Espinosa de los Monteros reivindica en Granada que Andalucía necesita "un cambio real, no un recambio"

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, se ha trasladado hasta Almuñécar, Salobreña y Motril este jueves, a tan sólo cuatro días de los comicios del 19 de junio, unas elecciones en las que, en palabras de Espinosa, "sólo hay dos opciones: "lo de siempre o el cambio real, no un recambio".

"Ya ha dicho Feijóo que facilitará los gobiernos del PSOE si se abstienen en Andalucía. O se están vendiendo o están obedeciendo. ¿Pero por qué tienen tanto miedo y tantos complejos?", ha preguntado antes de asegurar que el PP "ya llega pidiendo perdón y entregados", según ha recogido la formación en un comunicado.

"Como no tengamos cuidado y como dependa de ellos, harán todo lo que sea posible por llegar al Gobierno del consenso progresista. Necesitamos un cambio real, no un recambio", ha advertido.

En esta línea, Espinosa ha mostrado su "incredulidad" al ver cómo "todo este consenso le concede a la izquierda esa superioridad moral" cuando no han hecho nada bien". Es por ello que el diputado nacional ha mencionado a las personas que le "han mostrado su preocupación por las trabas burocráticas a las que se enfrentan en sus comercios y por la falta de agua". "Quieren trabajar y prosperar, que les dejen en paz, que les quiten trabas y sobre todo que quiten la administración paralela", ha añadido.

Por su parte, Cristina Jiménez, número 3 de la candidatura por Granada a las elecciones andaluzas, ha lamentado que "tras sufrir cuatro décadas de gobiernos socialistas que condenaron a Andalucía, con el PP no se ha producido en realidad ningún cambio, nos han traicionado y hemos tenido cuatro años más de ruina, despilfarro y leyes ideológicas de la izquierda".