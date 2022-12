España ya tiene su canción del Mundial de Qatar: la melodía de Chema Rivas que se hace viral en TikTok

"Toda la gente quiere que España gane el Mundial este año otra vez, recuerdan el sitio donde estuvieron viendo la final 2010", con esta frase da comienzo la canción del granadino Chema Rivas que se ha hecho viral y que va camino de convertirse en la canción de La Roja en Qatar.

El cantante granadino publicó hace una semana un video en la red social de TikTok mientras veía un partido de fútbol, con el objetivo de animar a la Selección Española en el Mundial de Qatar.

La canción ha gustado al público que espera con ilusión cada partido de la Selección Española, como el cantante dice en la letra de la misma "un par de amigos, la cerveza en la mano, todos gritando no queremos perder".

Chema Rivas ha propiciado al público la canción que muchos esperaban. Numerosos comentarios en redes sociales pedían "la canción del mundial” mencionando incluso a la cantante Shakira para que les diera "otro Waka Waka".

Un vídeo que ha enganchado a un público ilusionado con el Mundial de Qatar 2022 y que lleva ya 306,6K de me gustas y 2 millones de visualizaciones en la red social de tiktok. Los usuarios han comentado que "era la canción que necesitaban" e incluso hay comentarios en la plataforma de quienes dicen no gustarle el fútbol "no me gusta el fútbol pero con esta canción me animó hasta a verlo".

La canción se ha viralizado en la plataforma e incluso la cuenta oficial de la selección española (@sefutbol) con más de 570 k seguidores ha comentado su video, lo que ha llevando a la gente a pedir al cantante que saque la canción entera.

El granadino recuerda con nostalgia durante el trozo publicado de la canción la antigua selección que produjo la victoria del Mundial en 2010 "ya no queda nadie de esa selección ahora solo queda Busquets". Además, menciona también a los nuevos éxitos presentes ahora en el campo "Morata mete un gol, párala Unai Simón”.

En respuesta a la viralización y a la demanda de esta canción el granadino Chema Rivas ha publicado en redes sociales que hoy a las 18:00 sacará esta canción tan esperada y que estará disponible en las plataformas Spotify y Youtube. Además ha realizado un videoclip en el que anima a la selección "Solo quiero que La Roja me lleve este año en volandas a ganar el Mundial".