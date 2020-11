La Federación de Asociaciones de Padres de Granada muestra su apoyo a la Ley Celaá

La Federación granadina de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Fampa Alhambra, ha asegurado, a través de un comunicado, que la nueva ley educativa, bautizada como Ley Celaá, supone un "claro avance" en defensa de la educación pública. Este comunicado llega tras la aprobación en el Congreso de la norma y de las movilizaciones promovidas por la plataforma Más Plurales, entre éstas una marcha en coche en Granada, Santa Fe, Baza y Guadix en apoyo de los centros concertados.

En el comunicado, Fampa Alhambra señala que la Lomloe es una reforma educativa que sin ser perfecta supone un “claro avance” en defensa de la educación pública. "Fampa Alhambra respalda el nuevo texto porque servirá para frenar el deterioro constante a la pública que ha supuesto la LOMCE desde su aprobación en 2013", señala la nota.

El movimiento de familias apunta que la nueva ley de Educación surge además de un proceso consensuado y participado que ha dado voz a la comunidad educativa y que ha permitido hacer aportaciones. Ese debate ha incluido más de 80 comparecencias en la subcomisión del Congreso, 43.000 comunicaciones y un centenar de aportaciones de colectivos diversos, según la Federación.

Una de las claves de esta nueva ley es el objetivo de lograr que la educación del país sea “más pública, más igualitaria, más equitativa, más participada y más inclusiva”, puntos que Fampa ha calificado de “fundamentales” para el futuro, ya que permitirán crear una escuela "más plural, más dinámica y más adaptada a las necesidades del alumnado del siglo XXI", afirma.

"Pese a considerar que la Lomloe no es un texto perfecto, la Federación aclara algunos puntos que se han convertido en polémicos gracias a la versión interesada de algunos sectores y que pueden generar confusión en las familias", incluye el comunicado. “Desde la Fampa Alhambra queremos desmentir que la Lomloe elimine la educación concertada, ya que la nueva ley perseguirá el cobro de ‘tasas voluntarias’ con el objetivo de que esa factura que se ha generalizado como obligatoria se utilice para seleccionar al alumnado por razones socioeconómicas”.

“En una diferencia clara entre lo público y lo concertado o lo privado, la Lomloe lo que hace es delimitar esferas para acabar con prácticas como la cesión de suelo público para levantar colegios concertados que en ocasiones, especialmente en zonas de expansión, se convierten en la única opción para algunas familias”, destaca Fampa Alhambra.

La Federación recalca además que la reforma educativa no hará que desaparezca la religión de la educación pública sino que la convierte en una asignatura no evaluable y que, por tanto, no contará ni para las calificaciones medias ni para obtener una beca.

Aunque Andalucía no tiene una lengua cooficial, este movimiento asociativo aclara que el castellano no desaparecerá de las aulas ya que la Lomloe marca que todos los centros educativos mantendrán de manera obligatoria el conocimiento y uso del castellano, al que se sumarán las lenguas propias de las comunidades que las tengan.

“Queremos pararnos en la Educación Especial porque, pese a las campañas masivas, la nueva norma no pretende acabar con este tipo de centros sino avanzar al modelo internacional y garantizar que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”, añade la Fampa .

La Federación recibe la Lomloe como un “gran avance” para conseguir una educación pública de calidad y con suficientes recursos y mejora el papel de las familias, que recuperar parte de la participación y capacidad de decisión en los Consejos Escolares que había eliminado la LOMCE.