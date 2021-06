El Fandi, veinte años de alternativa

Tenía David Fandila 'El Fandi' muchas ilusiones con motivo de cumplir 20 años como matador de toros. El diestro granadino comentó en algún medio que le gustaría que fuera algo especial y diferente. Pero como en casi todos los órdenes de la vida, el año 2020 lo cambió todo y no pudo celebrarlo de forma especial, pero sí diferente, lamentablemente, pues se redujo a nada. No obstante, y no con pocas dificultades, El Fandi por fin va a poder festejar el viernes en Granada, en su plaza y ante su público, aunque reducido en cantidad y no en calidad.

Veinte años en todo lo alto del escalafón no es fácil, todo lo contrario. El Fandi lo ha conseguido. Quizá uno de sus mayores secretos haya sido luchar cada día por defender su sitio y salir cada tarde a la arena en busca de rescatar algún aficionado. Seguir aprendiendo, ponerse metas cortas pero seguras, una gran preparación física y mental, y una inmensa afición, no sólo en la plaza sino también en el campo, pueden ser las claves del mantenimiento del éxito del torero granadino después de tantos años. Y los que quedan.

Hoy, la situación es completamente distinta. Ese hoy no se refiere a este año y el pasado, sino casi a la última década, en años en los que El Fandi pasaba de la cifra de cien festejos en una sola temporada, algo que no era lógico. Ahora, con torear entre 40 y medio centenar de corridas se puede dar por satisfecho cualquier diestro.

Por esto, David Fandila entiende que es el momento de buscar más lo perfecto, lo que guste al público, lo que enamore a los tendidos, lo que haga que todos y cada uno de los asistentes a los festejos salga con ganas de volver a la plaza.

Aunque el Fandi tenía en mente otra forma de celebrar en Granada esta fecha, tampoco está mal hacer el paseíllo, en un mano a mano, con otro elegido de la tauromaquia, Julián López 'El Juli'.