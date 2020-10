Una pintada homófoba en una calle Federico García Lorca desata la indignación en redes

El ambiente de crispación en la política española se ha traslado estos días, como no, a las redes sociales. Antonio Manuel, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, ha denunciado en su cuenta de Twitter la pintada homófoba hecha en la calle Federico García Lorca de Bellavista. Debajo de la placa, que se encuentra en dicha población del municipio onubense de Aljaraque, se puede leer la palabra "maricón".

Pocas horas después, la imagen se ha hecho viral. "No sé quién lo ha hecho pero sí su ideología, idéntica a la de sus asesinos. No sé quién lo ha hecho pero sí quienes han prendido la mecha del odio. No sé quién lo ha hecho pero sí los cómplices que gobiernan gracias a ellos. Todos ellos son los culpables. Todos sin excepción", ha criticado duramente el también profesor.

Felipe Alcaraz, exdiputado en el Parlamento andaluz y escritor, ha cargado contra la pintada homófoba: "Solo nos ayudan a seguir las pintadas en los muros, algunas fascistas y homófobas, como esta de Aljaraque, convirtiendo en insulto una tendencia sexual". "No podréis con Federico, último aviso", ha advertido el expolítico granadino. Víctor Fernández, periodista y experto lorquiano, también se ha hecho eco del acto vandálico contra el poeta y dramaturgo: "Bellavista, en Aljaraque, o cómo apestar a 1936 en el siglo XXI".

Muchos otros usuarios de la red social han reaccionado a la "aberrante" pintada. "La mayoría de la gente, o toda, que salta como un muelle a decir que García Lorca era maricón, es lo único que saben de él y lo repiten como un chiste ofensivo. Ni habrán leído nada suyo y de eso no se avergüenzan. Qué cosa más grave es no tener sentido del ridículo", ha contestado una persona al tuit de Fernández.

"A veces se nos olvida que el odio se hereda y que todavía andan impunes por ahí los que fusilaron a Lorca y a miles y miles de demócratas", ha dicho otro usuario respondiendo al tuit viral de Antonio Manuel.