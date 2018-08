Expectación en el sector de la música y la hostelería tras "años de espera"

La aprobación del decreto que regula espectáculos y espacios de ocio fue aplaudida ayer especialmente por los músicos de la ciudad. El coordinador de Granada Ciudad del Rock y batería de Niños Mutantes, Nani Castañeda, relató ayer que por fin se atienden a las demandas de un colectivo castigado durante casi los últimos veinte años. "Nuestro empeño como músicos era que los establecimientos de hostelería tuvieran la posibilidad de realizar conciertos", destacó ayer Castañeda, quien recordó que es en este tipo de locales donde los más jóvenes pueden iniciarse. "En esos bares se crea la cantera, las bandas pequeñas no se pueden permitir pagar 300 o 400 euros para alquilar una sala", dijo. En este sentido, recordó que la ley lo que cambia justamente es esto para impulsar la actividad cultural "sin limitaciones" salvo que se incumpla la ley.

No obstante, la noticia se vive con cautela pues la Junta de Andalucía aprueba el decreto y son los ayuntamientos los que deben elegir qué aplican de la misma. A juicio de Castañeda, después de meses de trabajo, se ha logrado una de las normativas más abiertas de España e incluso, de Europa. No obstante, lo que nunca se puede perder de vista es que se deberá cumplir la normativa. "Es fundamental que no se superen por ejemplo los decibelios que tenga permitidos el local. Dependerá de la insonorización, si se está por debajo no habrá lugar a multas". Castañeda forma parte de Granada Ciudad del Rock, un proyecto auspiciado por el Ayuntamiento de Granada y consensuado por un amplio número de representantes de bandas de pop, rock y responsables de establecimientos dedicados al fomento del ocio y la cultura musical en Granada. Entre otros proyectos, este colectivo cuenta con una mesa de trabajo junto al propio Ayuntamiento y la Junta para revisar la citada norma sobre actuaciones, medio ambiente, contaminación acústica, nomenclatura de licencias y acceso de menores",

"El objetivo es devolver las actuaciones en vivo de cualquier tipo a todos los recintos que lo deseen, de manera lógica y sostenible; respetando el derecho al descanso, pero también el derecho a la cultura y a la actividad comercial, cultural y musical", según reza en la web de este proyecto.

Quienes también se muestran expectantes ante la normativa son los empresarios de hostelería de la ciudad. El sector llevaba meses esperando la aprobación de un decreto que les permitirá, por ejemplo, tener pequeñas actuaciones en directo y que además abre la puerta a otras modificaciones en materia de horarios de las terrazas. "Una vez que ha llegado a manos de los ayuntamientos lo lógico será hacer una buena normativa que se ajuste a la realidad del negocio turístico en la provincia", dijo Betoret quien consideró que además, la ciudad de Granada tendrá que hacer un buen reglamento y aplicar en su máxima extensión todo lo que permite". "Todo lo que se pueda maximizar en sintonía con la vecindad y con los ciudadanos será positivo. Nosotros trabajamos por la rentabilidad de nuestros negocios pero mirando por la ciudad que nos acoge".

Por su parte, el propietario de La Estrella, bar emblemático de Granada, Enrique Novi, destacó la necesidad de aclarar la normativa para que este aperturismo no derive en multas por doquier. Otro de los problemas que existe, a su juicio, está motivado por la música grabada. El Ayuntamiento realiza una exhaustiva labor de control sobre los decibelios mediante unos aparatos que deben comprar los propios empresarios. Tampoco se ha dicho nada sobre la posibilidad de que los menores puedan acceder a salas de conciertos.