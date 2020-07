Estudiar un FP de TECO durante el confinamiento: un reto superado

El curso 2019-2020 ha sido para los estudiantes algo atípico. La llegada del confinamiento en marzo paralizó el curso lectivo, algo que se notó especialmente en el ámbito de la Formación Profesional, que se caracteriza por ofrecer una formación eminentemente práctica.

Sin embargo, Juan Rebollo, alumno del Grado Medio en Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural (TECO), afirma que su experiencia no se ha visto mermada, ya que el centro donde cursa su titulación, Instituto MEDAC, se adaptó desde el inicio de la cuarentena a este contratiempo, cambiando sus clases a versión online en la primera semana. De esta manera, los alumnos han podido seguir con el calendario marcado al inicio del curso adaptándose de la forma más creativa a la ausencia de clases prácticas.

Rebollo cuenta que, a pesar de la distancia y de la naturaleza práctica de este grado medio de deporte, los alumnos han mantenido la ilusión sin cesar el ritmo de trabajo: “La experiencia ha sido muy positiva, dado que ha habido un contacto directo con los profesores en el horario escolar y muy buena disponibilidad para resolver dudas y estimularnos a pesar de la situación delicada que vivíamos todos”.

Este TECO nos cuenta que la crisis sanitaria sí que ha afectado a algunas de las facetas más bonitas de esta enseñanza, como son la interacción con la naturaleza, con los animales e incluso con sus propios compañeros, con los que, en una situación de normalidad, realizan multitud de dinámicas en las que aprenden unos de otros, poniéndose en el papel del profesional desde el primer momento.

Para cubrir este déficit práctico, Instituto MEDAC, líder de FP en España, ha puesto en marcha una iniciativa que permitirá a los alumnos de todas sus sus titulaciones presenciales del curso 19-20 realizar dinámicas basadas en la teoría aprendida en el primer año. Para ello, antes del inicio del segundo curso, durante dos semanas de septiembre, ofrecerán clases 100% prácticas a los alumnos de primer curso, con las que afianzarán los contenidos aprendidos y disfrutarán haciendo lo que les apasiona.

La crisis del coronavirus no ha podido frenar la ganas de aprender de muchos alumnos que, como Juan Rebollo, se han visto obligados a vivir su experiencia formativa desde casa. Esto queda reflejado en la tasa de asistencia entre los estudiantes de MEDAC, que ha superado el 90% durante el confinamiento. En su caso, el alumno del grado medio de deporte está convencido de querer continuar su aprendizaje en esta rama educativa, afirmando que el primer curso ha sido muy motivador a la hora de decidir continuar con su formación, a pesar de la situación vivida.

“Quería hacer un módulo formativo relacionado con el deporte y, aunque aún no he terminado el grado medio, el primer curso me ha motivado mucho para continuar con mi formación. Después me gustaría continuar con un Grado Superior de Acondicionamiento Físico”. Este estudiante asegura que la experiencia está siendo muy bonita y se muestra deseoso de poder comenzar el próximo curso para disfrutar de una experiencia más práctica en contacto con el medio ambiente.

Para que esta ilusión por la formación siga viva, MEDAC está trabajando en nuevas medidas a fin de posibilitar la asistencia segura de sus alumnos en las 24 sedes de la entidad que se reparten por toda la geografía española. Los protocolos han sido aprobados por los inspectores de Educación para garantizar la seguridad de sus alumnos tomando todas las precauciones necesarias.