Fernando Trujillo: "Hace falta una transformación digital real del aula"

Fernando Trujillo, que investigó para la Comisión Europea el funcionamiento del año académico español durante la pandemia, cree que ha llegado el momento de planificar una verdadera transformación digital de los centros educativos del país y de prestar más apoyo a los profesores, según explica a en una entrevista con motivo mañana del Día de los Docentes.

Trujillo, profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada, opina además que las necesidades y los problemas de los docentes son tan diversos que esta celebración debería segmentarse, de modo que hubiera un día dedicado al profesor rural, al de idiomas, al de personas adultas o al orientador.

Este martes, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas (Unesco) hará hincapié en el apoyo que se debe proporcionar a los docentes para que participen plenamente en el proceso de recuperación.

Fernando Trujillo está preparando una nueva investigación sobre el curso escolar que acaba de comenzar, similar al estudio que elaboró para el Joint Research Center (Comisión Europea) con el fin de conocer cómo se adaptaron las aulas a la pandemia durante 2020-2021.

España fue uno de los pocos países que mantuvo las aulas abiertas durante todo el curso pasado. Entre 2020 y mayo de 2021 las clases estuvieron cerradas de media en la OCDE 55 días en preescolar, 78 en primaria, 92 días en la primera etapa de secundaria y 101 en la segunda, mientras que en nuestro país fueron 45 en todos esos niveles, gracias a medidas como las mascarillas y los grupos burbuja.

Frente a este dato positivo, la investigación del equipo de Trujillo detecta sombras como "el débil" proceso de digitalización de la escuela española, con lo que muchos alumnos "no disfrutaron del derecho a la educación".

"La investigación que hicimos para la Comisión Europea refleja el contraste entre España, Estonia o Dinamarca, de los que nos separa una gran distancia. En estos dos países el derecho a la educación no se ha visto suspendido para una parte importante del alumnado porque no tuviera acceso al dispositivo o que la familia no tuviera competencia digital básica para poder apoyar a sus hijos", explica.

Pide eliminar contradicciones

En consecuencia, argumenta Trujillo, es muy urgente que el Plan de Digitalización del Ministerio de Educación sea efectivo y que elimine "contradicciones" como decirle al profesorado que "vamos a trabajar digitalmente y, al mismo tiempo, decirle que lo que vale es lo presencial. El sistema debe ser híbrido como es la sociedad".

Aunque la mayoría de los profesores y centros ya saben utilizar algún tipo de plataforma tecnológica, ahora "hay que avanzar un poco más e ir hacia modalidades de educación que incorporen lo digital para poder hablar de una educación a través de proyectos; que facilite que los alumnos investiguen; que genere inclusión y eso es ir más allá de la plataforma, que no deja de ser solo un canal".

"Lo que hemos hecho este año y medio atrás -recalca- no es educación digital sino educación digital de urgencia y podemos hacer más".

Por lo tanto, defiende, "ha llegado el momento de planificar de arriba abajo y de abajo arriba. En los centros se tienen que tomar esto en serio y ver qué nivel de competencias tienen sus profesionales, cómo son sus infraestructuras… Esto tiene un nombre: proyecto digital de centro".

¿Los profesores tienen la adecuada ayuda?

En este proceso de cambio, los profesores requieren un apoyo que "debe venir de las comunidades autónomas, que ahora mismo se encuentran muy a la expectativa de los pasos que da el ministerio y de la llegada de los fondos europeos", expone Fernando Trujillo.

Otra de las cosas que necesitan, desde su punto de análisis, es poder enseñar en las aulas con ratios más bajas: "No hay un solo docente en España que no te pueda justificar con experiencia y datos que este año se ha podido sobrevivir gracias a una ratio un poco menor, sin embargo esto supone inversión y los responsables políticos han decidido que no es factible ni prioritaria".

También demandan la "absoluta necesidad de podar el currículo, analizar cuáles son los elementos nucleares y construir a partir de ellos, ajustando los contenidos a la realidad de cuántas horas tiene de trabajo con los alumnos", concluye.