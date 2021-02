Febrero se despide como el mes con más muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia

El Día de Andalucía ha traído un día en el que no se ha registrado ningún fallecimiento, en un mes, febrero, que ya es el mes con más fallecidos de toda la pandemia, superando los tristes datos de otros meses negros como abril y noviembre. A falta todavía de contabilizar los datos del 28 de febrero, ha registrado ya 243 fallecimientos en el mes más corto del año.

Febrero comenzó con 1.228 fallecidos y de momento son ya 1.471 desde el comienzo de la pandemia. Enero, que fue también un mes duro de pandemia, registró 160 muertos. Los datos de febrero superan ya a los del mes fatídico de noviembre, con 236 muertos. Y abril, el mes en el que la primera ola alcanzó su apogeo, pasó de los 25 fallecidos con los que se cerró marzo a 244, 219 en apenas un mes.

El buen dato de la jornada es que sigue bajando la presión hospitalaria y se ha bajado de la barrera de 300 ingresados en los hospitales. Granada ha registrado hoy 287 hospitalizaciones, de las que 81 en UCI, un parámetro, el de la unidad de críticos, que se mantiene igual que en el parte de ayer.

El parámetro más preocupante es el de contagios, que hoy suponen 193 casos más, la cifra más alta de todas las provincias andaluzas. Y lo peor es que, mientras sigan a este ritmo los nuevos positivos, seguirán ingresando personas en los hospitales. En el parte de hoy son 14, pero al menos, pro primera vez en muchos días, el casillero de fallecidos no se mueve y no se ha registrado ninguna muerte. Mientras, el ritmo de curaciones sigue por debajo del de nuevos contagios y hoy son 109 las personas que han superado la enfermedad.