-Se considera que España tiene la mejor red de Europa para desarrollar el teletrabajo, sin embargo, algunos expertos declaran que esta forma de trabajo no se va a mantener ¿qué opina usted?

-Creo que en cuanto a infraestructuras se refiere estamos bastante bien dimensionados para llevar a cabo el teletrabajo. Los expertos señalan que no va a durar basándose en factores sociales más que tecnológicos. España tiene las infraestructuras adecuadas para el teletrabajo y así se ha demostrado durante el confinamiento. La gente decía: “verás el día que se caiga la red y no nos funcione ni Whatsapp”, ahora ya se ha comprobado que, a excepción de algún problema puntual con algún servicio, el soporte técnico en España ha resistido.

-Entre estos problemas puntuales que han sucedido se encuentran la caída de la plataforma PRADO, de la página web de la Alhambra y del pleno de la Diputación. ¿Si no son las infraestructuras, cuál es la causa?

-Para responder a esto hay que explicar el escenario. Por un lado, tenemos las infraestructuras de la red, lo que podemos definir como “la autovía”, y, por otro, los distintos servidores, entendidos como “los edificios”. Los servicios están diseñados para un cierto uso habitual. El problema aparece cuando se aumenta de repente este uso. En el caso de PRADO, caso que conozco de primera mano, la página web multiplicó el número de entradas y esto fue lo que provocó su caída algunos días. El portal estaba habilitado a cierto número de usuarios, no a toda la comunidad universitaria a la vez. Pero es un problema de un servicio en concreto. Si se cayesen las redes no habría acceso a ningún servidor. Estaríamos en “modo avión”.

-Entonces, dejando de lado las infraestructuras de la red, ¿la solución a estos problemas técnicos es mejorar cada portal web?

-Sí, la solución se encuentra en adecuar la página en cuestión. Por ejemplo, el equipo del CSIRC y el CEPRUG de la UGR hizo un gran trabajo en pocos días para modificar PRADO y hacerlo accesible a toda la comunidad en un mismo momento. Como ya he dicho, las infraestructuras en España son potentes, salvo en el ámbito rural donde aún hay mucho uso de cobre y red telefónica antigua. La mayoría de las ciudades españolas han invertido en fibra óptica durante los últimos años y esto ha hecho que ahora se tenga una buena capacidad para desarrollar el teletrabajo.

-Durante el confinamiento, y hablando de forma general, ¿cree o tiene constancia de que las empresas o instituciones han tenido dificultades para adaptarse rápido al teletrabajo?

-De forma directa no tengo constancia, pero sí tengo amigos en distintas empresas y sé que no han tenido graves problemas para trabajar. Creo que por lo general se han adaptado rápido y de forma efectiva. Sí que es verdad que surgen dificultades a la hora de contar con el material ahora ya necesario, como webcam o mismamente un ordenador que funcione correctamente porque lo normal es que en tu puesto de trabajo cuentes con esto. Entonces, más que dificultades en cuanto a la red u organización del trabajo, es la falta de elementos hardware.

-En este momento surge el debate de quién es el responsable de conseguir estos elementos hardware que nombras, que ahora son imprescindibles para trabajar. Sin ponerle en un compromiso, ¿quién cree que debe adquirirlo? ¿la empresa o el trabajador?

-Es una respuesta complicada porque es un tema peliagudo. Yo honestamente creo que sería la empresa quien debe proporcionar los materiales ya que se están ahorrando el uso de sus instalaciones y elementos. También el trabajador tiene en este momento una responsabilidad. Si te dan un material para trabajar se debe usar para ello. No quita que consultes otras páginas web, pero hay que saber cuál es la prioridad.

-Después de todo lo comentado, ¿se puede decir que el teletrabajo, en cuanto a nivel técnico, se puede mantener a largo plazo tal y como está o habría que realizar grandes modificaciones?

-Yo creo que se puede mantener sin problema. Tengo amigos y amigas que están teletrabajando y no han tenido ningún inconveniente en cuanto a la banda ancha que tenían contratada en casa o el portal web con el que trabajan. Sí que es verdad que, como todo, si se quiere mantener a largo plazo, habrá que ir mejorando y adecuar esos décifit que han causado problemas. Todo esto refiriéndome al entorno urbano. En cuanto al rural, habría que estudiar cada caso concreto y adaptarlo a esta situación.

-Hablando del ámbito rural, ¿cuál es el mayor problema: la falta de red o el nivel de calidad?

-Sin duda el mayor problema surge, ya no solo en el ámbito rural sino en general, cuando ni siquiera hay una conexión. Es decir, una vez que tienes contratada una red, ya sea con mayor o menor calidad de conexión, puedes contratar un mayor nivel de potencia. El problema se encuentra cuando no existe la red y la instalación en algunas zonas resulta complicada.

-Se habla de la llegada de la 5G, ¿qué cambios puede provocar en el desarrollo del teletrabajo?

-La 5G nos proporcionaría, principalmente, una mayor movilidad porque tiene una gran capacidad de conexión móvil, lo que hace que se pueda trabajar desde cualquier lugar. En cuanto al teletrabajo desde casa, la 5G desarrolla hasta diez veces más de banda ancha, esto significa un mayor rendimiento de la red. Pero, desde mi punto de vista, yo creo que el teletrabajo desde casa se seguirá desarrollando a través de las redes domésticas, dejando el uso de la 5G para el trabajo móvil porque esa es la función de ella, proporcionar una mayor telefonía móvil, valga la redundancia.

-España es un país cuya economía se basa en gran medida en la hostelería y el turismo. En este nuevo escenario puede resultar difícil que este tipo de labor se desarrolle telemáticamente, ¿hay una idea de cómo estos oficios se pueden sumar al teletrabajo?

-Creo que el confinamiento ha provocado que todos los trabajos se reinventen. Por ejemplo, mismamente el frutero de mi barrio colocó un cartel en su local en el que anunciaba el reparto a domicilio pidiendo el pedido a través de Whatsapp. Creo que este tipo de profesiones van a saber adaptarse a esta nueva situación, pero sí que es verdad que en el caso de la hostelería es muy complicado.

-A modo de opinión personal, ¿cree que se rinde más al trabajar desde casa?

-Yo creo que el teletrabajo permite conciliar más la vida personal y la profesional. Por ejemplo, yo he estado preparándome la comida en el momento que me tomaba de descanso del trabajo. Entonces considero que de esta manera se aprovecha más el tiempo. En el caso de lugares como Madrid, el no desplazarse al lugar de trabajo también ahorra tiempo en atascos o metro. En general creo que el teletrabajo da más tiempo que beneficia tanto a la empresa como al trabajador porque esas horas que se ganan las inviertes en tu vida profesional o personal.