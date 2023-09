FAMPA Alhambra denuncia ante las puertas de la Delegación el "recorte continuado de plazas en los colegios públicos de la provincia"

FAMPA Alhambra ha convocado una concentración esta mañana en la puerta de la Delegación territorial de Educación como parte de la campaña ‘¡SOS Escuela Pública!’ que lanzó en redes sociales el pasado mes de junio. El objetivo es denunciar el recorte continuado de plazas en los colegios públicos de la provincia a pesar de que los datos de solicitudes de plaza en centros públicos superan las aulas disponibles.

La federación, que representa a familias de cerca de 400 centros públicos de toda la provincia, reclama aumentar la oferta y dejar de cerrar unidades en la escuela pública.La concentración ha contado con la asistencia de numerosas familias y representantes de organizaciones sindicales de la provincia.

“Reclamamos a la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía que se comprometa a garantizar que las familias que eligen la educación pública tengan plaza en la pública. La bajada de la natalidad debe repercutir en una bajada de ratios y no en el continuo cierre de unidades, que afecta exclusivamente a los centros públicos”, afirma Rosa Funes, presidenta de FAMPA Alhambra.

La federación se hace así eco de la grave situación que se produce en centros como el CEIP José Hurtado de Granada, el único colegio público del Realejo, donde en junio comunicaron la supresión de una de las dos líneas de 1º de Primaria antes de que finalizara la matriculación. Las consecuencias de este tipo de medidas las han vivido otros centros públicos, como el CEIP Parque de las Infantas, también en la capital, donde el curso pasado cerraron una unidad de 1º de Primaria y han termina do el curso superando la ratio.“La historia se repite una y otra vez, asistimos al desmantelamiento paulatino del modelo de Escuela Pública, Hay que recuperar esas líneas antes de que se pierdan para siempre. Esto supone un ataque que no podemos permitir quienes defendemos los servicios públicos”, advierte Rosa Funes.

La federación ha facilitado otros ejemplos en otros colegios de la provincia: en el CEIP Abadía de Albolote de 3 líne as, se quedan con 1 unidad en 3 años; en el CEIP Virgen de la Paz de Otura, las familias piden desdobles y ampliar la oferta pública para que no se tengan que ir del pueblo el alumnado que ahora no tiene sitio; en el CEIP Lucena Rivas de Lanjarón también hay más solicitudes que plazas; en el CEIP Atalaya de Atarfe han cerrado una línea y tienen 26 desde junio; y en el CEIP Virgen de la Paz de Gójar, hay 27 en la clase de 3 años.

“Son algunos ejemplos concretos de una política que la Junta de Andalucía está llevando a cabo de manera generaliza en nuestra provincia, y también en el resto de la Comunidad, con el fin de restar peso a la educación pública frente a la privada-concertada, lamenta Rosa Funes, que asegura que desde FAMPA Alhambra “ estaremos muy atentas para denunciar los recortes en colegios públicos en beneficio de los centros concertados cercanos que, además, son de carácter religioso.”