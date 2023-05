Feijóo y Moreno en Granada: "Entre tú y yo vamos a poner el agua en Andalucía"

El PP de Granada y su candidata a la Alcaldía de la capital, Marifrán Carazo, se vieron arropados por el líder nacional del partido, Alberto Núñez-Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía y líder regional popular, Juanma Moreno en el acto organizado en el Parque Federico García Lorca. A pleno sol, lo que provocó un par de sobresaltos felizmente solucionados, se habló ante aproximadamente un millar de simpatizantes y candidatos sobre todo de agua. Es el tema.

"Qué bien me sienta estar en Granada", comenzó Moreno, que recordó sus vínculos familiares con la provincia -"Fernando, ¿dónde estas?", lanzó en búsqueda de su suegro entre el público- y de ahí hiló con la cuestión sobre la que basculó la parte mollar de su intervención y la del propio Feijóo, la necesidad de infraestructuras hídricas y las consecuencias que sobre la economía puede llegar a tener la sequía.

"Es agricultor, se levanta a las seis. Como tantos agricultores que lo están dando todo por España", explicó Moreno de su suegro. "Desde hace cuatro años y dos meses -el tiempo que Juanma Moreno lleva en el Palacio de San Telmo- he estado permanentemente advirtiendo de que hay un problema con el agua" al Gobierno de Pedro Sánchez, que, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "tiene el 67% de las competencias" en cuanto a la gestión del agua en la comunidad. "En julio -recordó Moreno- de nuevo le advertí que llevábamos cuatro años con lluvias por debajo de la media". Tantas advertencias, según el presidente andaluz, han tenido escasa respuesta. "Han pasado cuatro años y dos meses y no han cumplido los compromisos", reiteró el líder del Ejecutivo autonómico, que contrastó los datos de ejecución de presupuestos del Estado en Andalucía con Cataluña o País Vasco. "Pero qué pretende", espetó Moreno, que prometió que "vamos a dar la batalla para tener infraestructuras y que el agua fluya".

La sequía, Doñana, las infraestructuras hídricas han sido cuestiones sobre las que ha basculado el debate político en las últimas semanas. "Nos dicen cuando hablamos de transferencias de agua, porque de trasvases no se puede hablar, que eso no puede ser. Hagamos desaladoras... y nos dicen que no. Pantanos ¡ay! pantanos... eso les recuerda a otra época", enumero el presidente andaluz. "¿Qué quieren? ¿Quieren asfixiarnos? No son conscientes de que si nos meten palos en la rueda a quien le va mal es a España, porque somos determinantes", razonó Moreno en el tramo final de su discurso, en la que insistió en los datos que ya ha dado en estas semanas. Mientras la Junta, asegura, ha invertido 300 millones en obras de urgencia, por los nueve aportados por el Gobierno central. "Hemos gastado 1.500 millones y nos vamos a gastar 4.000 en esta legislatura. No hay política más importante que la del agua", zanjó.

La intervención de Moreno dio inicio con el elogio a la que fuera consejera de su Gobierno y ahora es candidata del PP a la Alcaldía de Granada. Los populares aspiran a retomar la plaza del Carmen y también a volver a dirigir la Diputación provincial. "Vinimos anoche el presidente Feijóo y yo de Málaga, que ha hecho un gran proyecto gracias a un gran alcalde. Esos son los gestores que necesita Granada", aseguró el líder del PP en Andalucía, que aprovechó para criticar al "sanchismo" y, como ya hiciera en las elecciones autonómicas de hace casi un año, se prestó a pescar en el caladero socialista a descontentos con las políticas del Ejecutivo central. "Les digo a esos socialistas que no coinciden con el sanchismo que es el momento de coger otra papeleta y mandar a Sánchez a la oposición".

Moreno dio paso a Feijóo después de un pequeño susto. Dos personas asistentes al acto en el parque, al parecer a causa del calor, se vieron indispuestas momentáneamente. Una vez atendidas estas personas -"Me dicen que están todos bien", tranquilizó Moreno- le tocó el turno al "presidente" Feijóo. El líder nacional de los populares, que también sufrió los rigores de estar al sol, reiteró que subirá las penas por corrupción si el PP llega a la Moncloa y pidió una bajada de impuestos. "Nunca un Gobierno ha recaudado tanto", lanzó. Incluso dio el dato. "Si hemos pagado 42.000 millones más en estos doce meses, ¿no sería hora de ajar el impuesto de la renta y poner el IVA reducido a la carne, el pescado y las conservas?", se preguntó.

Feijóo hizo también un pronóstico. Los precios seguirán subiendo. No llueve y eso hará que se incrementen los costes. Aprovechó para recoger el testigo de Moreno y señalar que lo que Andalucía necesita es agua. "Entre tú y yo vamos a poner el agua en Andalucía", se comprometió el gallego. "Traer el agua donde no hay bien vale ganar unas elecciones", concluyó.

Antes de este colofón, Feijóo recordó las elecciones del 82, las que ganó un socialista, Felipe González. Quiso hilar aquel momento con el próximo 28 de mayo, cuando se celebrarán las elecciones municipales. "Cuando hablamos de cambio, recuerdo el cambio del 82", se lanzó, para contrastar "aquel partido socialista" con "el partido sanchista". Feijóo criticó la "política cortoplacista", anunció un pacto de rentas, aseguró que dará la mano a autónomos y que "no insultaré nunca a trabajadores y empresarios". Habló de trabajadores "corresponsables en la viabilidad de las empresas" y de endurecer las penas por corrupción.

La encargada de abrir el acto en el Parque Federico García Lorca fue Marifrán Carazo, que aseguró que "ya estamos palpando" los resultados de la gestión de Moreno al frente del ejecutivo andaluz. Carazo se comprometió a copiar "la receta" del líder popular en Granada, una ciudad "única, pero que necesita la receta del cuidado, del liderazgo, de la gestión".

"Protegeré a Granada ante cualquier ataque todos los días del año", se comprometió la candidata, que anunció que "nuestra aspiración" es contar con "nuevos museos y espacios culturales, para disfrutar de una programación cultural de altura, con un genio de referencia como es Federico García Lorca".

Apostó por rehabilitar el centro para "vencer la curva" de la pérdida de población. Argumentó sobre los "agravios y ninguneos del socialismo". Carazo aseguró que el Gobierno de Sánchez "no nos ha explicado" por qué no hay más conexiones por avión o tren, por que "no se ha movido un papel" por el Corredor Mediterráneo, ni se ha comenzado el proyecto del conexión por tren entre la capital y Motril. "Se nos ha engañado con la sede de la inteligencia artificial", concluyó la candidata antes de dar paso a Moreno y Feijóo. Los tres con la vista puesta en este 28 de mayo, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina y con los resultados obtenidos por el PP andaluz en los comicios autonómicos de junio, en los que Moreno consiguió mayoría absoluta.