Estudiantes de la Universidad de Granada denuncian a la agencia de su viaje de estudios

El viaje de estudios suele ser uno de los momentos más esperados de cualquiera que esté matriculado en la Universidad, y más si desde que se entró en la Facultad en cuestión se ha convivido con la suspensión de clases por la pandemia, el confinamiento, las medidas sanitarias, las clases online, mascarillas e incertidumbre. Pero no todo sale siempre redondo.

Estudiantes de cuarto curso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada han denunciado ante la Delegación General de Consumo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid lo que consideran una "probable estafa". Llevarán el caso también ante Consumo en Andalucía. Explican que contrataron con una empresa su viaje de estudios, que este año tiene como destino México. Tras las oportunas gestiones y desembolsar 1.499 euros por cada uno de los estudiantes que realizarán el viaje, en su denuncia los jóvenes explican que el 29 de diciembre pasado se les pidió por parte de la agencia 20 euros más de sobrecoste. El motivo dado por la agencia era el aumento de los precios por la actividad del IPC. El 5 de enero de este año de nuevo a través de correo se les pidió otros 40 euros. En total, 60 euros extra que los estudiantes explican que no se les ha justificado convenientemente.

A pesar de que solicitaron a la agencia comprobantes que justificaran el aumento de precio, la empresa no se los ha facilitado, a pesar de que la compañía aseguró que así lo haría, añaden los jóvenes, que explican que tampoco se les ha explicado cómo se revisan esos precios. "La empresa ni nadie de sus representantes sigue sin contestar a menos de 5 días del viaje, de hecho, a ninguna de las otras carreras y facultades que han ido ya con ellos tampoco le han mandado el justificante, así que seguramente no haya ninguna subida por parte de la mayorista, porque ninguna otra compañía lo ha hecho", explican los afectados, que acaban de finalizar sus exámenes de primer cuatrimestre y no esperaban tener que lidiar con una situación como ésta en periodo de evaluación.

En Medicina son unos 140 los afectados, aunque aseguran que esta misma agencia ha gestionado los viajes de estudios de más facultades de la UGR. Entre todos los que han contratado la estancia en México "hemos pagado unos 240.000 euros y nos piden 9.000 más", indican los jóvenes, que sí van a viajar el 20 de febrero. Movidos por la indignación han hecho pública su situación a través de redes sociales, donde dan el nombre de la empresa. Este diario ha intentado ponerse en contacto con la agencia, sin que ésta haya contestado.