfile de la orquesta socialista con un festival en pocos días de visitas políticas de la ministra María Jesús Montero (dicen que la gran valedora de Espadas), de su ahora rival Susana Díaz por el trono del PSOE-A (que lleva varios días girando por la provincia) y hasta de Pedro Sánchez. El presidente, poco dado a moverse últimamente por España y más proclive a abandonar La Moncloa un rato solamente por destinos como Senegal o Lisboa ha entendido que la causa 'espadista' merecía la pena y que era un buen momento venir este viernes al PTS a conocer la fábrica de vacunas de Rovi por donde hace no mucho pasó el popular Juanma Moreno.

La pregunta está en el aire: ¿por qué de repente todos los socialistas se interesan por Granada? Cada cual tiene sus razones, pero lo que está claro es que la ciudad de la Alhambra –también la provincia en su conjunto– van a jugar un papel destacado en las primarias socialistas más allá del simbolismo de que Espadas decidiera desenvainar la campaña junto al río Genil. Cada provincia dirime y entiende la suya, como es lógico, pero la batalla socialista enmarcada en el microcosmos de Granada tiene varias lecturas andaluzas y nacionales.

Hoy vuelve Juan Espadas a Granada para encontrarse con la militancia en Maracena y la capital

No son pocos los analistas y ciudadanos que piensan que en la debacle histórica del PSOE en las elecciones del 2 de diciembre de 2019 tras 40 años de gobernanza andaluza tuvieron mucho que ver Spiriman y las mareas blancas removidas por el médico granadino Jesús Candel antes de que pusiera más al descubierto en redes sociales su Mr. Hyde. Tampoco se puede pasar por alto el evidente desgaste del espíritu autonómico y la visión también compartida por muchos analistas de calle y de salón de que todos los males de la periferia son culpa del centralismo sevillano y por extensión del occidental.

Espadas tiene claro que hay que conocer un poco las culturas provinciales y aprender los palos de toda la geografía andaluza. Esto es, salirse de las sevillanas. Por eso, no es de extrañar que empiece a agendar (cuando sea posible) la fecha de las ferias varias e, incluso, se atreva con algún otro músico granadino. Aunque no se le ve tan 'indie' como a Pedro Sánchez, que antes de ser presidente ya declaraba su amor por Granada, la Alhambra y es declarado fan de grupos como Lori Meyers.

Igualmente, a nivel andaluz, las capitales siguen mostrando una clara inclinación electoral a la derecha. Granada, pese a la macrocausa de corrupción contra gobiernos locales del PP y el interregno de alcalde de apenas de dos años de Paco Cuenca, no es la excepción, aunque está por ver si hay rescoldos de Cs que pueda recuperar el PSOE. Es decir, que además de que la capital sea un bastión de derechas complicado de invertir se suma también el hecho de situaciones como la despoblación en comarcas cada vez más desiertas como las de Guadix y Baza o Los Montes Orientales (donde este miércoles estuvo Susana Díaz reunida con alcaldes), por no hablar también de la fuga de muchos jóvenes, que hacen que el tradicional voto rural donde se asentaba el PSOE no esté tan cuajado y la tarea tanto para Juan Espadas como para Susana Díaz de reavivar la llama socialista no pinte nada sencilla.

A nivel nacional, tampoco extraña que Ferraz haya querido deslocalizar la campaña de las orillas del Guadalquivir a las del Darro y el Genil. Primero, porque se entiende que hay necesidad de descentralizar el mensaje político y huir del exclusivismo en las grandes capitales. Segundo, por la ya comentada querencia de Pedro Sánchez hacia Granada, donde se dejó caer en las recientes campañas electorales y donde de algún modo tiene un idilio con una ciudad en la que siendo un don nadie impulsó su camino meteórico (hollywoodiense) recibiendo entonces el apoyo de militantes granadinos de peso en aquellas primarias –hace ya una eternidad– contra Eduardo Madina (otro enamorado de Granada) y el granadino de adopción José Antonio Pérez Tapias.

Granada también ha tenido su cuota de pantalla durante la pandemia e, incluso, estos días está en el epicentro del debate –¿jurídico-político?– sobre Montefrío, que se empieza a dar a conocer estos días más allá del National Geographic por el debate en las tertulias nacionales sobre si debe cerrarse o no por el Covid. No es tan lejano aquel debate entre el Gobierno central y la Junta cuando el Ejecutivo nacional decidió que Granada y Málaga no pasaban de fase en la primera desescalada al filo del verano de 2020.

Además de todo esto, Granada capital ha estado en el centro del tablero nacional por ese pacto extraño del 2+2 no acabado, la incertidumbre y la actualidad de la Plaza del Carmen que ha estado entroncada con la agenda nacional. De alguna forma, la política municipal granadina es el paradigma del estado líquido y cambiante de los procesos electorales y de los partidos en el país.

En definitiva, el pulso está en marcha hace tiempo y el cambio de delegado del Gobierno de Andalucía escogiendo al bastetano Pedro Fernández en detrimento de la alhameña Sandra García fue el primer movimiento de una partida de ajedrez con tablero granadino. Juan puso la chincheta en Granada y acto seguido Susana Díaz respondió con ua gira por una provincia que durante un tiempo no quiso ni pisar pero que lleva tiempo queriendo reconquistar. Espadas en todo lo alto.